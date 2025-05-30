小倉 唯、LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」のジャケット写真・収録内容・購入者特典絵柄が公開！

日本コロムビア株式会社

声優・アーティストとして活動する小倉 唯が、昨年10月～11月にかけて開催した「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」のLIVE Blu-rayを7月9日(水)にリリースするが、ジャケット写真や収録内容、購入者特典絵柄が一挙解禁となった。

アルバム『Bloomy』を引っ提げて＜会いに行く＞ことをテーマに約5年ぶりに開催したライブツアーから、ファイナルのパシフィコ横浜公演の模様に加え、名古屋公演での日替わり曲、メイキング映像など多数の特典映像が収録される。

購入者特典の絵柄では、ライブで着用した4着の衣装での撮りおろし写真が使用されているので、チェックして欲しい。

なお、全国4ヶ所で開催される『小倉 唯 LIVE TOUR 2025(仮)』は、現在FC「Yui's＊company.」会員最速先行チケットが受付中。彼女のパフォーマンスを体感しに、是非足を運ぼう。

◆リリース情報

2025年7月9日(水) 発売

LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」

【Blu-ray】COXC-1386 \9,000 (税込)

＊コロムビアミュージックショップ限定セットの受注販売も受付中！

＜収録内容＞NEW！

小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～ Blu-ray

［2024.11.17 PACIFICO Yokohama National Convention Hall］

・〈OPENING MOVIE〉

・Lovely Happily Shiny Days

・パンドラ(ハート)ショコラ

・Baby Sweet Berry Love

・-MC-

・アコガレCollection!

・〈SHORT MOVIE〉

・花占いするの(ハート)

・シュガーハートエイク

・恋の秒針

・秘密(ハート)Melody

・-MC-

・スターチス

・〈DANCE & CALL〉

・Wild☆Kitty

・ドキドキラビリンス

・Empty//Princess.

・〈SHORT MOVIE〉

・Raise～Bloomy ver.～

・Clear Morning

・One & Only

・-MC-

・Wind of Bloom

～ENCORE～

・わくわくシャンプー&リンス

・-MC-

・Look@Me(ハート)（メドレー）

・トキメキWeekend!（メドレー）

・Honey(ハート)Come!!（メドレー）

・君色のキセキ

～W-ENCORE～

・〈ENDING MOVIE〉

・エブリデイ☆ハッピーデイ

《特典映像》

［2024.11.9 NAGOYA CITIZENS' AUDITORIUM（Niterra HALL）］

・Happy Strawberry

・Dear

・センチメンタルメッセージ

・白く咲く花

・OPENING MOVIE

・SHORT MOVIE１.

・SHORT MOVIE２.

・SHORT MOVIE３.

・「小倉 唯 LIVE TOUR 2024～Bloomy × Meet you!～」Making of ～Bloomy × Meet you!～

◆豪華受注限定セット

LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」アクリルスタンドキーホルダー4種付き豪華受注限定セットも受付中！受注受付は6月8日(日)まで。

★コロムビアミュージックショップ購入ページ

https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8591/

◆購入者特典

アニメイト：A4クリアファイル＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

ゲーマーズ：B2タペストリー＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

Amazon：ビジュアルシート （複製サイン＆コメント入り）

ソフマップ・アニメガ：B2タペストリー＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

TOWER RECORDS： L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

とらのあな：A3クリアポスター＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）

楽天ブックス：ビジュアルシート（複製サイン＆コメント入り）

コロムビアミュージックショップ：２L判ブロマイド2種（複製サイン＆コメント入り）

Yui's＊company.：A5サイズグリーティングカード ※ファンクラブ会員の方限定 期間限定特典

※特典はなくなり次第配布終了となります。ご希望の方はお早めの予約をお願いいたします。

※さらに、6月8日(日)までにアニメイトにてご予約いただいた方には、早期予約特典としてミニフォト2枚セットをお渡しいたします。

◆リリース記念イベント情報

１.豪華受注限定セット発売記念 オンラインサイン会

開催日時：6月29日(日) 12:30～ (オンライン)

＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90443.html

２.Bloomy×Meet you too!ちょこっとお話し会 in AKIHABARAゲーマーズ本店

開催日時：6月29日(日) 17:30～

＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90444.html

３.LIVE TOUR 2024～Bloomy×Meet you!～打ち上げパーティー

開催日時：7月19日(土) ＜1部＞13:00開演 ＜2部＞16:00開演

＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90445.html

◆ライブ・イベント情報

〇小倉 唯 Birthday Event 2025『Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』

◇SCHEDULE

＜大阪公演＞7月13日(日) サンケイホールブリーゼ

１部 開場13:30/開演14:15 2部 開場17:15/開演18:00

＜東京公演＞8月16日(土) LINE CUBE SHIBUYA

1部 開場13:30/開演14:30 2部 開場17:30/開演18:30

◇TICKET

指定席：8,800円 (税込)

★大阪公演のみ 注釈付バルコニー席：8,800円 (税込)

＜注釈付バルコニー席とは＞

角度や手すり等により見えづらいお席となっております。

視界不良などによるお席のご移動や払い戻しはいたしませんので、あらかじめご了承の上お申込みください。

プレイガイド先行受付中！

※本受付では、女性専用エリア席の販売はございません。

※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演お申込み可）

◆大阪公演[1部]

受付期間：～6月1日(日) 23:59

▼お申込みはこちら

https://l-tike.com/ogurayui/

◆大阪公演[2部]

受付期間：～6月1日(日) 23:59

▼お申込みはこちら

ローソンチケット： https://l-tike.com/ogurayui/

イープラス： https://eplus.jp/ogura-yui/

チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/ogurayui-o/

◆東京公演

1次先行：～6月1日(日) 23:59

▼お申込みはこちら

ローソンチケット： https://l-tike.com/ogurayui/

イープラス： https://eplus.jp/ogurayui/

チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/ogurayui-t/

その他、小倉 唯 Birthday Event 2025『Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』に関する詳細は特設サイト

（ https://ogurayui-official.com/feature/ogurayui_birthdayevent2025 ）をご確認ください。

〇『小倉 唯 LIVE TOUR 2025(仮)』

◇SCHEDULE

10/19 (日) 市川市文化会館 [千葉]

10/26 (日) 仙台サンプラザホール [宮城]

11/2 (日) 東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール [大阪]

11/24 (月・祝) パシフィコ横浜 国立大ホール [神奈川]

◇TICKET

全席指定（グッズ付）：12,000 円(税込)

FC 会員限定女性専用エリア席（グッズ付）：12,000 円(税込)

〇【FC 会員限定】小倉 唯 LIVE TOUR 2025 アフターパーティー（仮）開催決定！

◇TICKET

全席指定：7,700 円 (税込)

ともに FC「Yui's＊company.」会員最速先行受付中！

受付期間 ～2025年6月1日(日) 23:59

枚数制限 お一人 1 公演につき 4 枚まで

年齢制限 未就学児入場不可

その他、『小倉 唯 2025 秋のライブツアー』に関する詳細は特設サイト

（ https://ogurayui-official.com/feature/livetour2025 ）をご確認ください。

◆小倉 唯（おぐら ゆい）PROFILE

8月15日生まれ。群馬県出身。

代表作：

『ウマ娘 プリティーダービー』：マンハッタンカフェ役

『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』：花里みのり役

『ポケットモンスター』：マリィ役

『HUGっと!プリキュア』：キュアエトワール役

『ワッチャプリマジ！』：はにたん役

『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ～そのに～』：サンドラ役

など

◆小倉 唯 総合サイト https://ogurayui-official.com/

◆Official Music Information Site https://columbia.jp/ogurayui/

◆個人X @yui_ogura_815

◆Official X @OY_A_Official

◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/

◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial

◆Official Weibo https://weibo.com/u/7490283233

◆YouTube OFFICIAL CHANNEL https://www.youtube.com/@ogurayui-official