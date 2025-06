「香彩筆」STYLE OF LABオリジナル万年筆がアメリカのクラウドファンディング サイト′Kickstarter′で世界デビュー応援購入受付を開始

株式会社 VALUE CREATION LABSTYLE OF LABオリジナル万年筆 「香彩筆」

2024年7月、東京・代官山/恵比寿に誕生した「STYLE OF LAB」は、「書く × 香り」をテーマに掲げるユニークな店舗です。

デジタルツールやAIが急速に進化する現代だからこそ、手に筆記具を取り、思考を巡らせる時間は貴重です。自分の心の内や頭の中のアイデアを紙に書き留める行為は、人間ならではの深い体験となります。その際、選びたいのはシンプルなボールペンではなく、あえて万年筆という少し手間のかかる筆記具かもしれません。

さらに、「香り」は思考を整理し、記憶を呼び覚まし、心を穏やかにし、集中力を高める力を持っています。この「書く」と「香り」の絶妙な組み合わせを、「STYLE OF LAB」は皆さまにご提案しています。

STYLE OF LAB 内観STYLE OF LAB

私たちは、万年筆をご愛用いただくひとときをより豊かにするために、オリジナルブレンドのルームフレグランスもご提案しています。この特別なフレグランスが広がる空間で、心を落ち着かせ、創作意欲を高めることで、書く時間がさらに充実したものとなることを願っています。その思いを込めて、心地よいお店づくりを心がけています。

「香彩筆」- STYLE OF LAB 初のオリジナル万年筆

STYLE OF LAB が自信を持ってお届けする、初のオリジナル万年筆「香彩筆」。この万年筆は、手に取るだけで心が躍り、ふと思い浮かんだ気持ちをすぐに書き留めたくなるような、美しく魅力的なデザインが特徴です。

開発当初は「STYLE OF LAB #24」として名付けられていましたが、アメリカのクラウドファンディングサイト「Kickstarter」で世界デビューするにあたり、新たに「香彩筆」という名前が授けられました。このネーミングは、日本の香りと彩りを象徴し、日本が誇る美と技術を世界中に発信する想いが込められています。

そもそも「STYLE OF LAB #24」は、STYLE OF LABのシグネチャーフレグランスのコードネームです。STYLE OF LAB のフィロソフィーは、色の三原色とそれぞれの色に込められた三つの言葉で表されています。

シアン=「洗練」

マゼンダ=「情熱」

イエロー=「挑戦」

STYLE OF LAB のシグネチャーフレグランス 「#24」は、この三つの言葉を感じ取れる香りをベルガモットやライムの柑橘系トップノート、ジャスミンをベースにコリアンダーやアニスシードといったスパイスを加えたミドルノート、そしてフランキンセンスやアンバーで構成されたベースノートといった何層にも重ねられた深いレイヤーを持った香りです。

色の三原色「シアン」「マゼンダ」「イエロー」の3つのカラーから出来たキービジュアルSTYLE OF LABシグネチャーフレグランス「#24」のリードディフューザー

「香彩筆」万年筆は、この香りを構成する植物を加賀の印刷蒔絵という手法で、美しくかつ煌びやかに表現したものです。半透明の白色のボディに、#24の香りでブレンドされた植物の紋様が浮かび上がります。、キャップはクリア透明に金のラメが撒かれた、これも煌びやかなデザインで万年筆で書く時の気持ちを高めてくれます。

ペン先はセーラー万年筆 広島工場製のメイドインジャパン 14金ペン先

ペン先は、セーラー万年筆の14金ペン先です。字幅は、細字、中細、中字の三つからお選びいただけます。

セーラー万年筆広島工場製の14金ペン先

ペン先は、海外でも高い評価を得ており、「最も書き心地の良い万年筆」として、アメリカの専門誌にて6年連続で賞を受賞しているセーラー万年筆の14金ペン先を使用しています。幅は、細字、中細、中字の3つの字幅から選べます。

ボディサイズは、女性の手にも馴染みやすく、持ち運びの際も手帳やペンケースにフィットするスリムサイズ手帳やペンケースにもフィットするサイズです女性の手にも馴染みやすいスリムサイズ

加賀印刷蒔絵で彩られたデザイン

女性の手でも書きやすい太さと重量ペンケースやバックの中でも嵩張らない長さ

加賀印刷蒔絵は、日本の伝統工芸である加賀蒔絵の装飾性をより手軽に楽しんで頂けるように、加賀の蒔絵職人の間で開発された技法です。通常の印刷と異なり、より立体感をもった深みのあるデザインが美しい質感を醸し出してくれます。

