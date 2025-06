花様年華 × 10Culture のコラボレーションアイテム第二弾がADAM ET ROPE′より発売！公開25周年を記念したオープンカラーシャツを制作

株式会社ジュン

株式会社ジュン(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木進、以下「ジュン」)が展開する「ADAM ET ROPE'(アダム エ ロぺ)」は、10のカルチャーをバックグラウンドにしたレーベル「10Culture(テンカルチャー)」とアジアを代表する映画監督「WONG KAR WAI(ウォン・カーウァイ)」の監督作「花様年華(英題:IN THE MOOD FOR LOVE)」の公開25周年を記念した「Block 2 Distribution」とのコラボレーション企画として、花様年華 25周年 × 10Culture の新作アイテムを発売します。

本アイテムは、ジュンの公式オンラインショッピングストア「J'aDoRe JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン)」にて予約を受付中、2025年5月31日(土)には、「ADAM ET ROPE'」HOMME取り扱い店舗、「J'aDoRe JUN ONLINE」にて発売します。

今回、フロントに英題、バックにはマギー・チャンとその膝に横たわるトニー・レオンをデザインとして落とし込んだデザインで、ベーシックカラーのホワイトとブラック、ニュアンスカラーのイエローの3色で展開します。

・花様年華 25周年 × 10Culture for ADAM ET ROPE'|2025SS COLLECTION

花様年華 25周年 × 10Culture for ADAM ET ROPE'

IN THE MOOD FOR LOVE Half Sleeve Shirt

PRICE:22,000(in tax)

SIZE:M,L

COLOR:BLACK / WHITE / YELLOW

商品ページはこちら(https://www.junonline.jp/adam-et-rope-homme/product/tops/shirt-blouse/GMG75010)

【花様年華(英題:IN THE MOOD FOR LOVE)について】

「IN THE MOOD FOR LOVE」は2000年カンヌ国際映画祭コンペティション部門でプレミア上映された。トニー・レオンは香港俳優として初めて主演男優賞を受賞し、クリストファー・ドイル、マーク・リー・ピンビン、ウィリアム・チャンは優秀技術委員会大賞を受賞した。

賑やかな1962年、香港。新聞編集者の男性チャウと商社で秘書として働く女性チャンは、同じ日に同じアパートに引っ越してきて隣人になる。やがて2人は互いのパートナーが不倫関係にあることに気づき、時間を共有するように。戸惑いながらも、強く惹かれ合っていくチャウとチャンだったが……。

【WONG KAR WAI(ウォン・カーウァイ)について】

ウォン・カーウァイは国際的に有名な作家的映画監督であり、そのユニークな物語と映像のスタイルは、世代の映画作家にインスピレーションを与えてきた。ソフィア・コッポラ監督(2004年)はアカデミー賞受賞スピーチで、ウォン・カーウァイが『ロスト・イン・トランスレーション』にインスピレーションを与えたと称賛し、『エヴリシング、エヴリウェア、オール・アット・ワンス』のダニエル・クワンとダニエル・シャイナートは、映画的マルチバース(2023年)にインスピレーションを与えたと称賛した。

『DAYS OF BEING WILD』(1990年)、『ASHES OF TIME』(1994年)、『CHUNGKING EXPRESS』(1994年)、『HAPPY TOGETHER』(1997年カンヌ国際映画祭監督賞受賞)、『2046』(2004年)、そして自身最高の興行収入を記録した『THE GRANDMASTER』(2013年)を含む10本の長編映画を監督・製作。 ウォン監督の数々の国際的な受賞歴に加え、2000年のヒット作『IN THE MOOD FOR LOVE』は、Sight & Sound誌が批評家、プログラマー、映画製作者を対象に行った国際的な投票で「史上最も偉大な映画25本」に選ばれた。

【ADAM ET ROPE'(アダム エ ロペ)について】

ORDINARY NEWNESS,

ORDINARY COMFORT

毎日に、洗練された心地よさと新しさを。

本当に必要なものだけを選択し、長く、繰り返し使うことの価値感が大切にされる今こそ、

もう一度思い出すべき、機能・効率主義では語りきれない美学。

それはミニマルさ、スタイリッシュさと、手の温もりや、心地よさが共存したスタイル。

意義・機能・美しさというものさしをもち、変わり続ける今と、積み上げられた歴史を行き来しながら、

アップデートされていく自分を楽しむこと。

ADAM ET ROPE'は、毎日に、洗練された心地よさと新しさを提案します。

