京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店「沖縄物産展」
株式会社京王アートマン
https://www.keio-atman.co.jp/seiseki/
京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社：東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2025年6月1日（日）から2025年7月1日（火）まで京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店５階キッチン用品売場にて「沖縄物産展」を開催いたします。
沖縄のうまいものが京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店に揃いました。是非お越しください。
開催店舗 京王アートマン聖蹟桜ヶ丘店５階キッチン用品売場
開催期間 2025年6月1日（日）～2025年7月1日（火）
時間 10：00～20：00（最終日は17：00まで）
詳しくは 京王アートマン ホームページをご覧ください
https://www.keio-atman.co.jp/seiseki/
京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。
文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。
地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。