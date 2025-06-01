【flumpool×Village Vanguard】コラボグッズ発売決定！
～もさーる、ヴィレヴンに出勤中！～
＼flumpoolとVillage Vanguardのコラボ企画が実現！／
2025年6月1日（日）より受注販売開始！
大人気バンド『flumpool』の公式キャラクター“もさーる”が、なんとヴィレヴァン店員に大変身！
描き下ろしの限定イラストを使用したコラボグッズが遂に登場です！！
カラフルな“もさーる”の可愛さあふれるグッズが勢揃い！！
ファンも必見のスペシャル企画、どうぞお見逃しなく！！！
【商品詳細】
【flumpool】クッション
■価格：6,000円（税込）
■サイズ：約H450mm×W450mm
■素材：ポリエステル
【flumpool】Tシャツ
■価格：6,000円（税込）
■サイズ：
【M】身丈70cm/身巾52cm/肩巾47cm/袖丈20cm
【 L 】身丈74cm/身巾55cm/肩巾50cm/袖丈22cm
【XL】身丈78cm/身巾58cm/肩巾53cm/袖丈24cm
■素材：綿
【flumpool】ロングタオル
■価格：3,900円（税込）
■サイズ：約H200mm×W1100mm
■素材：ポリエステル
【flumpool】トートバッグ
■価格：5,500円（税込）
■サイズ
本体：約H370mm×W360mm×マチ110mm
持ち手：約25mm×460ｍｍ
■素材：綿
【flumpool】マグカップ
■価格：3,000円（税込）
■サイズ：約H95mm×W80mm
■素材：陶器
【flumpool】アクリルフィギュアセット
■価格：8,800円（税込）
■サイズ
背景：約H148mm×W180mm
台座：約H47mm×W180mm
キャラ：約H50mm×40mm程度
■素材：アクリル
【flumpool】缶バッジ 5個セット
■価格：2,900円（税込）
■サイズ：約直径57mm
■素材：アルミ
【flumpool】アクリルキーホルダー
■価格：各1,000円（税込）
■サイズ：約H70mm×W50mm程度
■素材：アクリル、鉄
【flumpool】キラキラシール
■価格：各850円（税込）
■サイズ：約H50mm×W50mm
■素材：コート紙
(C)︎A-Sketch
【受注期間】
2025年6月1日（日）10：00 ～20256月15日（日）23：59
【お届け予定日】
2025年8月上旬～2025年8月下旬
【販売店舗】
ヴレッジヴァンガードオンラインストア
https://vvstore.jp/feature/detail/21956/
▼詳細はこちらから！
https://www.village-v.co.jp/item/016290/
【関連リンク】
▼『flumpool』オフィシャルウェブサイト
https://www.flumpool.jp/
▼『flumpool_STAFF』X
https://x.com/flumpool_STAFF
▼『flumpool』Instagram
https://www.instagram.com/flumpoolofficial/
▼『flumpool』YouTube
https://www.youtube.com/user/flumpoolchannel
【各種URL】
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■ヴィレッジヴァンガードオンライン
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