私へのご褒美万年筆として、プレゼントやギフトにも

加賀印刷蒔絵が施された立体感を持った深みのある装飾

自分へのご褒美の一本として、あるいは大切な人へのプレゼントやギフトに、STYLE OF LABオリジナルのギフトボックスに入れてお届けします。

「香彩筆」とオリジナル万年筆インクセットギフトボックス

三原色のキービジュアルをモチーフに、開ける時にいく層ものレイヤーが感動を与えてくれるギフトボックスに入れてお届けします。

企画開発者:耒谷 元「香彩筆」の企画開発者

STYLE OF LAB オリジナル万年筆 「香彩筆」

開発者の紹介:耒谷 元(きたに はじめ)

耒谷元は、ぺんてる株式会社で商品企画本部長、常務取締役を歴任し、さらにセーラー万年筆株式会社では専務取締役 文具事業COOとして約20年間にわたり筆記具開発の総責任者を務めました。その豊富な経験を通して、日本国内だけでなく世界中のボールペンや万年筆の商品開発をリードしてきました。

新ブランド『STYLE OF LAB』の誕生

2023年末、耒谷はこれまでのキャリアに一区切りをつけ、自身のブランド 'STYLE OF LAB' を立ち上げました。彼は、「デジタル端末で文字を打ち込むのが当たり前の時代だからこそ、少し不便でも自らの手でペンを取り、文字を書き、絵を描くことが心や気持ちを表現する上でとても大切」との信念を持っています。

『表現具』としての万年筆

耒谷は、自社が手掛ける筆記具や画材を「表現具」と呼び、その価値の普及に努めてきました。『STYLE OF LAB』が提案する商品は、使う人が「自らの気持ちを書き出す時間」を最上のひとときとして過ごせるような「表現具」と「空間」を提供します。

「香彩筆」のご紹介

今回、'STYLE OF LAB' が初めて制作するオリジナル万年筆 「香彩筆」は、耒谷の経験と想いが詰まった最上の「表現具」です。この万年筆で、皆さまが自分自身の気持ちや思考を自由に表現する豊かな時間をお楽しみいただけることを願っています。

<製品の仕様>

■ペン先: セーラー万年筆 14金 中型ペン先

■ペン先仕上げ: 金イオンプレート

■蓋・大先・胴軸・蓋栓・尾栓:PMMA樹脂

■金属部品:金イオンプレート仕上げ

■本体サイズ:直径17mm X 124mm(クリップを含む)

■軸径:12mm

■本体重量:16.8g

■インク吸入器コンバーター内蔵

販売予定価格: \39,600(税込)

◆ 6月3日 クラウドファンディング「Kickstarter」で応援購入の募集開始 ◆

2025年6月3日より、アメリカのクラウドファンディングサイト「Kickstarter(kickstarter.com)」にて、万年筆「香彩筆 -KOSAI-HITSU-|A Delicate Japanese Fountain Pen」の応援購入募集を開始します。

Kickstarterとは?

2009年に設立されたアメリカ合衆国の民間営利企業で、クリエイティブなプロジェクトへの資金調達を目的としたクラウドファンディングプラットフォームです。

プロジェクト概要

タイトル: 「香彩筆 -KOSAI-HITSU-|A Delicate Japanese Fountain Pen」

プレページ: プロジェクトページはこちら

https://www.kickstarter.com/projects/kosai-hitsu/kosai-hitsu-a-delicate-japanese-fountain-pen

募集期間

日本時間:2025年6月3日(火)23時 ~ 45日間

リターン内容

STYLE OF LABオリジナル万年筆「香彩筆」完成品(インク吸入器コンバーター内蔵)

価格: \32,000(税別)~

発送時期: 2025年12月予定

数量限定とプロジェクト成立条件

限定数量: 150本

プロジェクト成立条件: 応援総額が300万円に達した時点で成立

ぜひご支援のほど、よろしくお願いいたします!

STYLE OF LAB

東急東横線代官山駅、JR(東京メトロ日比谷線) 恵比寿駅からいずれも徒歩5分でお越し頂けます

〒150-0021

東京都渋谷区恵比寿西一丁目29-9

TEL: 03- 6762 - 9059 / 080 - 6842 -5532

Mail: office@styleoflab.com

HP: https//styleoflab.com/

Instagram: @style_of _lab

営業時間: 11:00am ~ 7:00pm

(毎週火曜日定休)

<運営会社>

株式会社VALUE CREATION LAB

〒153-0051

東京都目黒区上目黒一丁目16-4 第二鈴房ビル502

TEL: 090-9177-9382

Mail: office@styleoflab.com

担当: 代表取締役 耒谷 元(きたに はじめ)