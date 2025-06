「CHALLENGERコンサルティング」ウェブサイト公開 6つのマーケティング支援サービスメニューを掲載

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社サイトURL:https://challenger-consulting.jimdosite.com/

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:岩尾俊兵、東証スタンダード:3823、以下「ワイハウ」)は、ブランド共創部が提供する共創共助共成サービス「CHALLENGERコンサルティング」の専用サイトを本格始動し、大手企業の新規事業担当者向けに具体的な成功事例とソリューションの公開を開始いたしました。

大手企業が直面する「熱狂創出」の課題に、実証済みのソリューションで応える

多くの大手企業の新規事業担当者が直面する以下の課題に対し、「CHALLENGERコンサルティング」は実際の成功事例に基づいた具体的なソリューションを提供します。

本格始動する専用サイトで公開する実証済みソリューション

- 既存の顧客基盤では届かないZ世代や新しい消費者層へのアプローチ方法- 社内の慎重な意思決定プロセスによる迅速な事業展開の困難- データ分析だけでは見えない消費者の「熱狂」や「推し活」といった感情的消費行動の理解・活用- PoCの実施環境の不足と新しいマーケティング手法の効果検証の困難- SDGsやESGへの対応における社会的価値と経済的価値の両立- XR/VRなどの最新技術を活用した没入型体験の企画・実装ノウハウの不足- リアルイベントやビジネス交流の機会創出と新規パートナーシップ構築の課題- 専門人材の確保・育成による新規事業の実行力強化1. 推し活マーケティング

実績:WHDCアクロディアのスマートフォンアプリ技術を活用したファンエンゲージメント施策

- AR技術を活用した新しい顧客体験の創出- ファンの「推し活」心理を活用した購買行動の促進- ファンコミュニティ形成による継続的な顧客接点の構築

大手企業への応用: 自社キャラクターやブランドアンバサダーのAR活用、ファンコミュニティ形成による新商品開発、推し活文化を活用した既存商品のリブランディング

2. Z世代マーケティング

実績:渋谷肉横丁で年間数十万人のZ世代データを活用したマーケティングプログラムを展開

- 日本最大級の肉横丁での実地リサーチ環境- マーケティングトレースコミュニティとの連携による深層インサイト獲得- リアルな消費現場でのテストマーケティング環境の提供

大手企業への応用: 新商品・サービスの市場投入前のZ世代反応テスト、若年層向けブランドコミュニケーション戦略の構築、Z世代インフルエンサーとの共創プロジェクト

3. カプセルトイマーケティング

実績:700億円規模の市場における新しい収益モデルの構築支援

- 低リスクで始められる物販ビジネスモデルの提供- コレクション心理を活用した継続的な顧客接点の創出- 限定商品による話題性とSNS拡散の仕組み化

大手企業への応用: 既存商品のミニチュア化による新たな収益源創出、コラボレーション商品の実験的展開、店舗の新しい収益モデルとしての導入

4. 社会課題解決型マーケティング

実績:SDGs達成に貢献する事業モデルの構築支援

- 就労継続支援事業所との連携による雇用機会創出- 社会的価値と経済的価値を両立させるビジネスモデルの構築- 持続可能な支援体制の設計

大手企業への応用: CSR活動とマーケティングを融合した新しいブランディング戦略、社会課題解決を通じた新たな顧客層の開拓、SDGs達成に貢献しながら収益を生む事業モデルの開発

5. XRマーケティング

実績:XR・縦型動画を活用した次世代の没入型体験マーケティングの知見活用

- 提携先による大型XRエンターテインメント施設の成功事例(来場者10,000名達成、口コミ評価4.9/5.0)の知見活用- 縦型ショートフィルム技術による新しい視聴体験の提供- VR/XR技術を活用した没入型コンテンツの企画支援

大手企業への応用: VR/XRを活用した商品・サービスの没入型体験マーケティング、縦型動画による若年層向けブランドコミュニケーション、メタバース空間での顧客エンゲージメント強化

6. イベント・体験型マーケティング

実績:大規模イベントへの参画、渋谷肉横丁でのビジネス交流会開催など、リアルな体験価値を創出

- 2025年大阪・関西万博でのウェルビーイング体験提供の計画- 渋谷肉横丁でのビジネス交流会の定期開催によるコミュニティ形成- 年間数十万人の来場者を活用したイベント・プロモーション機会の創出

大手企業への応用: 大規模イベントでの新商品・サービスの体験型プロモーション、業界特化型ビジネス交流会による新規パートナー開拓、リアル×デジタルを融合させたハイブリッドイベントの企画・運営

経営人材ネットワークによる高度な支援体制

「CHALLENGERコンサルティング」は、「CHALLENGER CAREER」に参画するCxO経験者、専門家、クリエイターなど、多様な経営人材とのネットワークを活用し、大手企業の新規事業を多角的に支援します。

