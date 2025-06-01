その殺人の全ては愛で綴られていた『私が大好きな小説家を殺すまで』(斜線堂有紀/足立いまる)が、コミックDAYSで6月1日より連載配信スタート！

株式会社講談社

「憧れの相手が見る影もなく落ちぶれてしまったのを見て、『頼むから死んでくれ』と思うのが敬愛で、『それでも生きてくれ』と思うのが執着だと思っていた」。人気小説家・遥川悠真が失踪した。その影には一人の少女の存在があった。虐待を受けていた少女と、彼女を救った憧れの小説家。歪な共生関係は、ゆっくりと破滅へ向かう。『恋に至る病』（メディアワークス文庫/KADOKAWA刊）の斜線堂有紀と『ひげを剃る。そして女子高生を拾う。』の足立いまるが贈る衝撃作。





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