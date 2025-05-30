小倉 唯、LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」のジャケット写真・収録内容・購入者特典絵柄が公開！
声優・アーティストとして活動する小倉 唯が、昨年10月～11月にかけて開催した「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」のLIVE Blu-rayを7月9日(水)にリリースするが、ジャケット写真や収録内容、購入者特典絵柄が一挙解禁となった。
アルバム『Bloomy』を引っ提げて＜会いに行く＞ことをテーマに約5年ぶりに開催したライブツアーから、ファイナルのパシフィコ横浜公演の模様に加え、名古屋公演での日替わり曲、メイキング映像など多数の特典映像が収録される。
購入者特典の絵柄では、ライブで着用した4着の衣装での撮りおろし写真が使用されているので、チェックして欲しい。
なお、全国4ヶ所で開催される『小倉 唯 LIVE TOUR 2025(仮)』は、現在FC「Yui's＊company.」会員最速先行チケットが受付中。彼女のパフォーマンスを体感しに、是非足を運ぼう。
◆リリース情報
2025年7月9日(水) 発売
LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」
【Blu-ray】COXC-1386 \9,000 (税込)
＊コロムビアミュージックショップ限定セットの受注販売も受付中！
＜収録内容＞NEW！
小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～ Blu-ray
［2024.11.17 PACIFICO Yokohama National Convention Hall］
・〈OPENING MOVIE〉
・Lovely Happily Shiny Days
・パンドラ(ハート)ショコラ
・Baby Sweet Berry Love
・-MC-
・アコガレCollection!
・〈SHORT MOVIE〉
・花占いするの(ハート)
・シュガーハートエイク
・恋の秒針
・秘密(ハート)Melody
・-MC-
・スターチス
・〈DANCE & CALL〉
・Wild☆Kitty
・ドキドキラビリンス
・Empty//Princess.
・〈SHORT MOVIE〉
・Raise～Bloomy ver.～
・Clear Morning
・One & Only
・-MC-
・Wind of Bloom
～ENCORE～
・わくわくシャンプー&リンス
・-MC-
・Look@Me(ハート)（メドレー）
・トキメキWeekend!（メドレー）
・Honey(ハート)Come!!（メドレー）
・君色のキセキ
～W-ENCORE～
・〈ENDING MOVIE〉
・エブリデイ☆ハッピーデイ
《特典映像》
［2024.11.9 NAGOYA CITIZENS' AUDITORIUM（Niterra HALL）］
・Happy Strawberry
・Dear
・センチメンタルメッセージ
・白く咲く花
・OPENING MOVIE
・SHORT MOVIE１.
・SHORT MOVIE２.
・SHORT MOVIE３.
・「小倉 唯 LIVE TOUR 2024～Bloomy × Meet you!～」Making of ～Bloomy × Meet you!～
◆豪華受注限定セット
LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」アクリルスタンドキーホルダー4種付き豪華受注限定セットも受付中！受注受付は6月8日(日)まで。
★コロムビアミュージックショップ購入ページ
https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8591/
◆購入者特典
アニメイト：A4クリアファイル＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
ゲーマーズ：B2タペストリー＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
Amazon：ビジュアルシート （複製サイン＆コメント入り）
ソフマップ・アニメガ：B2タペストリー＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
TOWER RECORDS： L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
とらのあな：A3クリアポスター＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）
楽天ブックス：ビジュアルシート（複製サイン＆コメント入り）
コロムビアミュージックショップ：２L判ブロマイド2種（複製サイン＆コメント入り）
Yui's＊company.：A5サイズグリーティングカード ※ファンクラブ会員の方限定 期間限定特典
※特典はなくなり次第配布終了となります。ご希望の方はお早めの予約をお願いいたします。
※さらに、6月8日(日)までにアニメイトにてご予約いただいた方には、早期予約特典としてミニフォト2枚セットをお渡しいたします。
◆リリース記念イベント情報
１.豪華受注限定セット発売記念 オンラインサイン会
開催日時：6月29日(日) 12:30～ (オンライン)
＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90443.html
