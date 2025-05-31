¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Î°äºî¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØLAZARUS¡Ù¡¢ÆüËÜ½é±é¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¡ª

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[¥À¥ó¥µー]Nami Monroe ANRI KANNA
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ÆüÄø:2025 Ç¯ 5 ·î 31 Æü(ÅÚ)~6 ·î 14 Æü(ÅÚ)
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¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ):
SS ÀÊ(Á°Êý¼Â¼Á 3 ÎóÌÜ°ÊÆâ³ÎÌó&¥×¥í¥°¥é¥àÉÕ¤) 18,000 ±ß
S ÀÊ 13,500 ±ß A ÀÊ 10,000 ±ß
¼çºÅ:¥¤ー¥×¥é¥¹/¥¥çー¥ÉーÅìµþ/KAAT ¿ÀÆàÀî·Ý½Ñ·à¾ì
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»:¥¥çー¥ÉーÅìµþ 0570-550-799 (Ê¿Æü 11 »þ~18 »þ/ÅÚÆü½Ë 10 »þ~18 »þ)
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ÆüÄø:2025 Ç¯ 6 ·î 28 Æü(ÅÚ)~29 Æü(Æü)
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¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â(Á´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ):S ÀÊ 13,800 ±ß A ÀÊ 10,000 ±ß
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¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»:¥¥çー¥Éー¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó 0570-200-888(Ê¿Æü 12:00~17:00 ÅÚÆü½ËµÙ¶È)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È:https://lazarus-stage.jp
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