【入れ替わり×復讐×陰謀】『お前を殺るまで何度でも 2』電子合冊版が2025年5月30日に配信開始！

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株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックレーベル「コミックRouge」より、『お前を殺るまで何度でも』電子合本版第2巻をコミックシーモアで先行配信いたしました。




復讐を遂げる為に私は違う誰かの身体を利用する――





合冊版『お前を殺るまで何度でも　2』


著：阪口ナオミ


https://comicrouge.jp/detail/omaewoyaru.html


※話売り「お前を殺るまで何度でも」の4～6話を収録しています。



コミックシーモア様で試し読み！ :
https://www.cmoa.jp/bib/speedreader/?cid=0000319230_jp_0001&u0=1&u1=0&rurl=https%3A%2F%2Fwww.cmoa.jp%2Ftitle%2F319230%2F%3Fargument%3DTxbYyHQU%26dmai%3Da6646a229ad9c8%26ebisOther3%3Dr089028174702698580250516091756%26ebisOther4%3DaCcCxAAM3gSW-f3-CooACgqKBsPqxw


あらすじ

















続きはコミックシーモア様で！ :
https://comicrouge.jp/detail/omaewoyaru.html


電子書店フェア開催！



対象の電子書店では、合冊版の発売を記念した新刊発売記念キャンペーンを開催いたします。


詳細は対象の電子書店でご確認ください。



ライコミ：『お前を殺るまで何度でも』新刊発売記念

開催期間：2025年5月30日～6月7日まで


https://comicride.jp/episodes/6041a640036df/







ebookjapan様：『お前を殺るまで何度でも』1巻配信記念！コミックRougeフェア

開催期間：2025年5月30日～6月12日まで


https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/58813/





コイコミ様：「お前を殺るまで何度でも」1巻配信記念 コミックRouge無料&割引フェア


開催期間：2025年5月30日～6月12日まで


https://www.coicomi.com/list/tl?list_uid=m_786290



また、コミックRougeレーベル作品を対象とした無料＆割引フェアも開催。


詳細は対象の電子書店でご確認ください。



コミックシーモア様：独占先行配信フェア

開催期間：2025年5月30日～6月12日まで


https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250530_newrouge/?srsltid=AfmBOorUCwEJN1RAhqM8pGLbRFY6M05ZeXaVef7rAVHQ_2Sx4B8QDf1Q






コミックRouge




「真っ⾚なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル


『救い、巣喰われ』や、人気WEB小説のコミカライズ『身は泥中の蓮華～恋に堕ちた小説家は、筆を執る～』、さらに『ももよのよすが』などBL作品も多数ラインナップしております！



コミックRouge公式サイト：https://comicrouge.jp/


コミックRouge編集部X：https://x.com/comic_rouge


マイクロマガジン社




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