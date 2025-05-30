スマホRPGゲーム『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』本日より事前登録開始！
株式会社ファイブクロス
■ゲームの最新情報はこちらから
■ゲーム概要
株式会社ファイブクロスは、本日5/30(金)より、2025年夏のサービス開始に先駆けて、新作スマホRPGゲーム『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』の事前登録を開始いたします。
■ 事前登録詳細
事前登録期間：2025年5月30日(金) ～ 正式サービス開始まで
事前登録詳細ページ：http://seiya-gss.com/register
AppStoreで事前登録：
https://apps.apple.com/jp/app/id6741762930
GooglePlayで事前登録：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fivexgames.seiya.jp
■ 事前登録キャンペーン
事前登録期間中に達成した登録者数に応じて、ゲーム内で使える豪華報酬をプレゼント！
※サービス開始日は改めてお知らせいたします。
※事前登録報酬は正式サービス開始後に配布いたします。
本作では、星矢や仲間たちと力をあわせ、様々な試練に立ち向かい、地上の愛と平和を守る冒険を繰り広げながら、聖闘士たちの壮大な戦いと心に響く物語を体験することができます。
■ゲームの最新情報はこちらから
・ゲーム公式サイト：https://seiya-gss.com
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■ゲーム概要
タイトル名：『聖闘士星矢 Galaxy Soldiers』
ゲームジャンル：3DリアルタイムバトルRPG
リリース予定日：2025年夏
価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）
コピーライト：(C) 車田正美／東映アニメーション (C)FIVECROSS