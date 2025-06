6/1(Æü)¤è¤ê¿·Ï¢ºÜ¡Ø¥é¥°¥Êー¥ë～²óµ¢¤Î·õ»Î～¡Ù¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£Î¢ÀÚ¤ê¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢ÁÖ²÷Éü½²¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡ª

株式会社カカオピッコマ

・裏切られて死を迎えた主人公が10年前に回帰し、復讐のために成り上がるアクションファンタジー

・初回一挙20話の配信開始と同時に、読むと必ず時短アイテムがもらえる配信記念イベントも開催

・「ラグナール~回帰の剣士~」作品ページ : https://piccoma.com/web/product/174237(https://piccoma.com/web/product/174237)

株式会社カカオピッコマ(本社:東京都港区、代表取締役社長:金 在⿓)が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)︎の最新作『ラグナール~回帰の剣士~』の独占配信を2025年6月1日(日)より開始いたします。

本作品は、「剣術名家の出来損ない、回帰して権力をつかむ!!︎」をキャッチコピーに、裏切られ、騙され、死を迎えた落ちこぼれ主人公が回帰し、復讐のために成り上がる、アクションファンタジー作品です。

2025年6月1日(日)の配信では、まず20話が一挙公開されます。その後7日間は、毎日1話ずつ更新される「毎日連載」を実施。連載開始となる6月1日(日)00:00から6月3日(火)23:59の期間中、本作の1話を読むと必ず時短アイテムがもらえる配信記念イベントも開催され、よりお得に作品をお楽しみいただけます。6月8日(日)以降の最新話は、毎週日曜日に公開予定です。果たして主人公テオは復讐を遂げ、力を取り戻すことができるのでしょうか?新たなアクションファンタジー大作『ラグナール~回帰の剣士~』を今すぐピッコマでお楽しみください。

「ラグナール~回帰の剣士~」

『強者こそ至高』。

北部を統べるラグナール家の庶子「テオ」は死ぬほど努力をしたが、才能不足で強くなれず、権力争いに巻き込まれ死んだ。

自身が信じていた師匠からも裏切られ、何もかも炎に囲まれた瞬間、

信じられないことにテオは10年前に回帰する。

「今回の人生では違う」

テオは復讐のため剣を握りひたすら強くなる道を歩み始める。

果たしてテオは復讐を成功させ、権力の座につくことができるのか。

弱かった主人公が、回帰して強く成り上がっていく

爽快復讐アクションファンタジー。

「待てば\0」で配信中/毎週日曜日更新

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/174237

NEXT LEVEL Studioについて

社名:NEXT LEVEL Studio Inc.

代表者:パク・ソンイン

所在地:ソウル特別市城東区聖水二路113、4階

"Creation to the NEXT LEVEL"「創作」の無限の価値と可能性を信じて

NEXT LEVEL Studioは、SMARTOONおよびウェブ小説の企画・制作・エージェント業務を行うコンテンツスタジオです。私たちは「創作」を通じて、人々が世界を新たな視点で捉え、文化と芸術の発展、そして社会的な変化を実現できると信じています。技術の進化によって創作の可能性がさらに広がった今、NEXT LEVEL Studioは、その「創作」を次のステージへと導くことをビジョンに掲げ、挑戦を続けています。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。

●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X(旧Twitter):https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