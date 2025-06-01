豪華声優陣も出演！『ミブロック -京伴祭×アニメ「青のミブロ」-』9/21(日)ロームシアター京都にて開催

懐刀株式会社「青のミブロ」原作・安田剛士先生による書き下ろしポスター

アニメのサウンドトラックが主役の劇伴音楽フェス『京伴祭』と、アニメ「青のミブロ」が連動したスペシャルイベント『ミブロック -京伴祭×アニメ「青のミブロ」-』が9/21(日)ロームシアター京都 メインホールにて開催決定しました！

アニメ音楽を担当した林ゆうきによる本編アニメ映像と楽しめる劇伴生ライブや、本作で声優を務める、梅田修一朗、小林千晃、堀江瞬、阿座上洋平、小野賢章、竹内良太、杉田智和ら豪華声優陣によるオリジナル脚本での朗読劇、生アフレコ、アフタートーク（SS席購入者限定）等実施いたします！

開催に先立ち、原作・安田剛士先生による描き下ろしポスターも到着！

オリジナルグッズの制作をはじめ、みなさまにお楽しみいただけるよう準備をしておりますので、この機会をぜひお見逃しなく！

・開催概要 ミブロック -京伴祭×アニメ「青のミブロ」-

公式サイトはこちら :https://www.kyobansai.com/チケット先行受付中！ :https://w.pia.jp/t/miburock/受付期間：6月1日(日)～6月15日(日)

【日程】

2025年9月21日(日)

14:00開場 / 15:00開演

【出演者】

林ゆうき Special Band Orchestra

梅田修一朗／小林千晃／堀江瞬

阿座上洋平／小野賢章／竹内良太／杉田智和

【会場】

ロームシアター京都 メインホール

【チケット】

・SS席 30,000円（税込）

限定特典：

(1) 限定羽織（出演者デジタルサイン入り）

(2) 限定扇子

(3) 1階前方席確約

(4) 物販優先購入

(5) ロビー展示優先

(6) アフタートーク参加権

・S席 15,000円（税込）

限定特典：

(1) 限定羽織

(2) 限定扇子

(3) 1階席確約

・A席 10,000円（税込）

9/20(土)開催 アニメサウンドトラックが主役の劇伴音楽フェス『京伴祭 -KYOTO SOUNDTRACK FESTIVAL- 2025』

チケット先行受付中！ :https://w.pia.jp/t/miburock/受付期間：6月1日(日)～6月15日(日)

【日程】

2025年9月20日(土)

15:00開場 / 16:00開演 / 20:00終演（予定）

【出演者】※50音順

高梨康治（代表作：NARUTO-ナルト- 疾風伝 / FAIRY TAIL / プリキュアシリーズ 等）

照井順政（代表作：機動戦士Gundam GQuuuuuuX / 呪術𢌞戦 等）

林ゆうき（代表作：青のミブロ / ハイキュー!! / 僕のヒーローアカデミア 等）

村山☆潤（代表作：ブルーロック 等）※ゲスト枠

和田薫（代表作：犬夜叉 / らんま1/2 等）

【会場】

ロームシアター京都 メインホール

【チケット】

・SS席 30,000円（税込）

限定特典：

(1) 出演作曲家デジタルサイン入り限定Tシャツ

(2) 当日リハーサル見学

(3) 集合写真撮影

(4) 1階前方席確約

・S席 15,000円（税込）

限定特典：

(1) 限定Tシャツ

(2) 1階席確約

・A席 10,000円（税込）

・TVアニメ『青のミブロ』第一期各種配信サービスにて配信中、第二期来冬放送決定！

公式サイトはこちら :https://www.kyobansai.com/

◆STORY

黒船の来航により、動乱が巻き起こる幕末の京都。

心優しい少年「にお」が出会ったのは、

“ミブロ”の土方歳三と沖田総司。

のちに「新選組」となる壬生浪士組の隊士たち。

金も土地も命すら理不尽に奪われる時代に

自らの正義を胸に、京の街を守る“ミブロ”の面々。

「僕だって強くなりたい。こんな世界変えたい。」

“ミブロ”との出会いをきっかけに、

ふつうの13歳の運命が、大きく動き出す！

命懸けの“ド青春”新選組『青のミブロ』。

シリーズ累計1300万部超えの青春サッカーマンガ『DAYS』安田剛士による

「週刊少年マガジン」にて大人気連載中の最新作、待望のアニメ化！

◆原作関連情報

安田剛士

『青のミブロ』（講談社「週刊少年マガジン」連載）コミックス１～1４巻好評発売中！

『青のミブロー新選組篇ー』（同上連載中）コミックス１～５巻発売中！

試し読み：https://pocket.shonenmagazine.com/episode/3269754496545369779

◆キャスト

ちりぬにお 梅田修一朗

斎藤はじめ 小林千晃

田中太郎 堀江瞬

土方歳三 阿座上洋平

沖田総司 小野賢章

芹沢鴨 竹内良太

近藤勇 杉田智和

永倉新八 津田健次郎

原田左之助 岩崎諒太

山南敬助 河西健吾

藤堂平助 戸谷菊之介

井上源三郎 杉山紀彰

新見錦 梅原裕一郎

野口健司 大野智敬

平間重助 前田雄

平山五郎 乃村健次

婆ちゃん 定岡小百合

ちりぬいろは 夏吉ゆうこ

菊千代（徳川家茂） 緒方恵美

◆スタッフ

監督 羽原久美子

シリーズ構成 猪原健太

キャラクターデザイン 大場優子、西田美弥子

音響監督 亀山俊樹

音楽 林ゆうき

制作会社MAHO FILM

◆公式HP

https://miburoanime.com

◆公式SNS

X（旧Twitter） ：@miburo_anime 推奨ハッシュタグ ＃青のミブロ

Instagram ：@miburo_anime

TikTok ：＠miburo_anime