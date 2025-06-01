½÷»Ò¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖDYM WINDS¡×»ÏÆ°¡ª´ë¶È¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
WEB»ö¶È¤ä¿Íºà»ö¶È¡¢³¤³°°åÎÅ»ö¶ÈÅù¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDYM¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥£ー¥ï¥¤¥¨¥à¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿åÃ«Í¤µ£¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÅìµþ½ÂÃ«¶è¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë½÷»Ò¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖDYM WINDS¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥£ー¥ï¥¤¥¨¥à ¥¦¥£¥ó¥º¡Ë¤Î±¿±Ä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DYM¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡ÖD. LEAGUE¡×¤Ë»²²è¤·¡¢¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÖDYM MESSENGERS¡×¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È²»³Ú¡ß¥¨¥ó¥¿¥á¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¤ä¥À¥ó¥¹¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È´ë¶È¤ò´¬¤¹þ¤à¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼¡¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤ÎÃæ¤Ç¤â´ÑµÒÆ°°÷¿ô1°Ì¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤¥¹¥Ýー¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡¦¹â¤¤¶¥µ»À¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ë¡¢DYM¥°¥ëー¥×¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¡É»ñ»º¡É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È´Ñ¤ë¡¦´¶¤¸¤ë¡¦»²²Ã¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦Á´Êý°ÌÅª¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¤Î±¿±Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö²»³Ú¡ß¥¨¥ó¥¿¥á¡ß¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ëµÜ²¼¥Ñー¥¯¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿Âç²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤â½ç¼¡Å¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
±þ±ç¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡È´ë¶È¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡É¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ò¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¡Ê¥ê¥Ù¥í¡Ë¤ÎÀ¾Â¼»á¤ÈDYM¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Áー¥à³µÍ×
2025Ç¯6·î¤è¤ê¡¢DYM¤¬¿·¤¿¤ËÈ¯Â¤·¤¿½÷»Ò¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖDYM WINDS¡Ê¥Ç¥£ー¥ï¥¤¥¨¥à ¥¦¥£¥ó¥º¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤È¥¨¥ó¥¿¥áÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥åー¥Æ¥£¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¶È³¦¤È¤âÏ¢Æ°²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¶¯¤¤¥Áー¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
À¾Â¼ ¹¸°ì ¡Ê¤Ë¤·¤à¤é¡¦¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë»á
½Õ¤Î¹â¹»¥Ð¥ìー¡¢¹ñÂÎ¤Ë¤ÆÁ´¹ñÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£ Î©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡¢¤½¤Î¸åNEC¤ËÆþ¼Ò¡£¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢V¥êー¥°¡¢¹õÏÉ´úÅ·¹ÄÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¡£1998Ç¯¤ËÁ´ÆüËÜ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢½é¤Î¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ËÅ¾¸þ¡£2002Ç¯ÆüËÜ½é¤Î¥×¥í¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖWINDS¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢Áª¼ê·ó¥Áー¥àÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¹ñÆâ¤Ç¤ÏËèÇ¯Í¥¾¡¤ò¾þ¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¥×¥í¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Ä¥¢ー¡ÖAVP¡×¤ËÆüËÜ¿Í½é»²Àï¤·¡ÖAVP¡ßRakuten Cup¡×¤Ç¤Ï£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤òÆüËÜ¤Ë¾·½¸¤·¹ñÆâ³°¤ÇÂç²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤â»ý¤Ä¡£
¢£Áª¼ê
±ºÅÄ ·Ê»Ò¡Ê¤¦¤é¤¿¡¦¤±¤¤¤³¡ËÁª¼ê
1977Ç¯11·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£
