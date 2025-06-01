北海道から世界へ羽ばたく新たな才能を発掘！次世代型ハイブリッド・アイドル発掘プロジェクト「Re:Vibe HOKKAIDO AUDITION 2025」開催決定
Re:Vibeプロジェクト実行委員会（主催：Talent Blossoming）は、北海道の地から世界を舞台に活躍できる次世代型アイドルを発掘・育成する新プロジェクト「Re:Vibe HOKKAIDO AUDITION 2025」を開催いたします。本オーディションは、デジタルネイティブ世代のSNS発信力と地元愛を基軸に選考する、参加型・地域密着型の全く新しいスタイルの発掘プロジェクトです。
■オーディション概要
・ 名称：Re:Vibe HOKKAIDO AUDITION 2025
・ 応募期間：2025年6月1日～7月31日
・ 応募資格：北海道在住または移住可能な16～25歳の女性。経験不問、SNS発信に意欲がある方、特定事務所と未契約の方。
・ 主な審査方法：
・ TikTok審査：#ReVibeオーディション を付けた自己紹介・地元紹介・パフォーマンス動画の投稿
・ 書類・面談・実技による対面審査（札幌市内）
・ SNSライブ配信や地域応援コメントも審査に反映
■本プロジェクトの特徴
・ 地域創生 × エンタメ：地元の文化・産業とアイドル活動を融合し、北海道の魅力を全国・世界へ発信
・ AI × データ分析：SNSの視聴数・エンゲージメント等をAIで透明に評価
・ “みんなで育てる”アイドル：地域の学校・メディア・企業が応援・推薦に参加する市民参加型モデル
・ グローバル展開視野：道内に根ざしつつ、道外・海外での活動も可能な「ハイブリッド型」人材の育成
■共同プロデューサー
小野崎優剛率いるMusic Monster
数々のメジャーアーティストを輩出
現在も大手レーベルで活躍中の超実力派!
■今後のスケジュール（予定）
・ 2025年6月～7月：TikTok動画審査・書類審査
・ 8月：面談・実技審査
・ 9月：合宿審査（育成候補者選抜）
・ 10月以降：育成プログラム・PR活動・プレデビュー準備
■取材・お問い合わせ先
Talent Blossoming（Re:Vibeプロジェクト実行委員会）
〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目1番地1 トーカン札幌第一キャステール607
TEL：050-6878-1823(#) / 070-8544-9998(#)
MAIL：info@talentblossoming.jp
担当：小林 裕介
「キミの声が、北海道の未来を変える。」
地元から世界へ羽ばたく、あなただけのストーリーが始まります。