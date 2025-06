【第1話無料公開】デヴィッド・テナントが英国に実在した凶悪連続殺人犯を演じたサスペンス『DES　英国史上最凶のシリアルキラー』 第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

株式会社WOWOWプラス

Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、英国で実在した類を見ない凶悪連続殺人犯“デス”ことデニス・ニルセンと、彼を裁くため執念の捜査を行う刑事に迫るサスペンスドラマ『DES 英国史上最凶のシリアルキラー』の第1話を5月30日(金)20:00~1か月限定無料公開開始!

一見おとなしそうな公務員でありながら、英国史上最凶のシリアルキラーと称される殺人犯“デス”を演じるのは、『グッド・オーメンズ』や『ドクター・フー』で知られるデヴィッド・テナント。デス本人への取材を通して執筆された原作を元に、若い男性ばかり少なくとも15人の殺害を自供したデスの狂気と、捜査にあたった刑事たちの執念、被害者と遺族たちや英国社会にもたらした影響を描きます。

続きは「シネフィルWOWOW プラス」でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5nm7No0cU28 ]

『DES 英国史上最凶のシリアルキラー』 第1話「連続殺人犯 デニス・ニルセン」(2020/イギリス/47分)

監督:ルイス・アーノルド

キャスト:デヴィッド・テナント/ダニエル・メイズ/ジェイソン・ワトキンス/ロン・クック

★第2話以降のご視聴はこちら→https://x.gd/aY0di

■第1話「連続殺人犯 デニス・ニルセン」あらすじ

1983年2月、アパートの排水溝で人骨が発見され、ホーンジー警察署は、数年にわたって暗躍していた連続殺人犯の存在を知る。おとなしそうな公務員の“デス”ことデニス・ニルセンは、自宅アパートを訪れた捜査官に、遺体の隠し場所を自白する。警察署ではジェイ警部とチェンバース警視を前に、被害者と過ごした夜や殺害方法を進んで供述する。遺体の状態が悪く身元の特定が進まない中で、警察は自白に疑問を抱き始めるが…。

(C) New Pictures and all3media international

●シネフィルWOWOWプラス公式YouTube

https://www.youtube.com/@cinefilwowowplus

