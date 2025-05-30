【第2弾】石ノ森章太郎原作『神速の改造戦士（サイボーグ）009』のLINEスタンプが販売！第3巻発売記念サイン会申込受付中！
「サイボーグ009」の誕生60周年を記念してつくられたフルカラーコミック、『神速の改造戦士（サイボーグ）009』のLINEスタンプ第2弾が登場！島村ジョーをはじめとする9人のサイボーグ戦士たちに加え、ギルモア博士やスカールも含む全40種類のスタンプが、皆様のコミュニケーションをさらに楽しく演出します。
▼LINEスタンプ
『神速の改造戦士（サイボーグ）009』
全40種類
販売価格：50コイン ／ 1２0円
https://store.line.me/stickershop/product/30700479/ja(https://store.line.me/stickershop/product/30700479/ja)
▼LINEスタンプの特徴
・主人公の島村ジョーをはじめ、個性豊かなサイボーグたちが登場！
・トークの中で気軽に使えるスタンプが豊富にラインナップ。
・シンプルで可愛らしく、日常の会話に使いやすいデザイン。
・プレゼントにも最適なアイテムで、友人や家族へのギフトにもぴったり！
▼購入方法
LINE内で簡単に購入でき、すぐに使用開始できます。
LINEスタンプの購入はこちら :
https://store.line.me/stickershop/product/30700479/ja
『神速の改造戦士（サイボーグ）009』について
『神速の改造戦士（サイボーグ）009』は、石ノ森章太郎の名作『サイボーグ009』を基にした、フルカラーリメイクコミックです。累計発行部数1000万部を超えるSF漫画の金字塔を、最新のビジュアルで新たな構想を加えて描きました。
コミックス第１巻・第2巻、全国の書店、NET書店にて大好評発売中！
石森プロ監修のもと、たなおたなこ先生の作画によってオリジナルの魅力をより鮮やかに表現しています。第３巻は2025年6月18日に発売します。
イベント情報
■『神速の改造戦士(サイボーグ)009』第3巻
発売記念イベント
たなおたなこ先生サイン会
『神速の改造戦士(サイボーグ)009』第3巻の発売を記念して、作画を担当されているたなおたなこ先生のサイン会が行われます。
日 程：2025年6月29日(日)時間１.13:00～ ２.15:00～
場 所：石ノ森萬画館1階交流コーナー(宮城県石巻市中瀬2-7)
サイン会申込： 2025年6月8日(日)17:00まで
特 典：限定オリジナルポストカード
サイン会の詳細やお申し込みは石ノ森萬画館のホームページをご確認ください。
石ノ森萬画館：https://www.mangattan.jp/manga/
■パネル展
「たなおたなこ先生サイン会」の連動企画として『神速の改造戦士009』のパネル展を開催します。
期 間：2025年6月14日(土)～2025年6月29日(日)
場 所：石ノ森萬画館3階通路
書籍概要
神速の改造戦士（サイボーグ）009 １.
価格：1,100円＋税
原作：石ノ森章太郎
作画：たなおたなこ
ISBN：978-4-576ｰ25017-5
＜WEBサイト＞
https://www.futami.co.jp/book/6146
神速の改造戦士（サイボーグ）009 ２.
価格：1,100円＋税
原作：石ノ森章太郎
作画：たなおたなこ
ISBN：978-4-576ｰ25043-4
＜WEBサイト＞
https://www.futami.co.jp/book/6186
神速の改造戦士（サイボーグ）009 ３.
2025年6月18日（水）発売予定
価格：1,100円＋税
原作：石ノ森章太郎
作画：たなおたなこ
ISBN：978-4-576ｰ25043-4
＜WEBサイト＞https://www.futami.co.jp/book/6222
『神速の改造戦士（サイボーグ）009』関連リンク
■特設サイト
https://www.futami.co.jp/lp/shinsoku009
■LINEマンガ『神速の改造戦士(サイボーグ)009』作品ページ
https://manga.line.me/product/periodic?id=S145343
■公式X（旧Twitter）アカウント
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関連リンク
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