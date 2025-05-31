【函館湯の川温泉/湯元啄木亭】どうみんおでかけプレゼントキャンペーン対象プラン販売中【公式ホームページ限定】【北海道日本ハムファイターズ応援プラン】

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社が運営する『函館湯の川温泉 湯元啄木亭（支配人：西岡浩樹/北海道函館市湯川町1丁目18番15号）』は、2025年7月18日まで【どうみんおでかけプレゼントキャンペーン対象】【北海道日本ハムファイターズ応援プラン】抽選で観戦チケットまたは伊藤大海投手直筆サイン入り写真をプレゼント♪プランを販売致します。

【湯元啄木亭公式HPのURL】

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F06%2F03&checkout=2025%2F06%2F04&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&checkin=2025%2F06%2F03&checkout=2025%2F06%2F04&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY)

【どうみんおでかけプレゼントキャンペーンHPのURL】

https://doumin-odekake.pref.hokkaido.lg.jp/

■道民お出かけプレゼントキャンペーン×北海道日本ハムファイターズ応援プランで抽選Wチャンス！

それぞれが別の抽選になっているため、1つのプランの予約で2つの抽選に応募ができる！！

●1stチャンス！！ 【どうみんおでかけプレゼントキャンペーン】

道民限定の対象プランをご利用でデジタルギフトまたはギフトカタログが抽選で当たる！

ご予約の際は必ずご確認くださいませ

※当日「北海道在住であること」を証明できるものが割引対象のお客様全員分必要です。

（免許証や保険証、学生証等※画像・コピー不可）

※応募条件を満たしたご宿泊者様に抽選券（二次元コード）をご利用人数分お渡しします。

（料金のかからない乳幼児等は対象外）

※専用プラン以外からのご予約は、「どうみんおでかけプレゼントキャンペーン」の

対象外とさせていただきます。

●2ndチャンス！！ 【北海道日本ハムファイターズ応援プラン】

・抽選１.

2025年8月23日(土)開催の観戦チケットを各ホテル1組2名様にプレゼント！

・抽選２.

伊藤大海選手直筆サイン入りオリジナルフォトを各ホテル1名様にプレゼント！

・抽選３.

さらに！対象のホテルのファイターズ応援プランで泊まったお客様の中から抽選で、伊藤大海選手直筆サイン入りフラッグを3名様にプレゼント！

※対象ホテル

石水亭・湖畔亭・朝陽亭・朝陽リゾートホテル・啄木亭・きたゆざわ森のソラニワ・ホロホロ山荘

抽選で熱く盛り上がった後は景色の良い温泉でほっこりと・・・

湯元啄木亭は皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【お得で便利な札幌⇔函館間送迎バス毎週3日間運行中】

札幌⇔函館間の送迎バスを毎週運行中です。

満席になり次第受付を終了いたしますので、お早めのご予約をお願いしています。

最少催行人員8名以下の場合は、高速バスへ振替となる場合がございます。予めご了承ください。



【札幌⇒函館運行日】月曜日・水曜日・金曜日出発

【函館⇒札幌運行日】水曜日・金曜日・日曜日出発

【料金】お1人様につき片道2,500円（税込）

（※ホテルへの電話または公式ホームページからご宿泊ご予約済みのお客様は、お1人様につき片道2,000円（税込）となります。）

【運行時間/札幌⇒函館】札幌駅10：00出発～樽前・八雲にて休憩～15：00頃ホテル到着

【運行時間/函館⇒札幌】ホテル10：00出発～七飯・長万部・ルスツにて休憩～16：00頃札幌駅到着



札幌方面からお越しのお客様には大変ご好評いただいている送迎バス、函館⇔札幌間で運行しているのは函館地区では野口観光のみでございます。お客様のご利用をぜひともお待ちしております。



※送迎バスの詳細については公式WEBサイトをご覧ください。

https://www.takubokutei.com/access/

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