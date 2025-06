2025年下半期の運勢｜Love Me Doが占う恋愛運・仕事運・総合運。公式占いサイトにて『2025年下半期の運勢キャンペーン』開催中

株式会社レンサ

株式会社レンサ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:武井哲也)は、2025年5月30日(金)より、運営する公式占いサイト「Love Me Do◆絶対数」にて『2025年下半期の運勢キャンペーン』の提供を開始致しました。

◆「Love Me Do◆絶対数」URL:https://lovemedo.site

2025年下半期の運勢キャンペーン

■キャンペーン概要

有名人の電撃婚や世界的なビッグニュースの予言を的中させて大人気の占い師Love Me Doの公式サイト「Love Me Do◆絶対数」では、『2025年下半期の運勢キャンペーン』を開催中です。

期間中、対象の鑑定を占っていただいた方には、キャンペーン限定の鑑定と引き換えることができる『鑑定引換チケット』をプレゼント!

さらに、下半期の鑑定を占っていただいた方には、チケットを2枚プレゼントいたします。

下半期となる6月から12月の半年間、あなたにはどのような運命が待っているのでしょうか。

自分自身にどんな運命が訪れるのかを知り、大きな季節の変わり目を良い運気で過ごしましょう!

※『2025年下半期の運勢キャンペーン』に参加するためには、公式サイト「Love Me Do◆絶対数」(https://lovemedo.site)への会員登録が必要です。(月額330円)

■キャンペーン期間

2025年5月30日(金)~2025年6月26日(木)17時まで

■公式占いサイト「Love Me Do◆絶対数」のご紹介

今、一番当たると話題の占い師“ラブちゃん”ことLove Me Do(ラブミードゥ)の令和最新の公式占いサイトです。芸能界の結婚や、スポーツ界の重大ニュース、自然災害など数々のビッグニュースを予言し、的中させてきたLove Me Do。あまりにも当たりすぎて、テレビ出演や出版社からのオファーが殺到するLove Me Doのオリジナル占術『絶対数』がついに解禁。運命の出会いや人生の転機、入籍日など……、具体的な日付まで当たるその驚愕の的中率を、あなた自身の身をもってご体感下さい。

■監修者紹介

「ラブちゃん」の愛称で活動。占い師、風水師、占星術師。東洋、西洋の占術に精通し、『ヒルナンデス!』『有吉ジャポン』『王様のブランチ』をはじめとするテレビ・ラジオ出演多数。20代半ばから手相を独学で学び、その後占術ごとの師匠の元で学び、タロット、四柱推命、風水、九星術、易学、人相占い、手相、数秘術、姓名判断などあらゆる占いを習得する。

芸能人や芸人のブレイクや予言、政界の重大ニュース、プロサッカーの試合結果や得点選手、自然災害の予言など、数々の予言的中エピソードを持つ業界最注目の占い師として絶大な人気を誇る。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称:Love Me Do◆絶対数

・販売料金 :月額330円(税込)

・提供URL :https://lovemedo.site

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。