RE１００電力、四国電力管内で初の自己託送支援を開始

RE100電力株式会社

RE１００電力株式会社（本社：東京都中央区、CEO：黒淵 誠二、以下「RE１００電力」）は、丸栄タオル株式会社（本社：愛媛県今治市、代表取締役：村上 拓也）が所有する太陽光発電所から、遠隔地にある本社工場へ電力を供給する自己託送＊1に関し、「自己託送業務代行サービス」＊2の提供を開始いたしました。四国電力管内における同サービスの提供は、今回が初の事例となります。

本事業は、愛媛県新居浜市にある太陽光発電所から、今治市の本社工場へ自己託送により供給するもので、不足分は、小売電気事業者による負荷追随供給によって補われます。

あわせて、再生可能エネルギーの環境価値を有効活用する仕組みにより、同電力の環境価値を循環的に活用しながら、電気料金の削減や電力調達リスクの緩和も実現。企業の経済合理性と脱炭素経営の両立に資するモデルとして注目されます。

RE１００電力は、本社工場の非稼働日に生じる余剰電力の買取サービスを提供するとともに、アグリゲーターとして自己託送の継続的な実施を支援し、本サービスを通じて、再生可能エネルギーの利用拡大と需給最適化に貢献してまいります。

＊1 企業が自家発電設備を導入して発電した電力を、送配電事業者が保有する送配電ネットワークを利用して他地域の施設などに供給する電力調達方法。＊2 自己託送業務代行サービス（https://www.re100-denryoku.jp/support）

＜参考資料＞

1. 丸栄タオル発電所概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/19_1_2f11e45669239dbbc908c10bd855f16a.jpg ]

2. 会社概要

■ RE100電力株式会社

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/19_2_6374839548fef452fe8a6faae2e7415a.jpg ]

■丸栄タオル

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/19_3_6f218d12355d48048e456ad41d55220b.jpg ]

▶リリース原文：

https://prtimes.jp/a/?f=d107409-19-b08b3165058c6ab24957343c7a6dd0b9.pdf

会社概要

会社名：RE100電力株式会社

本社所在地： 東京都中央区日本橋二丁目9番10号 L.Biz日本橋８階

代表者：CEO 黒淵 誠二

設立日：2016年3月

資本金：3億7500万円

事業概要：再生可能エネルギー事業

URL：https://www.re100-denryoku.jp