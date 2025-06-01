ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦　NAPAC 富士24時間レース　オーバーナイトフェス3日間で延べ53,500人のお客様が来場！

富士スピードウェイ株式会社

富士スピードウェイは、「ＥＮＥＯＳ スーパー耐久シリーズ2025 Empowered by BRIDGESTONE 第3戦 NAPAC 富士24時間レース オーバーナイトフェス」を開催し、3日間で延べ53,500人のお客様にご来場いただきました。（12:00時点）

各地から大勢のお客様にご来場いただき、誠にありがとうございました。

(単位：人）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77499/table/281_1_02db97157bb80cca4386fe26eb24e0f1.jpg ]

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