主な価値創造パートナー

デジタル・テクノロジー領域

- 杉本誠司氏:元ニコニコ動画運営会社社長。国民的プラットフォームを成長させた経営手腕とコミュニティ構築の第一人者- 平間悠氏:司法試験合格者で関数型プログラミングの専門家。レンタルCTOとして多数の企業を支援- 森友亮氏:エンタテインメントAI研究者。ゲーム開発とAI技術の融合による新しいエンターテインメント体験の創出

クリエイティブ・メディア領域

- 井上博貴氏:映画監督。思索的な映画作品を制作し、映像コンテンツ制作の知見を提供- 関口哲司氏:ITライフハック編集長、メディアバンク株式会社代表取締役社長。理学博士として科学とIT両分野に精通

公共・地域創生領域

- 谷畑英吾氏:元滋賀県湖南市長(4期16年)、元全国市長会副会長。地方自治体経営の豊富な経験を活かし、公民連携による地域活性化を支援人材支援で新規事業の実行力を強化

子会社インタープランとの連携により、戦略立案から実行まで一貫した人材支援を提供

IT専門人材の育成・紹介

- Webデザイナー、フロントエンド/バックエンドエンジニア、Webマーケターなど、新規事業に必要な専門人材の紹介- 企業ニーズに応じたカスタマイズ研修プログラムの提供- 厚生労働省認定の職業訓練校として培った実践的な教育ノウハウの活用

スポーツ・エンタメ領域のキャスティング強化

- スポーツテック「i・Ball TECHNICALPITCH」(野球)、「i・Ball TECHNICALSHOT」(サッカー)等での実績を活かしたアスリート・スポーツ関係者のキャスティング- イベント・体験型マーケティングに精通したプロデューサー・ディレクターの紹介独自の価値創造理論で新規事業の成功確率を高める

当社の代表取締役社長の岩尾俊兵が開発した独自の経営理論を活用し、体系的な支援を提供

- ビジネスモデル囲碁:既存の業界構造にとらわれず、新たな視点からビジネスモデルを構想する理論体系- 価値創造の三種の神器:「未来創造の円環」「問題解決の三角形」「七転び八起きの四角形」を組み合わせ、創造性と実行力を高める手法- 滞留理論:企業の経営資源における「滞留」を可視化し、新たな価値創造への転換を実現する理論ブランド共創部担当部長 浜崎正己のコメント

「大手企業の新規事業担当者の皆様から『Z世代にどうアプローチすればいいか分からない』『推し活やファンコミュニティを活用したいが、自社でどう実現すればいいか見えない』といったご相談を数多くいただいています。私たちの強みは、すでに実際の現場で成果を出している『動いている仕組み』を持っていることです。2025年3月のブランド共創部設立以来、すでに複数の大手企業様との具体的なプロジェクトが進行中です。共通しているのは、皆様が『実証済みの仕組み』を自社の文脈に合わせてカスタマイズしたいというニーズです。私たちは、PoCの設計から実施、効果検証、そして本格展開まで、すべてのフェーズで伴走支援いたします。」

今後の展望:挑戦者に応援を - AI×マーケティング×共創で新規事業を加速

「CHALLENGERコンサルティング」は、大手企業の新規事業担当者=「挑戦者」の皆様に、以下の3つの軸で応援を提供してまいります。

- AI活用による新たな価値創造 2025年5月より開始したAI実装プロジェクトの知見を活用し、データ分析だけでは見えない「熱狂」や「共感」の可視化と、新たなマーケティング手法の開発を推進- 実証済みマーケティングソリューションの進化 渋谷肉横丁での年間数十万人のリアルデータ、XR技術による没入型体験、推し活文化の活用など、現在運営中の「生きた仕組み」をさらに進化させ、業界を超えた横展開を実現- 共創エコシステムの拡大 インフルエンサー、アンバサダー、専門家、メディア関係者などとの共創ネットワークを活用し、挑戦者同士がつながり、互いに応援し合える場を創出

「挑戦者に応援を」―この理念のもと、日本の大手企業が「熱狂」と「共感」を生み出す新規事業を創出し、持続的な成長を実現できるよう、AI×マーケティング×共創の力で伴走支援を続けてまいります。

お問い合わせ先

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

ブランド共創部「CHALLENGERコンサルティング」事務局

担当:浜崎正己

E-mail:hamasaki@twhdc.co.jp

本件に関するお問い合わせは、ワイハウホームページのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://twhdc.co.jp/inquiry/

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社について

ワイハウは「WHY(我々はなぜ生きているのか)」と「HOW(どのように生きるのか)」を追求し、企業の持続的な成長と社会への新たな価値創出を支援する企業です。子会社の運営を通じて得たノウハウを基にした実践的な経営コンサルティングと新規事業立ち上げ支援を提供しています。連結子会社には、渋谷肉横丁、WHDCアクロディア、インタープランなどがあり、各社の事業アセットを活用した共創エコシステムを構築しています。

【会社概要】

所在地:東京都新宿区愛住町22 第3山田ビル

設立:2004年7月

上場:2006年10月 東証スタンダード(3823)

代表者:代表取締役社長 岩尾俊兵

事業内容:価値創造ソリューション、子会社への経営指導

URL:https://twhdc.co.jp