ペッパーフードサービス　DREAMS COME TRUEがプロデュースするイタリアンレストラン「sumile TOKYO」の運営サポートを開始

~音楽と食が響き合う、体験型レストランをさらに魅力的に~株式会社ペッパーフードサービス(本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作)は、株式会社ディーシーティーエンタテインメント(代表取締役:中村正人)が運営するイタリアンレストラン「sumile TOKYO(スミレ トウキョー)」の運営支援業務を、2025年6月1日より開始いたしました。本業務委託により、弊社は同店舗のブランドコンセプトを尊重しつつ、店舗運営体制の強化と顧客体験のさらなる向上を目指してまいります。【目的】これまでのフィロソフィは引き継ぎながら、DREAMS COME TRUEファンはもちろん、初めて訪れるお客様にもレストランとして高い満足を提供できる場」となるよう、店舗の魅力を一層引き出すサポートを行ってまいります。料理・サービス・運営面の総合的な支援を通じて、sumile TOKYOがより多くの方々に愛され、訪れるたびに新しい体験が得られる場所となることを目指します。【今後の展望】「sumile TOKYO」は、DREAMS COME TRUEファンの“聖地”としての魅力をさらに深めると同時に、一般のお客様にとっても“料理と空間が印象に残る上質なレストラン”として進化してまいります。音楽と食の融合がもたらす特別な体験を、より多くの皆様にお届けできるよう、株式会社ペッパーフードサービスは運営面から全面的に支援してまいります。【sumile TOKYOについて】前身である「sumile NEW YORK」は、2003年、NEW YORK ウエスト・ヴィレッジに誕生。「スミレのように控えめながら可憐な花が咲きますように」という願いを込めて、吉田美和が”sumile(スミレ)”と名付けました。2006年、「sumile」のテイストとフィロソフィーを引き継いだ料理の数々を提供するニューヨークと東京の街のエッセンスが融合した新しいメトロポリタンダイニングとして「sumile TOKYO」がDREAMS COME TRUEと縁のある渋谷に誕生。現在はディープな魅惑の街、神山町(奥渋)へ移転。店内には選び抜かれたアンティーク家具、天井からは優美なシャンデリアという特別な空間を演出。吉田美和 と 中村正人が想いを馳せる地、北海道と沖縄それぞれの豊富な食材を融合した独創的で、どこか懐かしさも感じる一皿を提供する新提案型イタリアンレストランを展開。■ 店舗概要店舗名:sumile東京(スミレトウキョー)所在地:東京都渋谷区神山町(奥渋エリア)業態:イタリアンレストラン座席数:約48席提供メニュー:北海道・沖縄の食材を活かした創作イタリアンsumile TOKYO: https://www.sumiletokyo.com/