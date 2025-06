¡ÚU-NEXT¡Û2025Ç¯6·î¤Î¿·ÃåÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÈ¯É½¡ªºÇ¶¯¹ñ·èÄêÀï¡Ø¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°2025¡Ù¤òÇÛ¿®

株式会社 U-NEXT

動画配信サービスU-NEXTが2025年6月に配信する注目作をお知らせいたします。

世界TOP18が集結!最強国決定戦『バレーボールネーションズリーグ2025』を配信。そのほか、『女神降臨 Before 高校デビュー編』『 ウィキッド ふたりの魔女』『マウンテンヘッド』『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』など注目作品やスポーツを配信いたします。

2025年6月の注目コンテンツ

バレーボール

バレーボールネーションズリーグ2025

日本時間6月5日(木)の女子日本代表 vs 女子オランダ代表の試合で幕開け。男女各18チーム(前回大会は16チーム)が参加し、各週の開催都市も2都市から3都市に拡大された。予選ラウンドを勝ち抜いた上位8チームが決勝トーナメントに進出する。男女とも大会第3週は日本開催となり、女子は7月9日~13日、男子は7月16日~20日に千葉ポートアリーナで試合が行われる。

※地上波TBS系列では日本ラウンド日本戦全8試合、BS-TBSでは海外ラウンド日本戦全試合を放送

【配信開始日】6月5日(木)0時~

【配信形態】月額会員 視聴無料

邦画

(C)︎映画「女神降臨」製作委員会

女神降臨 Before 高校デビュー編

韓国発の大ヒットWEBマンガを映画化した二部作の前編を、U-NEXTで独占配信中。

誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのは、今や世界的ブランドからラブコールが絶えない新世代のニューヒロイン、Kōki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の一人、神田俊(かんだ しゅん)役には、NHK大河ドラマ『光る君へ』など話題作への出演が続き、さらにテレビ東京『財閥復讐~兄嫁になった元嫁へ~』で主演を務めた渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう一人の同級生、五十嵐悠(いがらし ゆう)役には、TBS『君の花になる』で劇中のボーイズグループ・8LOOMのメンバーに抜擢、その後月9ドラマ『366日』にメインキャラクターとして出演し、NHK『未来の私にブッかまされる!?』では主演を務めるなど人気急上昇中の綱 啓永が演じる。

【配信開始日】配信中

【配信形態】レンタル配信 1200円(税込)/視聴期限:2日間

購入版 2750円(税込)/視聴期限なし

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0195100

洋画

(C) 2024 Universal Studios. All Rights Reserved.

ウィキッド ふたりの魔女

『オズの魔法使い』の魔女たちの知られざる物語を描いた人気ミュージカルを映画化!監督は『クレイジー・リッチ!』などの名匠、ジョン・M・チュウ。圧倒的な世界観と驚異の映像美で、舞台「ウィキッド」が持つ悲しくも力強い人間ドラマを描き出す。トニー賞など、数々の栄光を手にした実力派、シンシア・エリヴォと世界的スーパースターのアリアナ・グランデが共演。音楽と魔法が彩る誇り高き友情の物語に心が震える。

【配信開始日】配信中 ※レンタル配信は6月11日(水)開始

【配信形態】レンタル配信 399円(税込)/2日間

購入版 2750円(税込)/視聴期限なし

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0187275

(C)2025 WarnerMedia Direct, LLC. All Rights Reserved. HBO Max(TM) is used under license.

マウンテンヘッド

『マウンテンヘッド』は、エミー賞でシリーズを通して数々の賞を受賞し、最終シーズンでは作品賞・脚本賞・主演男優賞・主演女優賞を含む最多6賞の受賞を果たしたHBOドラマシリーズ「メディア王~華麗なる一族~」で知られるジェシー・アームストロングが脚本・監督を務める、長編映画監督デビュー作。

キャストには『ミニオンズ』の怪盗グルーの声優などでも知られるスティーヴ・カレルや、フランシス・フォード・コッポラの甥で『アステロイド・シティ』のオーギー役で知られるジェイソン・シュワルツマンのほか、『サタデー・ナイト NYからライブ!』のコリー・マイケル・スミス、『哀れなるものたち』のラミー・ユセフらが出演。ジェシー・アームストロングに映画監督としての新たな才能に期待が集まるなか、本作でも「メディア王~華麗なる一族~」シリーズで視聴者を魅了した風刺ドラマが本作でも繰り広げられること間違いなし。この度U-NEXTで独占配信。

