北海道から世界へ羽ばたく新たな才能を発掘！次世代型ハイブリッド・アイドル発掘プロジェクト「Re:Vibe HOKKAIDO AUDITION 2025」開催決定

株式会社カケルプランニング

Re:Vibeプロジェクト実行委員会（主催：Talent Blossoming）は、北海道の地から世界を舞台に活躍できる次世代型アイドルを発掘・育成する新プロジェクト「Re:Vibe HOKKAIDO AUDITION 2025」を開催いたします。本オーディションは、デジタルネイティブ世代のSNS発信力と地元愛を基軸に選考する、参加型・地域密着型の全く新しいスタイルの発掘プロジェクトです。

■オーディション概要

・ 名称：Re:Vibe HOKKAIDO AUDITION 2025

・ 応募期間：2025年6月1日～7月31日

・ 応募資格：北海道在住または移住可能な16～25歳の女性。経験不問、SNS発信に意欲がある方、特定事務所と未契約の方。

・ 主な審査方法：

・ TikTok審査：#ReVibeオーディション を付けた自己紹介・地元紹介・パフォーマンス動画の投稿

・ 書類・面談・実技による対面審査（札幌市内）

・ SNSライブ配信や地域応援コメントも審査に反映

■本プロジェクトの特徴

・ 地域創生 × エンタメ：地元の文化・産業とアイドル活動を融合し、北海道の魅力を全国・世界へ発信

・ AI × データ分析：SNSの視聴数・エンゲージメント等をAIで透明に評価

・ “みんなで育てる”アイドル：地域の学校・メディア・企業が応援・推薦に参加する市民参加型モデル

・ グローバル展開視野：道内に根ざしつつ、道外・海外での活動も可能な「ハイブリッド型」人材の育成

■共同プロデューサー

小野崎優剛率いるMusic Monster

数々のメジャーアーティストを輩出

現在も大手レーベルで活躍中の超実力派!

■今後のスケジュール（予定）

・ 2025年6月～7月：TikTok動画審査・書類審査

・ 8月：面談・実技審査

・ 9月：合宿審査（育成候補者選抜）

・ 10月以降：育成プログラム・PR活動・プレデビュー準備

■取材・お問い合わせ先

Talent Blossoming（Re:Vibeプロジェクト実行委員会）

〒060-0807 北海道札幌市北区北7条西4丁目1番地1 トーカン札幌第一キャステール607

TEL：050-6878-1823(#) / 070-8544-9998(#)

MAIL：info@talentblossoming.jp

担当：小林 裕介

「キミの声が、北海道の未来を変える。」

地元から世界へ羽ばたく、あなただけのストーリーが始まります。