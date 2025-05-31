夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.2 開催報告

株式会社ブシロード

2025年5月31日(土)、GARDEN 新木場 FACTORYにて、夢限大みゅーたいぷによる対バンライブ「えんかうんた～」Vol.2（主催：株式会社ブシロードミュージック）が開催されました。

「えんかうんた～」は、公演ごとに異なるゲストを迎え、アーティスト同士の化学反応を楽しめる対バン形式のライブイベントです。第2回目となる本公演は、棗いつき・熊乃ベアトリーチェを迎え、熱いステージが繰り広げられました。

オープニングナンバー「鈍色のきらめき」から始まった熊乃ベアトリーチェのステージは、彼女の代名詞とも言える圧巻のデスボイスと、ダークでありながらもどこか幻想的なメロディによって、観客の心を一瞬で掴みました。

続いて登場したのは、棗いつき。「愛のテロメア」や「ストラゴヴィゴス」などを披露し、繊細で透明感のある歌声に、内に秘めた力強さが交錯するパフォーマンスで、会場全体を深い感動で包み込みました。

そして、夢限大みゅーたいぷのステージでは、「夢現妄想世界」「ビッグマウス」などの人気楽曲に加え、2nd Single「Hi-Vision」の収録曲も惜しみなく披露し、会場は歓声に包まれました。

そして、ライブのクライマックスでは、夢限大みゅーたいぷ×熊乃ベアトリーチェの「✞animaるパーティ✞開催中✞」、夢限大みゅーたいぷ×棗いつきの「コハク」、夢限大みゅーたいぷ×棗いつき×熊乃ベアトリーチェの「夢現妄想世界」と、3曲続けてのスペシャルコラボレーションが実現。一夜限りの特別なパフォーマンスで会場を大いに盛り上げました。

告知パートでは、NANIMONOとの対バンライブである「えんかうんた～」Vol.4のチケット最速先行抽選受付の開始が発表されました。様々なゲストアーティストとのコラボレーションが楽しめる「えんかうんた～」の今後の開催にもぜひご期待ください。

＜セットリスト＞

M1 鈍色のきらめき

M2 God knows... (Metal Cover)

M3 Perfect Match Up

M4 つながれ！みゅ～らいぶ

M5 PRIMARY STAR

M6 虚構性プロローグ

M7 Limitless

M8 愛のテロメア

M9 ストラゴヴィゴス

M10 夢現妄想世界

M11 新人類は仮想世界の夢を見るか？

M12 エンプティパペット

M13 ビッグマウス

M14 Hi-Vision

M15 テレパシー

M16 TRASH LIFE

M17 限界現実サバイブ天使

M18 コミュ着火Fire!

M19 ✞animaるパーティ✞開催中✞

M20 コハク

M21 夢現妄想世界

セトリプレイプレイリスト公開中

音楽配信サービスにて夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.2のセットリストをプレイリストにて配信中です。

ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

URL： https://bmu.lnk.to/yumemita_encounter2pr

夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.4 チケット最速先行抽選受付開始！

7月13日(日)にGARDEN新木場FACTORYにて開催する、夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.4のチケット最速先行抽選申込受付を、本日より開始しました。

【公演概要】

◆公演名：夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」

◆日程 ：Vol.3 6月28日(土) 出演：ナナヲアカリ

Vol.4 7月13日(日) 出演：NANIMONO

Vol.5 8月10日(日) 出演：fhana

◆会場 ：GARDEN 新木場 FACTORY

◆Vol.4 チケット最速先行抽選

受付期間：2025年5月31日(土)20:00～6月23日(月) 23:59まで

受付URL：https://eplus.jp/yumemita_encounter_vol4/

詳しくはこちら： https://bang-dream.com/events/yumemita_encounter

夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.3 チケット好評発売中！

6月28日(土)にGARDEN新木場FACTORYにて開催する、夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」Vol.3のチケットが現在好評発売中です。

【公演概要】

◆公演名：夢限大みゅーたいぷ 対バンライブ「えんかうんた～」

◆日程 ：Vol.3 6月28日(土) 出演：ナナヲアカリ

Vol.4 7月13日(日) 出演：NANIMONO

Vol.5 8月10日(日) 出演：fhana

◆会場 ：GARDEN 新木場 FACTORY

◆Vol.3 チケット一般発売中

受付URL： https://eplus.jp/yumemita_encounter_vol3/

※先着順・上限数に達し次第終了

詳しくはこちら： https://bang-dream.com/events/yumemita_encounter

夢限大みゅーたいぷ 4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」チケット最速先行受付中！

9月7日(日)にTACHIKAWA STAGE GARDENにて開催する、夢限大みゅーたいぷ4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」のチケット最速先行抽選申込が現在受付中です。最速先行抽選申込券は4月30日(水)リリース、夢限大みゅーたいぷ 2nd Single「Hi-Vision」初回生産分に封入されています。

【公演概要】

◆公演名：夢限大みゅーたいぷ4th LIVE「アンロック・ザ・フューチャー」

◆日程 ：9月7日(日)

◆会場 ：TACHIKAWA STAGE GARDEN

◆チケット最速先行抽選申込

受付期間 ：～6月16日(月) 23:59まで

詳しくはこちら：https://bang-dream.com/events/yumemita_4th

■「棗いつき」公式SNS

公式X：https://x.com/itsukinatsume

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@itsukinatsume

■「熊乃ベアトリーチェ」公式SNS

公式X：https://x.com/KumanoBearTrice

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@KumanoBearTrice

■「夢限大みゅーたいぷ」公式HP・SNS

公式ページ：https://bang-dream.com/yumemita

公式X：https://x.com/BDP_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BDP_yumemita

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@mugendai_mewtype

▼Vo. 仲町あられ

公式X：https://x.com/arale_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@arale_yumemita

▼Gt. 宮永ののか

公式X：https://x.com/nonoka_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@nonoka_yumemita

▼Gt. 峰月律

公式X：https://x.com/ritsu_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ritsu_yumemita

▼Key. 藤都子

公式X：https://x.com/miyako_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@miyako_yumemita

▼DJ&Mp. 千石ユノ

公式X：https://x.com/yuno_yumemita

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@yuno_yumemita

■「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。提供開始から 8周年を迎えたスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、2022 年 11 月に、国内ユーザー数が 1,600 万人を突破。さらには、2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」および2025年3月に放送を終えたTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のアニメ続編シリーズの制作が決定。また2025年2月28日(金)にはバンドリ！プロジェクトの10周年を迎え、今後の展開への期待が高まっている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com

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