²Ì½Á¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥í¤×¤Ë¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥°¥ß¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥°¥ß¤Þ¤ë¡×¤«¤é²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¥Õ¥ìー¥Ðー¤Î¥Þ¥ó¥´ーÌ£¤¬½éÅÐ¾ì¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¤âºÆÈÎ·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤µ×ÄÅ ÃÎÍÎ¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥°¥ß¤Þ¤ë ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¡¢¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥°¥ß¤Þ¤ë ¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥°¥ß¤Þ¤ë¡×¤Ï¡¢¤³¤í¤ó¤È¤·¤¿´Ý¤¤·Á¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥°¥ß¡£Ë§½æ¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë2ÁØ¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Â¦¤Ï¤×¤Ë¤×¤Ë¤È¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Ë§½æ¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¿©´¶¥°¥ß
¢£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥°¥ß¤Þ¤ë ¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×
2024Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Âç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤ÆºÆÅÐ¾ì
¢£¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥°¥ß¤Þ¤ë ¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡×
²Æ¤é¤·¤¤¥Õ¥ìー¥Ðー¡Ö¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡×¤¬½éÅÐ¾ì¡ª
²Á³Ê¡§100±ß¡ÊÀÇ¹þ108±ß¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§33g
È¯ÇäÆü¡§6·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë～½ç¼¡
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ
¡Ê1¡Ë²Ì½Á¤ä¥Ô¥åー¥ì¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿³°Â¦¤Ï¤×¤Ë¤×¤Ë¤È¡¢Ãæ¤Ï¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿¿©´¶
¡¦Ë§½æ¤Ê¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë2ÁØ¹½Â¤¡£
¡¦³°Â¦¤ÏÃÆÎÏ¤Î¤¢¤ë¤×¤Ë¤×¤Ë¿©´¶¡¢ÆâÂ¦¤Ï½À¤é¤«¤¤¤È¤í¤±¤ë¿©´¶¤Ç¡¢°ìÎ³¤Ç°Û¤Ê¤ë¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¤ÎÇ»¸ü¤Ç¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿°ìÉÊ¡£
¡Ê2¡Ë²Á³Ê
¡¦¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢ÀÇÈ´100±ß¤Ç¤¹¡£
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Ö¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥°¥ß¤Þ¤ë¡×¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤ËÂè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥ì¥â¥óÌ£¡×¤È¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤éSNS¤Ç¤Ï¡Ö108±ß¤Ç¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡¢¥°¥ß¹¥¤¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢2ÉÊ¤ÇÈÎÇä¸Ä¿ôÎß·×170Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥°¥ß¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥°¥ß¤Î¿©´¶¤Ï³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤â³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¡Ö¥Þ¥ó¥´ーÌ£¡×¤â¡¢Ì£¤ï¤¤¡õ¿©´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï·Ú¸ºÀÇÎ¨Å¬ÍÑ¤Î¾ÃÈñÀÇ8%¤ÇÉ½µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Í½Äê¿ô¤¬½ªÎ»Ëô¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ä¾¦ÉÊÌ¾¡¦µ¬³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ðÊó¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤ÏHP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£