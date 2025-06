“ホラー・マニアックス”シリーズ第15期、後期となる12タイトルを発表！全ラインナップ解禁！

株式会社ハピネット公式サイト :https://happinet-p.com/horror/

“ホラー・マニアックス”シリーズ第15期、全ラインナップ解禁!

シリーズがスタートして15年。世代を超えて愛される傑作ホラーを厳選し、初Blu-ray化&特別仕様で贈るホラーファン待望の “ホラー・マニアックス” シリーズ第15期後期作品が2025年11月12日より順次発売となります。今回は数か月連続発売となる強力ラインナップのうち、後期の12タイトルを解禁いたします!

初公開多数の特典映像収録となっております!

シリーズ恒例の応募者全員プレゼントキャンペーンの詳細も決定!

「ホラー・マニアックスシリーズ 第15期」対象商品15商品のうち、4点購入の方全員にサウンドトラックCD「C.H.U.D. チャド/ミラクルマスター 七つの大冒険」をプレゼント!

※応募方法は商品封入の応募ハガキをご覧ください

※下記商品は対象外となります。

・食人族-4K吹替音声収録版-(NLBF-1002)

・悪魔のいけにえ2-4K吹替音声収録版-(HPXR-3039)

・悪魔のはらわた-4K吹替音声収録版-(HPXR-3040)

さらにAmazon.co.jp店舗特典として「ビジュアルシート」が付属!

※下記商品は対象外となります。

・食人族-4K吹替音声収録版-(NLBF-1002)

・悪魔のいけにえ2-4K吹替音声収録版-(HPXR-3039)

・悪魔のはらわた-4K吹替音声収録版-(HPXR-3040)

“ホラー・マニアックス”シリーズ第15期ラインナップ 【後期】

2025年11月12日(水)発売

C.H.U.D.(C) 1996 LAKESHORE INTERNATIONAL CORP. ALL RIGHTS RESERVED.

『C.H.U.D. チャド -ディレクターズカット完全版-』

HPXR-3018/価格:5,500円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

大都会の地下には怪物がいる

――実話に基づくモンスターパニック・ホラー!

(C) 1984 STUDIOCANAL FILMS LTD. ・Orion Pictures Corporation All Rights Reserved.

『ストレンジインベーダーズ -HDリマスター完全版-』

HPXR-3019/価格:5,500円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

ここは盗まれた街

――懐かしい味わいに溢れたSFミステリー・ホラー!

2025年12月3日(水)発売

LINK (C) 1986 STUDIOCANAL FILMS LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

『リンク -TV吹替音声収録版 -』

HPXR-3020/価格:5,500円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

リンクの館を訪れたら二度と帰れない…。

アボリアッツ映画祭を沸かせた新感覚ホラー!

SLEEPAWAY CAMP (C) 1983 American Eagle Film Corp. All Rights Reserved.

『サマーキャンプ・インフェルノ -2Kリマスター完全版-』

HPXR-3027/価格:5,500円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

少女をいじめると血の雨が降る!

マニア狂喜のスラッシャー問題作。

THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE 2 (C) 1986 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

『悪魔のいけにえ2-4K吹替音声収録版-』

HPXR-3039/価格:4,400円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

切れ味最高!今度は何人刻むのか? あの惨劇から 13 年、禁断の後日談が吹替音声ブルーレイ初収録で蘇る!

※本商品はサウンドトラックCDプレゼントキャンペーン対象外でございます。

(C) 1973 COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA CHAMPION S.P.A. All Rights Reserved.

『悪魔のはらわた-4K吹替音声収録版-』

HPXR-3040/価格:4,400円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

噴出する血しぶき、突出するはらわた! 醜悪にして耽美。神をも恐れぬ狂気の宴が吹替音声ブルーレイ初収録で蘇る!

※本商品はサウンドトラックCDプレゼントキャンペーン対象外でございます。

(C) F.D. CINEMATOGRAFICA S.R.L. 1980

『食人族-4K吹替音声収録版-』

NLBF-1002/価格:4,400円(税込)

発売・販売元:株式会社ニューライン

人間が人間を喰う、阿鼻叫喚の地獄絵図。 地球最後の衝撃作がブルーレイ初収録の吹替版で蘇る!

※本商品はサウンドトラックCDプレゼントキャンペーン対象外でございます。

お問い合わせ先:株式会社ニューライン

TEL:03-3986-6614/URL:http://www.newline-sonic.com/(http://www.newline-sonic.com/)

※本作のみ問い合わせ先が異なります。

2026年1月7日(水)発売

The Beastmaster (C) 1982 Beastmaster N. V. ECTA Filmproduktion GmbH & CO., K.G. All Rights Reserved.

『ミラクルマスター 七つの大冒険 -TV吹替音声収録版 SPECIAL-』

HPXR-3059/価格:9,680円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

獣の心を知る英雄ビーストマスターが、妖魔の待つ荒野で大冒険!

※SPECIAL ブルーレイを封入(約 178 分)

The Beastmaster (C) 1982 Beastmaster N. V. ECTA Filmproduktion GmbH & CO., K.G. All Rights Reserved.

『ミラクルマスター 七つの大冒険 -TV吹替音声収録版-』

HPXR-3028/価格:5,500円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

獣の心を知る英雄ビーストマスターが、妖魔の待つ荒野で大冒険!

(C) 1981 HARMONY GOLD

『ミイラ転生 死霊の墓 -2Kリマスター完全版-』

HPXR-3029/価格:5,500円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

美女の血肉を求め、悠久の眠りから今、ミイラ軍団が目覚める!

2026年2月4日(水)発売

(C) 1984 TITANUS

『フェノミナ -4K吹替音声収録版 SPECIAL-』

(4K UHD + Blu-ray )

HPXR-3037/価格:19,800円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

企画協力:株式会社フィールドワークス

虫愛ずる美少女に迫る殺人鬼の罠!悲鳴をあげても誰も助けてくれない! アルジェントが当時14歳のジェニファー・コネリーを抜擢して放つ美少女ホラーの金字塔が究極 仕様で待望の初4K UHD化!

(C) 1984 TITANUS

『フェノミナ -4K吹替音声収録版-』

HPXR-3038/価格:5,500円(税込)

発売元:株式会社ニューライン

販売元:株式会社ハピネット・メディアマーケティング

企画協力:株式会社フィールドワークス

虫愛ずる美少女に迫る殺人鬼の罠!悲鳴をあげても誰も助けてくれない! アルジェントが当時14歳のジェニファー・コネリーを抜擢して放つ美少女ホラーの金字塔が究極 仕様で待望の4Kスキャン・レストアされたニューマスター版!

“ホラー・マニアックス”シリーズ第15期前期ラインナップ

2025年8月6日発売

・13日の金曜日 PART2 -TV吹替音声収録版-

・火星人地球大襲撃 -TV吹替音声収録版-

2025年9月3日

・13日の金曜日 PART3 -TV吹替音声収録版-

・魔獣大陸 -TV吹替音声収録版-

2025年10月8日

・13日の金曜日 完結篇 -TV吹替音声収録版-

・ミイラ怪人の呪い -TV吹替音声収録版-

※商品の仕様は変更になる場合がございます。