【店舗名FastSaleDirect】楽天市場6月Super Sale大セールのおトクな情報ーー第一弾
イングレート・ジャパン株式会社
2025年上半期の最大セール
エントリーリンク：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/henbai/monthly/202506015x
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https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/10000005/
Parblo PR100タブレットスタンド 在宅 角度調整可能 モバイルスタンド テレワーク 姿勢改善 疲れにくい 10～16インチ用 液タブ ペンタブレット スタンド Mac iPad ノートパソコン対応 折りたたみ式 ブラック
https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/20000151/
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https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/10000002/
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https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/20000130/
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2025年上半期の最大セール
店舗名：Fastsaledirect
店舗リンク：https://www.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/
おトク情報：
ーーーー最大半額OFFの値引き（人気商品をも含む）
ーーーー楽天原資5倍ポイントUP（当店全品対象）※エントリー必要
ーーーー300円クーポンのご利用可能（40時間限定、数量限定）
エントリーリンク：https://event.rakuten.co.jp/incentive/ichiba/henbai/monthly/202506015x
https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/compass1685503346/
Arrtx 芸術家級油性色鉛筆 48色/72色/126色 ソフトコア色鉛筆セット 初心者とプロにも適合 イラスト/デザイン/描画/落書き 鮮やかな色と滑らかな書き味 着色や描画に最適 クリスマス 誕生日 プレゼント 入学祝い【送料無料】
普通価格：6980円
セール期間価格：3490円（半額OFF）
半額OFF＋楽天原資5倍ポイント＋300円クーポン利用可能
https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/10000005/
Parblo PR100タブレットスタンド 在宅 角度調整可能 モバイルスタンド テレワーク 姿勢改善 疲れにくい 10～16インチ用 液タブ ペンタブレット スタンド Mac iPad ノートパソコン対応 折りたたみ式 ブラック
普通価格：3909円
セール期間価格：3518円
※この商品の統一管理価格は4599円で、同僚のミスで3909円で販売します。セール後、4599円に戻ります。
3518円＋5倍ポイント＋300円クーポン（競争品と比較してベストな価格）
https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/20000151/
Arrtx 120色アニメ色系アクリルマーカー 高隠蔽力 高付着性 高隠蔽力
普通価格：11999円
セール期間価格：8699円
27％OFF＋楽天5倍ポイント＋300円クーポン利用
8699÷120＝72.49円/本
https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/10000002/
2枚Parblo PR-01 2本指グローブ iPadグローブ 手袋 厚い 誤動作防止 弾力性 通気性 防汚 左利き右利き両用 水彩画、オイルパステル、普通描き、液晶モニターの絵描きに対応
半額OFF549円（2枚）送料無料
https://item.rakuten.co.jp/fastsalesdirect/20000130/
Arrtx 15ｍｍ太芯アクリルマーカーペン 10本セット
大型POP、一時的な屋外装飾及び大きなものにカラフルを描くのに最適
23%OFF+5倍ポイント
セール期間価格：2399円
人気商品60色 インク3g
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アフターバルプ インク4g
フロントバルプ インク6g