【配信開始日】6月1日(日)

【配信形態】月額会員 視聴無料

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0193036 ※配信開始日よりアクセス可

アニメ

(C)見里朝希/PUI PUI モルカー製作委員会

PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX

2021年のテレビ放送で爆発的ブームを巻き起こした見里朝希監督によるストップモーションアニメ『PUI PUI モルカー』。羊毛フェルトでできたキャラクター・モルカーたちの愛くるしさと、年齢を問わずに気軽に楽しめる全編セリフなしのショートアニメということから幅広い世代のファンを獲得し、2024年には初のオリジナル長編の劇場版として『PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX』が全国公開された。AIが発達した世界を舞台にした劇場版は、テレビシリーズの世界観はそのままに、全編3DCGアニメーションで制作。テレビシリーズへのオマージュ演出や現代ならではの問題提起、さらに相葉雅紀、大塚明夫といった豪華ゲスト声優の出演が口コミで大きな話題となった。この度U-NEXTで独占配信。

【配信開始日】6月1日(日)

【配信形態】レンタル版 550円(税込)/7日間

購入版 2,200円(税込)/視聴期限なし

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0193129 ※配信開始日よりアクセス可

新着配信ラインナップ

洋画

6月1日(日)

ドリーミン・ワイルド 名もなき家族のうた【独占先行】

流麻溝十五号

マウンテンヘッド【独占】

VORTEX ヴォルテックス

キングダム エクソダス<脱出>

6月4日(水)

愛を耕す人【独占先行】

ドリーム・シナリオ

聖なるイチジクの種

6月5日(木)

熊は、いない

6月7日(土)

ケナは韓国が嫌いで【独占先行】

6月11日(水)

ウィキッド ふたりの魔女

BETTER MAN/ベター・マン

6月13日(金)

英国式庭園殺人事件 リマスター版

6月18日(水)

ホワイトバード はじまりのワンダー

6月22日(日)

TALK TO ME/トーク・トゥ・ミー

6月25日(水)

Playground/校庭

6月29日(日)

ルー、パリで生まれた猫

邦画

6月1日(日)

港に灯がともる

エミアビのはじまりとはじまり

6月7日(土)

まる

6月10日(火)

#マンホール

6月18日(水)

アンダーニンジャ

6月21日(土)

みなに幸あれ

6月22日(日)

サユリ

6月25日(水)

ほかげ

配信中

女神降臨 Before 高校デビュー編【独占先行】

海外ドラマ

6月1日(日)

シカゴ・ファイア シーズン11

アルプス殺人事件 憲兵エミリーの捜査録

刑事リバー 死者と共に生きる

6月2日(月)

THE LAST OF US シーズン2(吹替版)【独占】

6月13日(金)

特殊作戦部隊:ライオネス シーズン2【独占】

6月15日(日)

ブロードチャーチ ~殺意の町~ SEASON3

6月23日(月)

ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代- シーズン3【独占】

配信中

ウォーキング・デッド:デッド・シティ シーズン2【独占】

AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章【独占】

DUSTER / ダスター【独占】

韓流・アジア

6月1日(日)

雲花のロマンス~一夜の花嫁2~【独占先行】

青い恋1996~少年バビロン~【独占先行】

癒やしの恋人~ロマンスの処方箋~【独占先行】

6月4日(水)

おかえり、僕の初恋【独占】

墨雨雲間~美しき復讐~【独占】

国内ドラマ

6月1日(日)

東京貧困女子。-貧困なんて他人事だと思ってた-

6月11日(水)

日本統一 東京編【独占先行】

6月14日(土)

おやじキャンプ飯 ~大分編~

6月25日(水)

天狗の台所 Season2

雨上がりの僕らについて【独占先行】

配信中

対岸の家事~これが、私の生きる道!~【独占】

キャスター

日曜劇場『キャスター』サイドストーリー 恋するキャスター【独占】

イグナイト -法の無法者-【独占】

アニメ

6月1日(日)

PUI PUI モルカー ザ・ムービー MOLMAX【独占】

6月6日(金)

