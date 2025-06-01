その殺人の全ては愛で綴られていた『私が大好きな小説家を殺すまで』(斜線堂有紀/足立いまる)が、コミックDAYSで6月1日より連載配信スタート！
株式会社講談社
「憧れの相手が見る影もなく落ちぶれてしまったのを見て、『頼むから死んでくれ』と思うのが敬愛で、『それでも生きてくれ』と思うのが執着だと思っていた」。人気小説家・遥川悠真が失踪した。その影には一人の少女の存在があった。虐待を受けていた少女と、彼女を救った憧れの小説家。歪な共生関係は、ゆっくりと破滅へ向かう。『恋に至る病』（メディアワークス文庫/KADOKAWA刊）の斜線堂有紀と『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』の足立いまるが贈る衝撃作。第1話は常に無料公開。隔週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2550912965721026304/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社
「憧れの相手が見る影もなく落ちぶれてしまったのを見て、『頼むから死んでくれ』と思うのが敬愛で、『それでも生きてくれ』と思うのが執着だと思っていた」。人気小説家・遥川悠真が失踪した。その影には一人の少女の存在があった。虐待を受けていた少女と、彼女を救った憧れの小説家。歪な共生関係は、ゆっくりと破滅へ向かう。『恋に至る病』（メディアワークス文庫/KADOKAWA刊）の斜線堂有紀と『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』の足立いまるが贈る衝撃作。
【作品1話URL】
https://comic-days.com/series/2550912965721026304/first_episode
コミックDAYS ウェブサイト
https://comic-days.com
iOS用アプリはこちら
https://itunes.apple.com/jp/app/%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AFdays/id1288398252
Android用アプリはこちら
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.kodansha.comicdays&hl=ja)
株式会社講談社