¶å½£½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¢ª¥¿¥¤¥¬ーËâË¡ÉÓ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼Â¶ÈÃÄ¥Ð¥ìー¡¢ÃÏ°è¥êー¥°¡ËÆþÃÄ¡£
¸µ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÆüËÜÂåÉ½¤Î¿û»³¤«¤ª¤ëÁª¼ê¤ä¡¢¥Óー¥Á¤ÎÍÅÀº¡¢ÀõÈøÈþÏÂÁª¼ê¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ß¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¡£
¸½ºß¤â¥×¥ìー¥äー¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤òÅ¾Àï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¡ÚÀïÀÓ¡Û
¡Ê¥×¥í¥Ä¥¢ー¡Ë
¡þ½àÍ¥¾¡¡ß13²ó
¡þ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à½àÍ¥¾¡
¡þ3°Ì¡ß19²ó
¡þÅìµþ¹ñÂÎÍ¥¾¡¡¦°¦É²¹ñÂÎ2°Ì
¡Ê¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ë
¡þAVC¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Âç²ñ3°Ì
¡þ¥¿¥¤¤Î¥×ー¥±¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥¢¥¸¥¢¥Óー¥Á¥²ー¥à¥º¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡¢9°Ì
¡þWorld Tour»²ÀïÃæ
ÀõÌî ÈþÇÈ¡Ê¤¢¤µ¤Î¡¦¤ß¤Ê¤ß¡ËÁª¼ê
1996Ç¯7·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£
µÜ¾ë¸©¸ÅÀî³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¢ª½Õ¹â¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ï¥¤¡¦¹ñÂÎ½Ð¾ì¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ø½¢¿¦¡ÊV¥êー¥¬ー¡¦¼ç¾¡Ë
2024Ç¯6·î¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¶¥µ»³«»Ï¡£
Ì¾Ìç¸ÅÀî³Ø±à¹âÅù³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢2014Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Þ¤Ç¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¥ô¥¡¥ë¥¥åー¥ì¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥ß¥É¥ë¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥É¥¢¥Ð¥ìー¤Ç³èÌö¡£¤½¤Î¸å¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ËÅ¾¸þ¡£ÃË»ÒÊÂ¤ß¤Î·å³°¤ì¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ò³è¤«¤·¤¿¥ì¥·ー¥Ö¤È¶âÈ±¤Î¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤¬µÞÁýÃæ¡£º£¸å¿Íµ¤Áª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÚÀïÀÓ¡Û
¡¦¥Ð¥ìー¥Üー¥ë
¡þ¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨2°Ì - 2015¡¢2016¥·ー¥º¥ó
¡þ¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨5°Ì - 2016¡¢2017¥·ー¥º¥ó
¡¦¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë
¡þ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢ーÎ©ÀîÎ©ÈôÂç²ñ5°Ì/¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー»²ÀïÃæ
¢£¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¤Ï¡¢º½¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë2¿ÍÀ©¤Î¶¥µ»¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥×¥ìー¤È¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Àµ¼°¼ïÌÜ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¶¥µ»¿Í¸ý¤âÁý²ÃÃæ¡£
¶áÇ¯¤Ï½÷À¥¢¥¹¥êー¥È¤Î³èÌö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡¦´Ñ¸÷¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤â¹â¤¤¿·»þÂå¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë¤´¶½Ì£¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢²¼µURL¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
https://dym.asia/contact/(https://dym.asia/contact/)
¢£³ô¼°²ñ¼Ò DYM ²ñ¼Ò³µÍ×
(1)¾¦¹æ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò DYM
(2)ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¡§¿åÃ« Í¤µ£
(3)ÀßÎ©Ç¯·îÆü ¡¡¡¡¡§2003 Ç¯ 8 ·î
(4)»ñËÜ¶â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§5,000 Ëü±ß
(5)Çä¾å¹â ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§258²¯±ß¡Ê21´ü¡Ë¡¢212.6²¯±ß¡Ê20´ü¡Ë
(6)ËÜÅ¹½êºßÃÏ ¡¡¡¡¡§¢©141-0032¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-11-2¥²ー¥È¥·¥Æ¥£Âçºê¥¤ー¥¹¥È¥¿¥ïー10³¬
(7)½¾¶È°÷¿ô ¡¡¡¡¡¡¡§Ï¢·ë 2,085Ì¾¡Ê2024Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
(8)»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡ ¡¡¡§WEB»ö¶È¡¢¿Íºà»ö¶È¡¢¸¦½¤»ö¶È¡¢¥¨¥°¥¼¥Ñー¥È»ö¶È¡¢³¤³°°åÎÅ»ö¶È¡¢M¡õA»ö¶È¡¡Åù
(9)URL¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡§https://dym.asia/(https://dym.asia/)