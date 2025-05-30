小倉 唯、LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」のジャケット写真・収録内容・購入者特典絵柄が公開！

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日本コロムビア株式会社


声優・アーティストとして活動する小倉 唯が、昨年10月～11月にかけて開催した「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」のLIVE Blu-rayを7月9日(水)にリリースするが、ジャケット写真や収録内容、購入者特典絵柄が一挙解禁となった。



アルバム『Bloomy』を引っ提げて＜会いに行く＞ことをテーマに約5年ぶりに開催したライブツアーから、ファイナルのパシフィコ横浜公演の模様に加え、名古屋公演での日替わり曲、メイキング映像など多数の特典映像が収録される。



購入者特典の絵柄では、ライブで着用した4着の衣装での撮りおろし写真が使用されているので、チェックして欲しい。



なお、全国4ヶ所で開催される『小倉 唯 LIVE TOUR 2025(仮)』は、現在FC「Yui's＊company.」会員最速先行チケットが受付中。彼女のパフォーマンスを体感しに、是非足を運ぼう。


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


◆リリース情報


2025年7月9日(水) 発売　


LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」


【Blu-ray】COXC-1386　\9,000 (税込)


＊コロムビアミュージックショップ限定セットの受注販売も受付中！



＜収録内容＞NEW！


小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～ Blu-ray


［2024.11.17 PACIFICO Yokohama National Convention Hall］



・〈OPENING MOVIE〉


・Lovely Happily Shiny Days


・パンドラ(ハート)ショコラ


・Baby Sweet Berry Love


・-MC-


・アコガレCollection!


・〈SHORT MOVIE〉


・花占いするの(ハート)


・シュガーハートエイク


・恋の秒針


・秘密(ハート)Melody


・-MC-


・スターチス


・〈DANCE & CALL〉


・Wild☆Kitty


・ドキドキラビリンス


・Empty//Princess.


・〈SHORT MOVIE〉


・Raise～Bloomy ver.～


・Clear Morning


・One & Only


・-MC-


・Wind of Bloom



～ENCORE～


・わくわくシャンプー&リンス


・-MC-


・Look@Me(ハート)（メドレー）


・トキメキWeekend!（メドレー）


・Honey(ハート)Come!!（メドレー）


・君色のキセキ



～W-ENCORE～


・〈ENDING MOVIE〉


・エブリデイ☆ハッピーデイ



《特典映像》


［2024.11.9 NAGOYA CITIZENS' AUDITORIUM（Niterra HALL）］


・Happy Strawberry


・Dear


・センチメンタルメッセージ


・白く咲く花



・OPENING MOVIE


・SHORT MOVIE１.


・SHORT MOVIE２.


・SHORT MOVIE３.



・「小倉 唯 LIVE TOUR 2024～Bloomy × Meet you!～」Making of ～Bloomy × Meet you!～



◆豪華受注限定セット


LIVE Blu-ray「小倉 唯 LIVE TOUR 2024 ～Bloomy × Meet you!～」アクリルスタンドキーホルダー4種付き豪華受注限定セットも受付中！受注受付は6月8日(日)まで。



★コロムビアミュージックショップ購入ページ


https://shop.columbia.jp/shop/g/gW8591/




◆購入者特典


アニメイト：A4クリアファイル＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）


ゲーマーズ：B2タペストリー＋56mm缶バッジ＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）


Amazon：ビジュアルシート （複製サイン＆コメント入り）


ソフマップ・アニメガ：B2タペストリー＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）


TOWER　RECORDS： L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）


とらのあな：A3クリアポスター＋L判ブロマイド（複製サイン＆コメント入り）


楽天ブックス：ビジュアルシート（複製サイン＆コメント入り）


コロムビアミュージックショップ：２L判ブロマイド2種（複製サイン＆コメント入り）


Yui's＊company.：A5サイズグリーティングカード　※ファンクラブ会員の方限定　期間限定特典


※特典はなくなり次第配布終了となります。ご希望の方はお早めの予約をお願いいたします。


※さらに、6月8日(日)までにアニメイトにてご予約いただいた方には、早期予約特典としてミニフォト2枚セットをお渡しいたします。




◆リリース記念イベント情報


１.豪華受注限定セット発売記念　オンラインサイン会


開催日時：6月29日(日) 12:30～ (オンライン)


＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90443.html



２.Bloomy×Meet you too!ちょこっとお話し会　in　AKIHABARAゲーマーズ本店　


開催日時：6月29日(日) 17:30～


＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90444.html



３.LIVE TOUR 2024～Bloomy×Meet you!～打ち上げパーティー


開催日時：7月19日(土)　＜1部＞13:00開演　＜2部＞16:00開演


＜詳細＞ https://columbia.jp/artist-info/ogurayui/live/90445.html




◆ライブ・イベント情報


〇小倉 唯 Birthday Event 2025『Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』


◇SCHEDULE


＜大阪公演＞7月13日(日) サンケイホールブリーゼ


１部　開場13:30/開演14:15　2部　開場17:15/開演18:00


＜東京公演＞8月16日(土) LINE CUBE SHIBUYA


1部　開場13:30/開演14:30　2部 開場17:30/開演18:30



◇TICKET


指定席：8,800円 (税込)


★大阪公演のみ 注釈付バルコニー席：8,800円 (税込)



＜注釈付バルコニー席とは＞


角度や手すり等により見えづらいお席となっております。


視界不良などによるお席のご移動や払い戻しはいたしませんので、あらかじめご了承の上お申込みください。



プレイガイド先行受付中！


※本受付では、女性専用エリア席の販売はございません。


※お一人様1公演につき4枚まで（複数公演お申込み可）



◆大阪公演[1部]


受付期間：～6月1日(日) 23:59


▼お申込みはこちら


https://l-tike.com/ogurayui/



◆大阪公演[2部]


受付期間：～6月1日(日) 23:59


▼お申込みはこちら


ローソンチケット： https://l-tike.com/ogurayui/


イープラス： https://eplus.jp/ogura-yui/


チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/ogurayui-o/



◆東京公演


1次先行：～6月1日(日) 23:59


▼お申込みはこちら


ローソンチケット： https://l-tike.com/ogurayui/


イープラス： https://eplus.jp/ogurayui/


チケットぴあ： https://w.pia.jp/t/ogurayui-t/



その他、小倉 唯 Birthday Event 2025『Magical(ハート)Party～永遠の魔法～』に関する詳細は特設サイト


（ https://ogurayui-official.com/feature/ogurayui_birthdayevent2025 ）をご確認ください。



〇『小倉 唯 LIVE TOUR 2025(仮)』


◇SCHEDULE


10/19 (日)　市川市文化会館 [千葉]


10/26 (日)　仙台サンプラザホール [宮城]


11/2 (日)　東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール [大阪]


11/24 (月・祝)　パシフィコ横浜 国立大ホール [神奈川]



◇TICKET


全席指定（グッズ付）：12,000 円(税込)


FC 会員限定女性専用エリア席（グッズ付）：12,000 円(税込)


〇【FC 会員限定】小倉 唯 LIVE TOUR 2025 アフターパーティー（仮）開催決定！



◇TICKET


全席指定：7,700 円 (税込)



ともに FC「Yui's＊company.」会員最速先行受付中！


受付期間 ～2025年6月1日(日) 23:59


枚数制限 お一人 1 公演につき 4 枚まで


年齢制限 未就学児入場不可



その他、『小倉 唯 2025 秋のライブツアー』に関する詳細は特設サイト


（ https://ogurayui-official.com/feature/livetour2025 ）をご確認ください。



◆小倉 唯（おぐら ゆい）PROFILE


8月15日生まれ。群馬県出身。


代表作：


『ウマ娘 プリティーダービー』：マンハッタンカフェ役


『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat.初音ミク』：花里みのり役


『ポケットモンスター』：マリィ役


『HUGっと!プリキュア』：キュアエトワール役


『ワッチャプリマジ！』：はにたん役


『スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ～そのに～』：サンドラ役


など



◆小倉 唯 総合サイト　https://ogurayui-official.com/


◆Official Music Information Site　https://columbia.jp/ogurayui/


◆個人X　@yui_ogura_815


◆Official X　@OY_A_Official


◆Official Instagram　https://www.instagram.com/yui_ogura_official/


◆Official TikTok　https://www.tiktok.com/@yui_ogura_offcial


◆Official Weibo　https://weibo.com/u/7490283233


◆YouTube OFFICIAL CHANNEL　https://www.youtube.com/@ogurayui-official