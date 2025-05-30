【埼玉県】『夏休み親子企画 ダム・浄水場見学ツアー』の参加者を募集します！
埼玉県
（浦山ダム）
（大久保浄水場）
1 実施日
2 募集人数
3 対象
4 参加費
5 見学コース（大型バス2台で移動）
浦山ダム（写真提供：独立行政法人 水資源機構）
6 申込方法
7 申込期限
埼玉県企業局では、県内在住の親子を対象とした『夏休み親子企画 ダム・浄水場見学ツアー』を開催します。水源施設である「浦山ダム（秩父市）」と河川の水を浄化して水道水をつくる「大久保浄水場（さいたま市）」を見学します。
見学ツアーを通して、水資源の大切さと各家庭に安全・安心な水道水が届くまでのしくみについて学びます。参加者を募集しますので、皆様のお申込みをお待ちしています。
【過去の見学ツアーの様子】
（浦山ダム）
（大久保浄水場）
1 実施日
令和7年8月19日（火曜日） 午前7時45分から午後5時15分まで
2 募集人数
80名（参加者多数の場合は抽選）
3 対象
県内在住の小学3年生～6年生とその保護者（保護者同伴でご参加ください）
※1組につき子どもは3名まで、保護者は1名に限ります。
4 参加費
無料（昼食はご用意ください。現地で購入できる場所はありません）
5 見学コース（大型バス2台で移動）
さいたま新都心駅（午前7時45分集合、午前8時00分出発）
→ 浦山ダム（秩父市）
→ 大久保浄水場（さいたま市）
→ さいたま新都心駅（午後5時15分解散予定）
浦山ダム（写真提供：独立行政法人 水資源機構）
6 申込方法
以下のページから「ダム・浄水場見学ツアー」に進み、埼玉県電子申請・届出サービスに必要事項を入力の上お申込みください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/c1304/90d00-01yousui/event.html
7 申込期限
令和7年6月30日（月曜日）までに申請を完了させてください。
なお、応募者多数の場合は抽選により決定させていただきます。
※抽選結果につきましては、当選された方へ7月15日（火曜日）午後5時までに電子メールでお知らせします。
【問い合わせ先】
企業局 水道企画課 企画・経営担当
直通 048-830-7064
E-mail: a7050-06@pref.saitama.lg.jp