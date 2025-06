アイレット、AWS における AI/ML・データ分野の認定資格を最多取得したパートナー企業として「AI/ML and Data Engineers Champion」を初受賞

アイレット株式会社

システム・アプリケーションの開発、グラフィック・UI/UX デザイン制作からインフラの構築・運用までをワンストップで提供するアイレット株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:岩永充正、以下 アイレット)は、アマゾン ウェブ サービス(以下 AWS)T&C グローバル パートナー イネーブルメント本部によるエンジニア育成に力を入れているパートナー企業を表彰する「AWS Japan Certification Award 2024」において、「AI/ML and Data Engineers Champion」「Specialty of the Year」「Developer Champion of the Year」の3部門を受賞したことをお知らせします。

今回初受賞した「AI/ML and Data Engineers Champion」は今年新設されたアワードで、 AI/ML・データ分野の認定資格をすべて取得している個人が最も多く所属しているパートナー企業が選出されます。また、5年連続で「Developer Champion of the Year」を、4年連続で「Specialty of the Year」の受賞を達成しました。

AWS 発表ページ:https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/aws-japan-certification-award-2024/

■AWS Japan Certification Award 2024 について

AWS Japan Certification Award 2024 は、日本で AWS パートナーネットワーク(APN)に認定されている企業向けのプログラムで、自社のエンジニア育成に力を入れているパートナー企業を表彰するものです。全12部門のアワードで、それぞれ対象となる AWS 認定資格について2024年4月1日~2025年3月31日の期間における合計取得数が最も多かった企業が対象となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/393_1_b0e76556d5e813ba1b2a926065ec8261.jpg ]

■アイレットの AWS における実績

アイレットは、2010年に AWS のクラウドサービス導入設計から24時間365日の運用・保守までをトータルでサポートする「cloudpack」の提供を開始しました。2013年には日本初の「AWS プレミアコンサルティングパートナー(現 AWS プレミアティアサービスパートナー)」の1社として認定され、その後現在まで認定を継続しています。これまでの AWS 導入実績は2,500社以上、年間プロジェクト数は4,300以上となり、スタートアップ企業から大企業まで、規模や業種を問わず幅広いお客様に「cloudpack」が活用されています。

エンジニア育成に関しては、全社的に認定資格の取得を推進しており、「受験料の全額補助」や「資格保有報奨金」などの制度を設け、社員が安心してスキルアップに臨める環境を整備しています。また、事業部やセクション単位に加え、全社的な技術勉強会や事例共有会の定期開催、オウンドメディアでの技術解説記事の公開などを通して、常に最新技術の習得を支援しています。その結果、2022年には社員の AWS 認定資格保有数が2,000を突破し「AWS 2,000 Certified」を取得、2025年5月現在では4,000を超える認定資格を保有しています。

エンジニアのキャリアアップ支援について(https://www.iret.co.jp/recruit/career/career_advance/)

【2024年度の AWS パートナーアワードにおけるアイレットの受賞歴】

- SI Partner of the Year - Japan(2024年3月 AWS Partner Summit Tokyo 2024)(https://cloudpack.jp/info/20240318-2.html)- Industry Partner of the Year - Auto and Manufacturing - APJ (2024年12月 AWS re:Invent 2024)(https://cloudpack.jp/info/20241203.html)- Industry Partner of the Year - Media, Entertainment, Gaming & Sports - APJ (2024年12月 AWS re:Invent 2024)(https://cloudpack.jp/info/20241203.html)

【アイレット株式会社 会社概要】

会社名:アイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 :2003年10月

所在地:東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー7階・24階(7階受付)

代表者:代表取締役社長 岩永充正

資本金:7,000万円

主要株主:KDDI Digital Divergence Holdings株式会社

事業内容:

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用

・UI/UX デザイン制作

・クラウド設計・構築、運用保守からセキュリティまでサポートする自社サービス「cloudpack」

の提供

・KDDIグループと連携したDX・クラウド開発推進

※ cloudpack の名称は、アイレット株式会社の登録商標です。