【入れ替わり×復讐×陰謀】『お前を殺るまで何度でも 2』電子合冊版が2025年5月30日に配信開始！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、コミックレーベル「コミックRouge」より、『お前を殺るまで何度でも』電子合本版第2巻をコミックシーモアで先行配信いたしました。

復讐を遂げる為に私は違う誰かの身体を利用する――

合冊版『お前を殺るまで何度でも 2』

著：阪口ナオミ

https://comicrouge.jp/detail/omaewoyaru.html

※話売り「お前を殺るまで何度でも」の4～6話を収録しています。

コミックシーモア様で試し読み！ :https://www.cmoa.jp/bib/speedreader/?cid=0000319230_jp_0001&u0=1&u1=0&rurl=https%3A%2F%2Fwww.cmoa.jp%2Ftitle%2F319230%2F%3Fargument%3DTxbYyHQU%26dmai%3Da6646a229ad9c8%26ebisOther3%3Dr089028174702698580250516091756%26ebisOther4%3DaCcCxAAM3gSW-f3-CooACgqKBsPqxw

あらすじ

続きはコミックシーモア様で！ :https://comicrouge.jp/detail/omaewoyaru.html

電子書店フェア開催！

対象の電子書店では、合冊版の発売を記念した新刊発売記念キャンペーンを開催いたします。

詳細は対象の電子書店でご確認ください。

ライコミ：『お前を殺るまで何度でも』新刊発売記念

開催期間：2025年5月30日～6月7日まで

https://comicride.jp/episodes/6041a640036df/

ebookjapan様：『お前を殺るまで何度でも』1巻配信記念！コミックRougeフェア

開催期間：2025年5月30日～6月12日まで

https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/58813/

コイコミ様：「お前を殺るまで何度でも」1巻配信記念 コミックRouge無料&割引フェア

開催期間：2025年5月30日～6月12日まで

https://www.coicomi.com/list/tl?list_uid=m_786290

また、コミックRougeレーベル作品を対象とした無料＆割引フェアも開催。

詳細は対象の電子書店でご確認ください。

コミックシーモア様：独占先行配信フェア

開催期間：2025年5月30日～6月12日まで

https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250530_newrouge/?srsltid=AfmBOorUCwEJN1RAhqM8pGLbRFY6M05ZeXaVef7rAVHQ_2Sx4B8QDf1Q

コミックRouge

「真っ⾚なルージュを着けたくなる」そんな刺激が欲しい女子のためのコミックレーベル

『救い、巣喰われ』や、人気WEB小説のコミカライズ『身は泥中の蓮華～恋に堕ちた小説家は、筆を執る～』、さらに『ももよのよすが』などBL作品も多数ラインナップしております！

コミックRouge公式サイト：https://comicrouge.jp/

コミックRouge編集部X：https://x.com/comic_rouge

マイクロマガジン社

マイクロマガジン社は世界に求められる、ユニークで斬新なエンターテイメントを発信する総合出版社です。

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