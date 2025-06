今だけ！1+1購入でリップディテーラーが特典に。 LEMIU大人気リップをQoo10メガ割でさらにお得にGET！

株式会社BARUDA

LEMIU COSMETICS

GLOW YOUR OWN WAY ― あなたらしく輝くリップティント

LEMIU(レミユー)は、日常にピンクを取り入れることで“特別なときめき”を与えるライフコスメブランド。

今回ご紹介するのは、LEMIUのベストセラー「デュイフローティント」。

水のような軽さと透明感あふれるツヤが魅力のリップティントです。

LIP DETAILER(リップディテーラー)

“リップの仕上がり、もう一段上へ。

”LEMIUの「リップディテーラー」は、リップメイクにもうひと工夫加えたい方のためのスリムタイプリップペンシル。

輪郭の補正からふっくら感の演出まで、あらゆるリップに寄り添うマルチツールです。

💡FEATURE(特長)

・3.5mmの初心者にも使いやすいスリム設計

・ペン先が柔らかく、シルキーな描き心地で唇にフィット

・スマッジしてぼかせば自然な立体感も演出可能

・シャープナー内蔵でどこでも削れる便利仕様

・ティントとの相性抜群で、密着&補正力◎

POINT 01|初心者も安心の細芯ペンシル

3.5mmの極細芯で、リップラインの補正がしやすく、失敗しにくい設計。

スリムで持ちやすく、初心者でも簡単にコントロール可能。

POINT 02|シャープナー内蔵で携帯に便利

キャップ内にシャープナーが付いており、いつでも削って使える仕様。

外出先でも清潔に保てて、メイク直しにも最適。

POINT 03|スルスル描けるシルキードローイング

なめらかなテクスチャーで引っかかりなし。

唇の上を滑るようにラインが引けて、フィット力も◎。

POINT 04|スマッジ&フィクシング

ライン補正だけでなく、スマッジ(ぼかし)して自然なグラデーションにも対応。

薄く重ねてティントとのなじみも抜群。

OVER LIP TUTORIAL

1.唇の輪郭に沿って1~2mm広めにラインを描く

2.指やブラシで輪郭に沿ってぼかす

3.リップカラーを中央から外側に塗布

4.輪郭と発色の境界をやさしくブレンド

自然で立体的な“オーバーリップ”が完成!

BEST MIX & MATCH(おすすめ組み合わせ)

◾WARMトーン向け

リップディテーラー 01「ウォームピック」

× モイストリップブラー 01「メロウ」

× デュイフローティント 01「ピーチミュリー」

× コットンフラッフィーティント 03「フェイデッドレッド」

→ 肌なじみの良いヌーディー系で、やわらかく温かみのある印象に。

◾COOLトーン向け

リップディテーラー 02「クーラーリフティング」

× モイストリップブラー 02「ロズリー」

× デュイフローティント 08「プレジャー」× コットンフラッフィーティント 05「ダスティモーブ」

→ 青みピンク~モーブトーンで、透明感のある上品フェイスに。

COLOR CHART

WARM PICK(ウォームピック)

血色感のあるコーラルベージュ。イエベ肌にぴったり。

COOLLIFTING(クーラーリフティング)

青みのあるミュートピンクで、透明感を引き立てる仕上がり。

Dewy Flow Tint(デュイフローティント)

・ べたつかず水のようなテクスチャー

52%のエッセンシャルウォーター配合で軽やかに密着。

しっとり感とツヤを両立させた、まるで美容液のようなリップティント。

・ 時間が経つほど美しい発色に

塗りたては透け感のある仕上がりに。

時間が経つほど、内側からにじむような光沢と色が鮮やかに発色します。

・ 見たまま発色、色落ちしにくい

まるで水彩画のように透明感がありながらも、唇の上ではしっかり定着。

色の変化が少ないため、イメージ通りのカラーを楽しめます。

💄11色のカラーバリエーション

イエベ・ブルベを問わず、誰でも使いやすい11色展開。

PEACH MUHLY(ピーチミュリー)

イエベ向け/ふんわり柔らかなコーラルピーチ

MUTE CORAL(ミュートコーラル)

ニュートラル/落ち着いたくすみコーラル

PINK BREEZE(ピンクブリーズ)

ブルベ向け/王道ピンクで華やかさUP

CHILLING MAUVE(チーリングモーブ)

ブルベ向け/くすみ感のあるモーブカラー

DOWN ROSE(ダウンローズ)

ブルベ向け/深みのあるローズピンク

SURE SHEER(シュアシアー)

イエベ向け/透け感のあるヌーディーピンク

BRING LOVE(ブリングラブ)

ブルベ向け/明るくかわいらしいチェリーピンク

PLEASURE(プレジャー)

ブルベ向け/鮮やかで発色の良いトーン(ブルベBEST)

HONEYLIT(ハニーリット)

イエベ向け/ハチミツのようなオレンジ系コーラル

CHEW IT CHU(チューイットチュー)

イエベ春向け/明るく元気な印象のピンクオレンジ

COOKIE DROP(クッキードロップ)

ブルベ冬向け/深みのあるレッドブラウン系

MOIST LIP BLUR(モイストリップブラー)

しっとりとしたみずみずしさが広がり、時間が経つとふわっとなめらかに仕上がる*“反転ティント”**。

最初はツヤ感のある質感から、時間とともにマットに変化する不思議なリップです。

FEATURE(特長)

