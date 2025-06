【レポート】「AVPN Northeast Asia Summit 2025」を開催

認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会

認定特定非営利活動法人日本ファンドレイジング協会は、アジア最大の社会的資金提供者ネットワークであるAVPNの日本代表パートナーとして、アジアにおいてインパクトを生み出すための資金循環のエコシステム構築に取り組んでいます。

2025年4月23日、AVPNは、北東アジアが直面する構造的課題に対し、地域横断的な解決策を共創する対話の場として「AVPN Northeast Asia Summit 2025(以下、本サミット)(https://note.com/avpn_japan/n/n49640d4aa65b)」を東京で開催しました。

本サミットのテーマは「北東アジアを変革し、世界を変える:持続可能な未来への協働的ソリューション」。20の国と地域から200名を超える社会的資金提供者・政策立案者・実務家らが集まりました。

▶開催概要動画「AVPN Northeast Asia Summit 2025 | Bold Solutions for a Sustainable Future」(1:31)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RaFQrYwi8VU ]【開催の背景と意義】

北東アジア地域は、世界のGDPの4分の1以上を占める経済圏でありながら、気候危機や高齢化、社会的孤立、ジェンダー格差といった複合的課題にも直面しています。そのような中、国内のインパクト投資市場の急成長や、G7議長国としてImpact Investment Initiative for Global Health※を主導していることなど、持続可能な社会への転換に向けて国際的な影響力を強めているという背景を踏まえ、東京が開催地となったことには深い意義がありました。

※グローバルヘルスの社会課題を解決するため、インパクト投資を通じた民間資金動員の促進を目的としてG7で承認されたイニシアティブ

【会議の主要な成果とメッセージ】- エネルギー転換・気候レジリエンス強化に果敢に挑む北東アジアのリーダーシップを国際社会に発信- インパクト投資拡大に向け、日本が果たすべきハブとしての役割の重要性を明確化- 高齢化、孤立、ジェンダー格差といった社会課題に対し、200名以上の参加者との協働的対話を実施【注目セッションの一部】

本サミットでは全24セッションに、60名以上が登壇しました。セッションの一部をご紹介します。

■ 気候変動と再生可能エネルギー:

アジアの気候脆弱性を踏まえ、緩和・適応の両面での取り組みを議論。気候と健康、農業の持続可能性との関係性にも言及。

■ 高齢化と健康:

超高齢社会における革新的なケアモデルや健康格差の是正について、多国間の知見を共有。高齢者のウェルビーイング向上、医療アクセス拡充にも焦点。

■ 触媒的フィランソロピーとインパクト投資:

戦略的資金提供による変化の加速をテーマに、革新的金融スキームの可能性を提示。地域の好事例を交えながら、アジア全体への波及効果を探る。

■ ジェンダー平等:

制度的障壁の打破と包摂促進のアプローチを議論。経済成長とウェルビーイングの土台としてのジェンダー平等を再確認。

■ AIと未来のスキル:

AIの社会課題解決力に注目。デジタル包摂、教育革新、スキル開発の新潮流について、政策・実務の視点から検討。

【今後に向けて】

本サミットは、インパクトある連携の促進、知見の共有、新たな協働の種を生む触媒となりました。北東アジアの持続可能で公正な未来を形づくるこの動きが、グローバルにも波及することが期待されます。2025年9月9日~11日には、アジア最大の社会的資金の祭典「AVPN Global Conference 2025」(ホストパートナー:The Hong Kong Jockey Club Charities Trust)が香港にて開催されます。当日は、世界から約2,000人のインパクト投資・フィランソロピー資金提供者のリーダーが集まり、世界の最新動向の共有やアジアからのコレクティブアクションにむけた連携強化が行われます。

▶昨年アブダビで開催された2024年開催概要動画「AVPN Global Conference 2024: One Asia, One Future - A Recap of a Landmark Conference(https://www.youtube.com/watch?v=hEr5qQSqMmk)」(2:21)

「AVPN Global Conference 2025」

テーマ:「包摂的な世界に向けたアジアのリーダーシップ」

▶アジェンダ最新情報:https://avpn.asia/conference/

▶7月23日までにご登録で割引適用。

▶AVPNメンバー登録はこちら:https://avpn.asia/members/membership/

▶AVPN日本代表パートナーのスタッフが、英語・日本語で説明会も行っております。ご関心がある方は早めにお問合せください。

【AVPNについて】

AVPNは、33の国・地域にわたる600以上のメンバーを有するアジア最大の社会的資金提供者ネットワークです。私たちは、アジアにおける財務的・人的・知的資源の流れを最大化し、社会的インパクト創出を促進しています。

▶AVPN公式ウェブサイト:https://avpn.asia/

▶AVPN日本語サイト:https://jfra.jp/avpn