２.Bloomy×Meet you too!ちょこっとお話し会 in AKIHABARAゲーマーズ本店
開催日時：6月29日(日) 17:30～
＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90444.html
３.LIVE TOUR 2024～Bloomy×Meet you!～打ち上げパーティー
開催日時：7月19日(土) ＜1部＞13:00開演 ＜2部＞16:00開演
＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90445.html
◆ライブ・イベント情報
〇小倉 唯 Birthday Event 2025『Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』
◇SCHEDULE
＜大阪公演＞7月13日(日) サンケイホールブリーゼ
１部 開場13:30/開演14:15 2部 開場17:15/開演18:00
＜東京公演＞8月16日(土) LINE CUBE SHIBUYA
1部 開場13:30/開演14:30 2部 開場17:30/開演18:30
◇TICKET
指定席：8,800円 (税込)
★大阪公演のみ 注釈付バルコニー席：8,800円 (税込)
＜注釈付バルコニー席とは＞
角度や手すり等により見えづらいお席となっております。
視界不良などによるお席のご移動や払い戻しはいたしませんので、あらかじめご了承の上お申込みください。
プレイガイド先行受付中！
※本受付では、女性専用エリア席の販売はございません。
※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演お申込み可）
◆大阪公演[1部]
受付期間：～6月1日(日) 23:59
▼お申込みはこちら
https://l-tike.com/ogurayui/
◆大阪公演[2部]
受付期間：～6月1日(日) 23:59
▼お申込みはこちら
ローソンチケット： https://l-tike.com/ogurayui/
イープラス： https://eplus.jp/ogura-yui/
チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/ogurayui-o/
◆東京公演
1次先行：～6月1日(日) 23:59
▼お申込みはこちら
ローソンチケット： https://l-tike.com/ogurayui/
イープラス： https://eplus.jp/ogurayui/
チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/ogurayui-t/
その他、小倉 唯 Birthday Event 2025『Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』に関する詳細は特設サイト
（ https://ogurayui-official.com/feature/ogurayui_birthdayevent2025 ）をご確認ください。
〇『小倉 唯 LIVE TOUR 2025(仮)』
◇SCHEDULE
10/19 (日) 市川市文化会館 [千葉]
10/26 (日) 仙台サンプラザホール [宮城]
11/2 (日) 東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール [大阪]
11/24 (月・祝) パシフィコ横浜 国立大ホール [神奈川]
◇TICKET
全席指定（グッズ付）：12,000 円(税込)
FC 会員限定女性専用エリア席（グッズ付）：12,000 円(税込)
〇【FC 会員限定】小倉 唯 LIVE TOUR 2025 アフターパーティー（仮）開催決定！
◇TICKET
全席指定：7,700 円 (税込)
ともに FC「Yui's＊company.」会員最速先行受付中！
受付期間 ～2025年6月1日(日) 23:59
枚数制限 お一人 1 公演につき 4 枚まで
年齢制限 未就学児入場不可
その他、『小倉 唯 2025 秋のライブツアー』に関する詳細は特設サイト
（ https://ogurayui-official.com/feature/livetour2025 ）をご確認ください。
◆小倉 唯（おぐら ゆい）PROFILE
8月15日生まれ。群馬県出身。
代表作：
『ウマ娘 プリティーダービー』：マンハッタンカフェ役
『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』：花里みのり役
『ポケットモンスター』：マリィ役
『HUGっと!プリキュア』：キュアエトワール役
『ワッチャプリマジ！』：はにたん役
『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ～そのに～』：サンドラ役
など
◆小倉 唯 総合サイト https://ogurayui-official.com/
◆Official Music Information Site https://columbia.jp/ogurayui/
◆個人X @yui_ogura_815
◆Official X @OY_A_Official
◆Official Instagram https://www.instagram.com/yui_ogura_official/
◆Official TikTok https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial
◆Official Weibo https://weibo.com/u/7490283233
◆YouTube OFFICIAL CHANNEL https://www.youtube.com/@ogurayui-official