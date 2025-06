SkylandVentures、オンチェーン・マルチストラテジー・ヘッジファンド 「Neutral Trade」の資金調達ラウンドに参加

スカイランドベンチャーズ株式会社

シードスタートアップへの投資をメインに行うベンチャーキャピタルファンド、Skyland Ventures(本社:東京都渋谷区、General Partner・CEO:木下慶彦、以下SV)は、オンチェーン・マルチストラテジー・ヘッジファンド 「Neutral Trade」の資金調達ラウンドに参加したことをお知らせします。

Neutral Trade とは

Neutral Trade は Solana 上で稼働するマルチストラテジー型ヘッジファンド です。Goldman Sachs や世界トップ 3 に入るヘッジファンド出身のクオンツ陣が設計したアルゴリズムを “Vault” というシンプルなラッピングに落とし込み、誰でもワンクリックで機関投資家レベルの運用にアクセスできる点が最大の特長です。

具体的には、

市場中立(デルタ・ニュートラル)戦略 により価格変動リスクを抑えつつ、Jupiter や Drift など主要 DEX から恒常的な取引手数料を獲得 すべてのポジションと履歴をチェーン上でリアルタイム公開する フル・オンチェーン透明性と Proof-of-Yield 預入額と保有期間に応じて将来トークンに交換可能な Neutral Trade Points(NTP)を自動付与するというという仕組みで、従来の CEX 依存型イールドサービスとは一線を画しています。

Neutral Trade が提供する 5 つの価値

- Vault アーキテクチャ

JLP Delta Neutral などの Vault ではポジションを常時デルタヘッジし、価格変動を抑えながら取引・清算・借入手数料を収益源とします。直近4月のレポートでは約7.6%のAPY を記録するなど、ほかの従来のステーブルコイン運用よりも安定して高い利回りを生み出すことを実現しています。

- 世界トップクラスの Quant チーム

Goldman Sachs、Citadel などで実戦経験を積んだトレーダーがコアメンバーとして参加。機関投資家が用いるアルファ発掘手法をリテールにも開放しています。(Neutral Trade)

- 一貫して高水準のリアル・イールドSOL/BTC/ETH Super Staking シリーズや USDC Basis Vault は~20% 台の実質利回りを提供しつつ、スマートコントラクト監査と詳細なリスク開示で安全性を担保しています.- ユニークなテーマ別 Vault

トレーダーの損失にベットする Traders REKT、逆に勝者側に乗る Traders PRINT、ミーム銘柄を束ねた Memes ETF など、マーケットの話題を呼ぶ戦略を次々にリリースし、資金とユーザーのアテンションを獲得しています。各 Vault は 20-40% 程度の想定 APY を提示。

- エアドロップ “ポイント・ファーミング” 機能

Fuel MAXI Vault では、預けた USDC を自動で AUSD や dSOL に転換し、Drift 取引所の FUEL ポイント倍率を最大 5 倍にブースト。トークン生成イベント(TGE)前のプロジェクトリワードを効率的に獲得できます。

ロードマップ

2024 Q4

- プロトコル正式ローンチ/JLP Delta Neutral v1 公開(10 月 1 日)- SOL/BTC/ETH Super Staking シリーズ開始 Bet Vault 第1弾 Traders REKT / PRINT リリース(10 月 31 日)

2025 Q1

- JLP Delta Neutral v5 までのバージョンアップ完了(1 月 24 日)- The Big Short(Inverse DN)などペアトレード系 Vault を拡充

2025 Q2

- エアドロップ特化 Fuel MAXI を公開し、ポイント・ファーミング機能を実装- Memes ETF β版ローンチでインデックス戦略を提供開始

2025 Q3

- Vault ごとの ポイント倍率(Multiplier)システム を導入し、ユーザー報酬設計を最適化

2025 H2

- NT ガバナンストークン TGE ソラナ外チェーンへの展開(詳細は後日発表)

Neutral Tradeリンク一覧

・Website: https://www.app.neutral.trade/strategies

・Docs: https://docs.neutral.trade/

・X(Twitter): https://x.com/TradeNeutral/

・Medium: https://neutraltrade.medium.com/

・Telegram: https://t.me/neutraltrade/

・Discord: https://discord.gg/neutraltrade



各関係者コメント

Jared, Founder of Neutral Trade

We are here to build something unique in the space - not another defi farming vault or the 10th synthetic stablecoin fork. We are bringing quant strategies onchain to DeFi.

<日本語訳>

私たちが目指すのは、ただのDeFiファーミング用ボールトや10番煎じの合成ステーブルコインではなく、この領域に唯一無二の価値を創り出すことです。クオンツ戦略をオンチェーンで実装し、DeFi に持ち込みます。

袁 小航 Yuan Xiao Hang, General Partner and CSO of Skyland Ventures

Neutral Trade は、市場に溢れるデルタニュートラル戦略をあくまで“土台”とし、その上に チェーン上で検証可能な透明性、ポイント連動型インセンティブ、エアドロップ獲得機能 を重ねることで、オンチェーン資産運用のUXを刷新しています。単なる利回り追求ではなく、ユーザーに「見える安心」と多層的な収益源を同時に提供している点が他社と一線を画します。

私たちは資本面にとどまらず、リスク管理とグローバルパートナー開拓のノウハウを提供し、Neutral Trade が “単なるデルタヘッジを超えた総合イールド基盤” として成長する道のりを全面的に支援してまいります。

Yonkuro, Partner of Web3 / Crypto Fund, Skyland Ventures

Neutral Trade が打ち出す “フルオンチェーン × 市場中立” の Vault 体験は、既存のデルタニュートラル戦略を一段洗練させています。並列処理を前提に設計された自動リバランス基盤はスケーラビリティを確保しつつ、リアルタイムで動的に APY を最適化する仕組みを組み合わせている点が秀逸です。他社もデルタヘッジを提供していますが、運用履歴の即時公開 と ポイント連動型インセンティブ を同時に実装し、ユーザー体験まで磨き込んでいるプロダクトはとても魅力的であります。当社はこの実務的かつ透明性重視のアプローチに共感し、Neutral Trade とともに「リスクを抑えながらも魅力的なイールドを享受できる新しいスタンダード」を確立していきたいと考えています。

【Skyland Venturesについて】

Skyland Ventures (SV) は、シードVC(ベンチャーキャピタル)として国内外のスタートアップへの投資を行っています。 SVは"The Seed Maker."をミッションに、若手起業家×インターネット領域のスタートアップにシードマネーの提供を行っています。

2022年以降はWeb3領域・生成AI領域の投資を強化しており、インキュベーションプログラムであるCryptoLand(Web3)・荒波(生成AI)を運営しシードスタートアップの創出を行っています。また、2023年には100万人超が参加する徳島市阿波おどり演舞場のネーミングライツを取得するなど東京・地方問わず日本全国やグローバルと日本のスタートアップエコシステムの拡大や各プレイヤーの橋渡しとなることをを目指しています。

社名:Skyland Ventures (代表者:木下 慶彦)

所在地:東京都 渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントビルII

URL:https://skyland.vc

Twitter:https://twitter.com/skylandvc

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpQ0_31ALEoIDGkDIBRuwUQ

Press Kit:https://www.notion.so/skylandventures/Skyland-Ventures-Pres-Kit-821339adc9df435c8dbd5ea4ee2426fe