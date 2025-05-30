横浜市でbaybikeとHELLO CYCLINGのシェアサイクル共同ポート化が6月2日(月)から始まります！

OpenStreet株式会社共同ポート（イメージ）（横浜市役所）

横浜市、株式会社ドコモ・バイクシェア、OpenStreet株式会社は、「横浜市シェアサイクル事業」の取組として、異なる事業者の車両であっても自由に利用・返却が可能な「共同ポート」の運用を令和7年6月2日(月)から開始します。

全国で初めて共同ポート化による相互乗り入れを導入することで、利用者目線で市内全域でのシームレスな移動を実現します。

１. 共同ポート化実施区域

令和7年6月2日より、鶴見区、神奈川区、西区、中区、南区、保土ケ谷区、磯子区の7区のうちの一部のポート（94箇所）について共同ポートとして運用を開始します。

２. 共同ポート利用方法

共同ポートでは、株式会社ドコモ・バイクシェア（baybike）とOpenStreet株式会社（HELLO CYCLING）の2つの事業者間で自転車の相互乗り入れが可能です。一方のアプリを使うだけで他方のポートであっても、ご登録頂いている事業者の自転車であれば自由にご利用・ご返却が可能となります。これまでの利用方法と変わらず、各事業者のアプリからご利用ください。

３. 今後の予定

共同ポート化は令和7年度中に市内全域へ拡大を予定しています。より便利になったシェアサイクルを是非ご利用ください。

共同ポート実施個所一覧（令和7年6月2日時点）※94箇所

共同ポートの看板の表示（イメージ）。こちらの表示があるポートが共同ポートの目印です。鶴見区[表1: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/199_1_6f6907bacb3a55c0b0248e74fb2638d8.jpg ]神奈川区[表2: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/199_2_04e63facc7eb7a40cd025b2aafabc1aa.jpg ]中区[表3: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/199_3_61d79005340b5b614f1193f614efbc2d.jpg ]西区[表4: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/199_4_7c301e45d6a536dcd16aaf91f5bffacc.jpg ]南区[表5: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/199_5_2e50f7095e701fba1689e24512f0906b.jpg ]保土ケ谷区[表6: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/199_6_06e67e83fb8ae3ae3ba68091015858b4.jpg ]磯子区[表7: https://prtimes.jp/data/corp/113324/table/199_7_047f38a3940bed32d52a6c6d5dd90e1c.jpg ]

※共同ポート実施箇所は変動の可能性がありますので、詳しくは各事業者のアプリをご確認ください。