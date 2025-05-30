【入れ替わり×復讐×陰謀】『お前を殺るまで何度でも 2』電子合冊版が2025年5月30日に配信開始！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックレーベル「コミックRouge」より、『お前を殺るまで何度でも』電子合本版第2巻をコミックシーモアで先行配信いたしました。
復讐を遂げる為に私は違う誰かの身体を利用する――
合冊版『お前を殺るまで何度でも 2』
著：阪口ナオミ
https://comicrouge.jp/detail/omaewoyaru.html
※話売り「お前を殺るまで何度でも」の4～6話を収録しています。
コミックシーモア様で試し読み！ :
https://www.cmoa.jp/bib/speedreader/?cid=0000319230_jp_0001&u0=1&u1=0&rurl=https%3A%2F%2Fwww.cmoa.jp%2Ftitle%2F319230%2F%3Fargument%3DTxbYyHQU%26dmai%3Da6646a229ad9c8%26ebisOther3%3Dr089028174702698580250516091756%26ebisOther4%3DaCcCxAAM3gSW-f3-CooACgqKBsPqxw
あらすじ
続きはコミックシーモア様で！ :
https://comicrouge.jp/detail/omaewoyaru.html
電子書店フェア開催！
対象の電子書店では、合冊版の発売を記念した新刊発売記念キャンペーンを開催いたします。
詳細は対象の電子書店でご確認ください。
ライコミ：『お前を殺るまで何度でも』新刊発売記念
開催期間：2025年5月30日～6月7日まで
https://comicride.jp/episodes/6041a640036df/
ebookjapan様：『お前を殺るまで何度でも』1巻配信記念！コミックRougeフェア
開催期間：2025年5月30日～6月12日まで
https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/58813/
コイコミ様：「お前を殺るまで何度でも」1巻配信記念 コミックRouge無料&割引フェア
開催期間：2025年5月30日～6月12日まで
https://www.coicomi.com/list/tl?list_uid=m_786290
また、コミックRougeレーベル作品を対象とした無料＆割引フェアも開催。
詳細は対象の電子書店でご確認ください。
コミックシーモア様：独占先行配信フェア
開催期間：2025年5月30日～6月12日まで
https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250530_newrouge/?srsltid=AfmBOorUCwEJN1RAhqM8pGLbRFY6M05ZeXaVef7rAVHQ_2Sx4B8QDf1Q
コミックRouge
「真っ⾚なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル
『救い、巣喰われ』や、人気WEB小説のコミカライズ『身は泥中の蓮華～恋に堕ちた小説家は、筆を執る～』、さらに『ももよのよすが』などBL作品も多数ラインナップしております！
コミックRouge公式サイト：https://comicrouge.jp/
コミックRouge編集部X：https://x.com/comic_rouge
マイクロマガジン社
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