商品PR×VTuber×バトルの新感覚大会『ご当地VTuberPR王決定戦』開催！

株式会社パンクチュアル

「世界と戦える地域を創る」をミッションに掲げ、ふるさと納税支援、EC事業、地域活性化を通じて地方創生を実現する自治体のふるさと納税業務を支援を行う株式会社パンクチュアル（本社所在地：高知県須崎市、代表取締役：守時健、以下当社）は、当社が運営するECサイト「高知かわうそ市場」にて取り扱う商品をテーマに、VTuberによる自由な発想のPR動画・配信を通じて販売実績を競う大会『ご当地VTuberPR王決定戦』を開催いたします。

賞金30万円争奪！ご当地VtuberPR王決定戦

本大会では、VTuberが指定された商品を紹介する動画作成や配信活動を行い、売上件数を集計。最も多く販売したVTuberが優勝、賞金30万円を獲得します。





■大会概要

・名称：ご当地VTuberPR王決定戦

・参加費：無料

・賞金：グランプリ賞金30万円

・エントリー期間：2025年6月1日（日）00:00 ～ 6月20日（金）23:59

・大会開催期間：2025年7月18日（金）00:00 ～ 7月27日（日）23:59

・表彰配信：2025年8月3日（日）21:00 ～





■応募条件

・現在活動中のVTuber（個人・事務所不問）

・YouTube等のチャンネルを持ち、配信または動画投稿が可能な方

・18歳以上（未成年は保護者の同意必須）

・期間内にPR活動ができる方





■参加方法・詳細について

大会の参加方法や詳細は、特設ページまたは地方創生バーチャルタレントグループ「VRegion」SNSにて順次発表予定です。

エントリー受付は6月1日より開始されます。









■ VRegionについて

地方創生を主目的としたバーチャルタレント（VTuber）グループ。

担当地域を愛する個性豊かなメンバー達が、配信などを通して魅力をお届けします。





VRegion HP：https://vregion.jp/





■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社パンクチュアル

E-mail：info@vregion.jp

大会特設ページ：https://vregion.jp/pr-event



■ 会社概要

・社名：株式会社パンクチュアル

・設立：2020年3月

・代表取締役：守時 健

・従業員数：269人（2025年4月2日時点）

・HP：https://punctual.co.jp/

・事業内容：

- ご当地キャラ運営代行

- PR事業

- ふるさと納税業務代行事業

- イベント事業