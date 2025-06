【再入荷のお知らせ】ファイティングコマンダー OCTA Pro for PlayStation(R)5, Windows PC

株式会社ホリ

■ 天面6ボタン配置…複雑なコマンドも直感的に入力できる6ボタン配置。プレイスタイルに合わせてボタンの割り当てをカスタムすることができます。

■ カスタム可能な方向キー…方向キーを自由にカスタマイズ。3つの形状の方向キーを自分好みに換装可能です。

■ 2つの背面ボタンを搭載…専用アプリでボタンを割り当て可能な、背面ボタンを搭載。より、スピード感あるプレイングをサポートします。

■ 有線/無線両対応&ケーブルロック機能搭載…有線接続/無線接続でのゲームプレイが可能です。ケーブルロック機能により、有線接続の際のケーブルの抜けを防止します。

■ 8角ガイド搭載8角ガイドでより正確な入力が可能です。■ 右スライドスティック搭載右スティックはメインボタンの入力時に干渉しづらい、スライドスティックを採用。■ 3,5mmヘッドセット端子搭載

■ タクトスイッチを搭載。

ストロークが短く、高耐久のタクトスイッチを搭載。

(L1ボタン / L2ボタン / L3ボタン / R3ボタン / FRボタン/ FLボタン)

【対応機種】

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、PC (※ PCはXinput方式)

※ PCとの互換性は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントによりテスト、および保証されていません。

※ PlayStation(R)4 でプレイする場合は、有線モードでご使用ください。 無線モードには対応しておりません。

※ PlayStation(R)4 でご使用の場合:有線モードでご使用になる際は、弊社製「SPF-015 DualSense(TM)ワイヤレス

コントローラー専用充電USB ケーブル for PlayStation(R)5」を別途お買い求めください。

対応OS : Windows 10/11

入力規格:Xinput

必要環境:USB Type-C(TM)端子

【製品仕様】

コントローラー

外形寸法:(幅)約16.5cm × (奥行)約11cm × (高さ)約5.9cm

質量:約184g

接続方式 :2.4GHz無線通信

USB Type-C(TM)接続

充電時間:約3時間

連続動作時間:最大約10時間

通信距離:最大約10m

※充電時間、連続動作時間、通信距離は使用環境によって大幅に変動する可能性があります。

レシーバー

通信方式 :2.4GHz無線通信

USBケーブル

ケーブル長:約3m

接続方式:USB Type-C(TM) to USB Type-C(TM)"

【ご注意】

※ 本品をPlayStation(R)5およびPlayStation(R)4でご使用になる前に、各ハードウェアの取扱説明書を必ずご確認ください。

※ PlayStation(R)5およびPlayStation(R)4本体のシステムソフトウェアを最新のバージョンに更新してください。

※ PlayStation(R)5およびPlayStation(R)4本体のバージョンを更新する際はインターネット接続環境が必要となります。

※ 一部のPlayStation(R)5およびPlayStation(R)4規格ソフトウェアではお使いいただけない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは弊社の製品ページをご覧ください。

※ PSボタンでPlayStation(R)5およびPlayStation(R)4本体の起動はできません。

※ PSボタンでPlayStation(R)5のレストモードおよびPlayStation(R)4のスタンバイモードからの復帰はできません。

※ 本品は以下の機能を搭載しておりません。これらの機能を使用するゲームでは快適にプレイすることができません。

・アダプティブトリガー ・モーションセンサー機能 ・バイブレーション(振動)機能 ・マイク ・スピーカー ・ライトバー

・プレーヤーランプ

【セット内容】

・コントローラー × 1

・レシーバー × 1

・USBケーブル (Type-C(TM) to Type-C(TM)) × 1

・取扱説明書 × 1

【ご注意・その他】

※ 写真と本品は多少異なる場合があります。

※ 本品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※ 記載されている機能以外は搭載しておりません。

※ 内容欄に記載されているもの以外は含まれておりません。

""PlayStation ""は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

その他すべての商標に関する権利は、それぞれの権利所有者に帰属します。株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントまたはその関連会社からのライセンスに基づいて製造および販売されています。

(1) 本品は 2.4GHz の無線周波数帯域幅を使用します。 PlayStation(R)5などの製品も2.4GHz帯の無線周波数帯域を使用している場合、無線干渉が発生する可能性があります。

(2) 株式会社ホリは、本品を PlayStation(R)5 CFI-1000&CFI-2000シリーズでワイヤレステストを含めて検証しています。

ワイヤレス接続に関する問題がある場合は、HORIコントローラの問題です。その場合、HORIカスタマーサポートまでお問い合わせください。

(3) PlayStation(R)5 CFI-1000シリーズについては、本品のレシーバーを PlayStation(R)5 の前面にある USB ポートに挿入することを推奨します。"

USB Type-CはUSB Implementers Forumの商標です。

(C) HORI CO., LTD.