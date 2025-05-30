【経済産業省JLOX＋補助金】本日公募要項公開／6月9日応募受付開始 「国内映像制作を行う事業（プロダクション・ポストプロダクション支援）」「国内映像企画開発を行う事業（プリプロダクション支援）」

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）は、本日5月30日に「令和6年度補正クリエイター・事業者支援事業費補助金（クリエイター・事業者海外展開促進）（JLOX＋）」の、下記事業の公募要項公開を開始いたしました。なお、第1回応募受付は6月9日（月）からとなります。必ず公募要項をご確認のうえ、応募をご検討ください。

国内映像制作を行う事業 :https://jloxplusr6.jp/subsidy2/プロダクション・ポストプロダクション支援国内映像企画開発を行う事業 :https://jloxplusr6.jp/subsidy3/プリプロダクション支援

応募に関する説明会・相談会も実施いたしますので、ぜひご活用ください。

上記以外のJLOX＋各事業の公募要項や応募に関する情報につきましては、以下のJLOX＋専用サイトにてご案内ししております。

JLOX＋専用サイト :https://jloxplusr6.jp/





【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

JLOX＋補助金事務局

専用ダイヤル：03-6264-0493（受付時間：土日祝日を除く［10:00～17:00］）

お問合せe-mail：question@jloxplusr6.jp