ASUS JAPAN、仕事や遊びに最適なASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA)と軽量で高性能なASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA)を発表

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、仕事や遊びに最適な「ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA)」と、スタイリッシュで軽量、かつ耐久性に優れたデザインで高性能な「ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA)」を発表しました。両モデルとも軽量設計のため、簡単に持ち運ぶことができるので外出が多い方にも最適です。さらに180°まで開くフラットヒンジは自由な角度で画面を固定でき、資料やエンターテインメントのコンテンツを複数人で共有するのにも便利で、仕事や遊びなどあらゆるシーンで快適に使用できます。

ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA) は、2025年5月30日 (金) より発売を開始します。ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) は2025年7月上旬より発売予定です。導入に関するご相談は、以下の法人さま専用ご相談窓口で承ります。

※法人様専用ご相談窓口(お問い合わせフォーム(https://www.connect.asus.com/jp/VolumePurchase))

ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA)

※実際のキーボードは日本語配列です。

○主なスペックと希望小売価格および発売日

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1487_1_276a37d067b307e37c7684b8e86a3eb0.jpg ]

※詳細なスペックはASUS広報サイトをご覧ください。

- ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA)の主な特長

・快適な操作で日々の生産性を向上

ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) は、ChromeOSを搭載した生産性に優れたノートパソコンです。軽快な動作を行えるインテル(R) プロセッサー N150と、8GBの高速な LPDDR5-4800 メモリを搭載しており、日々のさまざまな作業やWebブラウジングなどをスムーズにこなすことができます。

・スタイリッシュで環境にやさしいデザイン

本体の表面は和紙からインスピレーションを得た質感で、優しい風合いが特長です。また、再生プラスチックを30%使用した環境に配慮した設計を採用し、環境へのやさしさと日本古来の伝統的な美しさをひとつに融合させています。

・狭額ベゼルディスプレイによる快適な作業空間

ASUS Chromebook CB14 (CB1405CTA) 、広い視野角を持つ14型の16:9フルHDディスプレイを採用しています。狭額ベゼルデザインによって画面占有率は86%を実現し、没入感と快適な作業スペースを提供します。

ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA)

※実際のキーボードは日本語配列です。

○主なスペックと希望小売価格および発売日

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17808/table/1487_2_f030e1163c502eadb7ea53a40850b6b0.jpg ]



※詳細なスペックはASUS広報サイトをご覧ください。

- ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA)の主な特長

・14型のタッチパネルディスプレイ搭載

アスペクト比16:9の解像度1,920×1,080ドットで、タッチ操作可能な14型ワイドTFTカラー液晶を搭載しています。狭額縁デザインで、タッチ操作しやすく、没入感を高め、生産性も向上することができます。

・快適な操作で日々の生産性を向上

ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA) は、ChromeOSを搭載した生産性に優れたノートパソコンです。軽快な動作を行えるインテル(R) Core(TM) i3-1315U プロセッサーと、8GBの高速なLPDDR5-4800メモリを搭載しており、日々のさまざまな作業やWebブラウジングなどをスムーズにこなすことができます。

・高速で安定した接続性

ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA) は、高速データ転送を実現するデュアルバンドWi-Fi 6Eデバイスのペアリングを容易にするBluetooth(R) 5.3により、強力な接続性を提供します。ASUS WiFi Master for ChromeOSにより、安定した信頼性の高いネットワークパフォーマンスを実現し、どんな環境でも接続と生産性を維持します。

・鮮やかなカメラ性能

207万画素Webカメラは、オンライン会議、ビデオ通話で高解像度な映像で使用することができます。プライバシーを考慮し、カメラを使用しないときはスライド式カバーで素早くオンとオフの切り替えが可能です。さらにASUS Chromebook Plus CX34(CX3402CVA)にはビデオ通話時にクリアな映像や明るさの自動調整、ノイズリダクションや背景のぼかしなどのAIを使用することができます。

・軽量で180度フラットに開閉できるディスプレイを搭載

ASUS Chromebook Plus CX34 (CX3402CVA) は、洗練されたデザインに加え、約1.43kgという軽さで、持ち運びにも最適です。また、ディスプレイ部分を180度フラットに開くことができ、周りの方に画面を簡単に共有することもできます。

・Google One AI プレミアム(3か月利用権)が付属

Googleが提供しているGoogle One AI プレミアムプランの3か月無料利用権※が付属しており、Gemini Advancedによる最新機能の優先使用や、2TBのクラウドストレージ、Geminiと連携を行えるGemini in GmailやGemini in Google ドキュメントの使用など、さまざまな機能を使用できます。

※8,700円相当のサービスを期間限定で利用できます。無料期間終了後は月額2,900円となり、いつでも解約可能です。詳細は g.co/chromebook/ai-premium-offer(https://one.google.com/offer/terms-and-conditions/chromebook-ai-premium?g1_landing_page=0) をご覧ください。

・YouTube Premium(3か月利用権)が付属

YouTube Premiumの3か月無料利用権※が付属しており、YouTube動画や音楽を広告なしで楽しむことができます。

※新規ユーザーのみ利用できます。利用には利用規約が適用されます。期間限定となります。いつでも解約できます。

・Google Playにある豊富なアプリを利用可能

Google社が提供するGoogle Play ストア には無料・有料含めた豊富なアプリが公開されており、あらゆる用途に対応できます。必要なときに必要なアプリをダウンロードし、すぐに使用することが可能です。Android アプリを使用できるので、普段スマートフォンやタブレットで使用しているアプリをChromebook 上でも使用できます。

・通勤時も安心して持ち運べるミリタリーグレードの堅牢性を実現

米国軍事規格のMIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠したテストと、ASUS独自の厳しい品質テストを複数クリアしています。高い堅牢性が証明されているため、職場や移動中でも、より安心して使用することが可能です。

・故障原因に関係なく修理を受けられる「ASUSのあんしん保証」サービスに対応

通常の故障だけでなく、落下による故障や水没による故障、災害による故障、さらにはコンピュータウイルスによる故障まで、あらゆる故障に対応する「ASUSのあんしん保証」サービスに対応しています。無料サービスと有料サービスと法人向けサービスがあり、それぞれサービスの有効期間や対応回数、故障時の負担金などが異なります。詳細はASUSのあんしん保証Webサイト(https://asus-event.com/anshin/)をご覧ください。

導入に関するご相談は、以下の法人さま専用ご相談窓口で承ります。

※法人様専用ご相談窓口(お問い合わせフォーム(https://www.connect.asus.com/jp/VolumePurchase))

以上