・光沢感のないふわふわベルベットティント

・マット特有のパサつきを感じにくく、軽くてさらっとした仕上がり

・唇に溶け込むようになじみ、軽やかなつけ心地

・本来のカラーをそのまま活かす発色で、自然なグラデーションも簡単

・オリーブスクワラン・リップラプチブレンドオイル配合でうるおいキープ

・ヴィーガン処方で敏感肌にも優しい構成



POINT 1|ふわふわなのにしっかり密着

マットリップのパサつきが気になる方にこそ試してほしい。塗り心地は軽くて、肌にフィットするような快適さ。

POINT 2|シワ・角質を強調しないなめらかブラリップ

縦ジワやカサつきが目立ちにくく、まるでフィルターをかけたような仕上がりに。

POINT 3|チークにも使えるマルチ処方

唇だけでなくチークにも使える“スマージングフォーミュラ”。

リップ&チークに同じカラーをのせれば、統一感のある仕上がりに。

COLOR CHART(全5色)

UP TENSION(アップテンション)

ブルベBEST/青み系ローズピンク

ROZELY(ロズリー)

ニュートラル/くすみピンクベースの自然なトーン

SUNNY CORAL(サニーコーラル)

イエベBEST/明るく元気なコーラル

MELLOW(メロウ)

イエベ向け/穏やかなピーチヌード系

DAY DREAM(デイドリーム)

ブルベ向け/ミュート系ローズピンク

ADORABLE(アドラブル)

ブルベ向け/チェリーピンクベースの青みピンク

成分&仕上がりの秘密:反転ティント処方

モイストリップブラーは、アボカドオイル・スイートアーモンドオイルを含んだ4重構造で、

最初はツヤ感、時間が経つとふわっとしたソフトマットに変化。

・ 最初と最後で質感が変わる“反転仕上がり”

・ 水分を含んだようなつけ心地で、すぐに密着

・ 食べても飲んでも、色持ちのよい血色感がそのまま残る

VEGAN対応&敏感肌にもやさしい

モイストリップブラーはフランスヴィーガン認証取得済みで、動物由来成分不使用。

敏感肌の方でも安心して使える処方です。



COTTON FLUFFY TINT(コットンフラッフィーティント)

“ふわっと軽やか、

まるでコットンのようなやさしさ”

LEMIUの「コットンフラッフィーティント」は、マット特有のパサつきを感じさせず、

ソフトでフィルターをかけたような仕上がりを

叶えるエアリーマットリップ。

しっとりとした密着感で、ふわふわの仕上がりを一日中キープします。

FEATURE(特徴)

☁ 光沢のないふわふわベルベットマット質感

☁ マットなのに軽くてさらっとした塗り心地

☁ 唇にしっとり溶け込むように密着し、乾燥しにくい

☁ 本来のカラーを活かしながら、グラデーションも自在

☁ オリーブスクワラン・リップラプチブレンド配合で保湿力も◎

☁ フランスヴィーガン認証取得のやさしい処方



POINT 1|ふんわり密着のベルベットフィニッシュ

唇に塗ると、まるでコットンのようにふわっとなじむ軽やかなマットティント。

マット特有のひび割れや重さを感じさせないストレスフリーな使用感です。

POINT 2|縦ジワレスな“ブラーフィルター”仕上げ

シワや角質を強調せず、ぼかし加工を施したような柔らかな印象に。

どんな唇でもきれいに見せるふんわり補正力が魅力です。

POINT 3|リップにもチークにも使える万能フォーミュラ

指でポンポンとぼかせば、チークとしても使えるマルチティント。

唇と頬に統一感を出して、抜け感のある大人フェイスを演出できます。

COLOR CHART(全5色)

SALTED BEIGE(ソルテッドベージュ)

ナチュラルなヌーディーベージュ

BURNT BROWN(バーントブラウン)

温かみのあるディープブラウンコーラル

FADED RED(フェイデッドレッド)

イエベBEST/オレンジがかったやさしいレッド



VINTAGE ROSE(ヴィンテージローズ)

落ち着いたトーンのローズブラウン

DUSTY MAUVE(ダスティモーブ)

ブルベBEST/くすみ感のあるモーブピンク

COLOR LAYERING

【組み合わせ例1.】ソルテッドベージュ×フェイデッドレッド

→ 透け感のあるベースにレッドを重ねてより立体的に

【組み合わせ例2.】ヴィンテージローズ×ダスティモーブ

→ 落ち着きと透明感を両立した、洒落感あふれるピンク系リップ



LONG-LASTING TIP

商品特性上、容器構造によってリップの表面にオイルが見える場合がありますが、品質には問題ありません。

チップの中央で軽く混ぜてから使用するのがおすすめです。

LEMIUのリップシリーズは、仕上がりの質感・使用感・色持ちすべてにこだわった、

“自分らしい美しさ”を叶えるリップラインです。

ツヤ・マット・ふんわり質感など、気分やシーンに合わせて選べるバリエーションに加え、

より完成度の高いリップメイクが楽しめる「リップディテーラー」との組み合わせで、

唇の印象を自在にデザインできます。

Qoo10メガ割では、数量限定でリップディテーラーが特典として付属する特別なチャンスも!

この機会に、LEMIUのリップであなただけのベストカラーと出会ってみてください。