ルパン三世 バビロンの黄金伝説

6月8日(日)※ライブ配信

『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』-Desperate Checkmate-【独占】

6月13日(金)

ルパン三世 風魔一族の陰謀

6月14日(土)※ライブ配信

ミュージカル「ヘタリア~A tender world~」【独占】

6月20日(金)

LUPIN THE IIIRD 銭形と2人のルパン

6月27日(金)

「忍たま乱太郎」放送25年スペシャル さらば忍術学園の段

配信中

ミュージカル「ヘタリア~The glorious world~」【独占】

「30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい」特別編集版

『あんさんぶるスターズ!THE STAGE』 シリーズ12作品

劇団『ドラマティカ』シリーズ2作品

キッズ

6月2日(月)

おかあさんといっしょ ぐ~チョコランタンセレクション

6月5日(木)

おかあさんといっしょ みんなとつくるコンサート!ワンワンもおとうさんもいっしょ!

6月20日(金)

セサミストリート・メカビルダーズ シーズン2【独占】

TV番組・エンタメ

配信中

RUN RUN RAMPAGE! ランラン・ダンス天国

怒りん坊将軍

ニューかまー

すてきに帯らいふ

ドキュメンタリー

6月1日(日)

ドイツ空挺作戦

英独クレタ・マルタ島の激戦

死のフライト 9.11 20年目の真実

6月2日(月)

ロイヤルと恋に落ちて

6月6日(金)

ディズニー:夢と魔法の物語

6月11日(水)

ロキシー・ミュージック:ヴィデオ・キルド・ザ・ラジオ・スター

6月18日(水)

ポール・マッカートニー:ウイングス・オブ・ビートル

6月25日(水)

マイケル・ジャクソン:ライフ、デス&レガシー

アラスカ移住生活 シーズン3

ベーリング海のゴールドラッシュ シーズン6

450Kgのビッグシスターズ シーズン1

ビンラディン殺害計画のすべて

大脱出!サバイバルレース シーズン3

音楽・ライブ ※ライブ配信(一部を除く)

5月31日(土)

日比谷音楽祭2025 DAY1【独占】

6月1日(日)

中森明菜 Best Performance on NHK in April, Vol.1 ※アーカイブ配信

日比谷音楽祭2025 DAY2【独占】

6月3日(火)

FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ -さん-【独占】

6月6日(金)

Tele Tour 2025「残像の愛し方」【独占】

6月7日(土)

Like-an-Angel 「LIVE 2025 Angel beside yoU」【独占】

6月8日(日)

Bialystocks 単独公演 2025【独占】

6月14日(土)

HIPPY メジャーデビュー 10周年記念公演 THE ヒーローアイランド 計画 in ARENA【独占】

6月15日(日)

中森明菜 Best Performance on NHK in April, Vol.2 ※アーカイブ配信

M!LK CONCERT TOUR 2025 "M!X"【独占】

6月21日(土)

WILD BLUE LIVE TOUR 2025 [The First Light]【独占】

6月22日(日)

SHOW-YA PRODUCE『NAONのYAON 2025』powered by 越乃寒梅【独占】

MONGOL800×WANIMA『愛彌々 -TOUR 2025-』【独占】

6月28日(土)

斉藤由貴 40th Anniversary Tour“水辺の扉”~Single Best Collection~【独占】

スポーツ ※ライブ配信

<バレーボール>

6月5日(木)

バレーボールネーションズリーグ2025

<格闘技>

6月8日(日)

UFC 316 : ドバリシビリ vs. オマリー2

6月14日(土)

RIZIN LANDMARK 11 in SAPPORO

6月22日(日)

UFCファイトナイト・バクー (堀口恭司参戦)

<ゴルフ>

6月1日(日)

ドラコンプロ タイトルマッチ 2024 Season.2

6月12日(木)

全米オープンゴルフ選手権【独占】

宮里藍 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント【独占】

6月26日(木)

アース・モンダミンカップ

<テニス>

6月16日(月)

テラ・ウォルトマン・オープン [ATPツアー 2025]【独占】

シンチ選手権 [ATPツアー 2025]【独占】

<野球>

開催中

横浜DeNAベイスターズ主催公式戦2025

※配信作品・開始日は予告なく変更となる場合がございます。

※一部レンタル作品が含まれます。

※2025年5月30日(金)時点での配信予定です。

