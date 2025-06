アスリートの感性とストリートの感覚が交差する ── TENEZの“ストリートスポーツ” ファッション、新章が始まる。

TENEZ MANAGEMENT 株式会社

ユニセックスのアパレルブランド【TENEZ(テネス)】は、アスリートとしての感性と都市のストリートカルチャーを融合した、新コンセプト「ストリートスポーツ」ラインを本格始動いたします。

近年、スポーツウェアで街を歩く“アスレジャー”スタイルが浸透する中で、TENEZはその潮流とは一線を画し、「ストリートファッションにスポーツの機能性や身体性を取り入れる」という独自の視点でアプローチ。

従来の機能重視のスポーツウェアとは異なり、都市生活の中で感性が“キマる”デザイン性と、アスリートの”動き”に対応できる快適性を両立させたプロダクトを展開していきます。

■ 「ストリートスポーツ」誕生のストーリー

- TO INSPIRE THE LIFESTYLE OF ATHLETES -

私たちTENEZは、「ファッションを重視していないアスリートでも、スポーツでもストリートでもファッショナブルでいられるアイテムを届けたい」という想いからスタートしました。

私たちはこれまで「テニス」という競技に打ち込みながら、さまざまな競技のトップアスリートと出会ってきました。 その中で強く感じたのは、多くのアスリートにとって、スポーツの機能性と日常のファッション性をバランスよく両立したアイテムが少ないという現実です。

ファッションに時間や余裕をかけられないアスリートでも、サッと気軽に着られて、自然とスタイルが決まる。そんなアイテムこそ、私たちが届けたいものです。

■ ブランドの新テーマ:「動ける。キマる。LIFESTYLE FOR ATHLETES」

↑ TENEZ STREET SPORTS ラインアップのサンプル展示↑ 西 銀座 デパート POP UP SHOP

スポーツと日常、ファッションと機能性、パフォーマンスと感性。その境界をなくし、“アスリートのライフスタイル”をファッションとして昇華する。それが、TENEZが提案する「ストリートスポーツ」の姿です。

本ラインでは、シルエットやスタイルはストリートから、素材や機能性はスポーツからインスパイアされた独自のプロダクトを展開。

そのスタイルやデザインも、ブランド創設者であるTOMITA TWINS自らが手がけ、唯一無二の世界観を表現しています。

さらに、テニスという伝統あるスポーツの精神や所作から着想を得て、“気品”を備えたストリートスタイルとして再構築。都会の風景にも自然に馴染む、モダンで洗練されたスタイルを提案します。

■ ファッションと機能性のその先へ

日常とパフォーマンス、感性と機能性の垣根を越えて──。



TENEZは、“動けて、キマる” 新しいライフスタイルウェアのかたちを、これからも提案し続けます。

これからはボトムスやジャケットなどの新アイテムも続々登場予定。

TENEZの進化に、どうぞご期待ください。

TENEZ(テネス)

運営会社:TENEZ MANAGEMENT株式会社

設立:2021年

代表取締役:冨田大夢、冨田千聖

デザイナー:TOMITA TWINS

公式サイト:https://tenez-wear.com

Instagram:https://www.instagram.com/tenez_official

X(旧Twitter):https://x.com/tenez_official