¡ÚÍ£°ìÌµÆó¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸ÂÎ¸³¡ÛÍ¸Â²ñ¼ÒJUSTY ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾¡ÅçÍÍ¤¬¡È¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡É¤ò¤´ÂÎ¸³
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥Ûー¥à¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¡¢ROLEX¼ÒÀ½DAYTONA¤Î´õ¾¯¸ÄÂÎ¡Ö¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡ÊRef.6263¡¦Ser.6412345¡Ë¡×¤ò¡¢Í¸Â²ñ¼ÒJUSTY ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¡ÅçÍÍ¤Ë¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Í¸Â²ñ¼ÒJUSTY ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¡ÅçÏÂ²Î»ÒÍÍ
Í¸Â²ñ¼ÒJUSTY¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤Î°éÀ®¤ª¤è¤Ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦·ÝÇ½»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹¹ð¡¦ÉñÂæ¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Ë¤Ï¡¢ÀèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿²£ÉÍ¡Ö¥Ï¥Þ¥Õ¥§¥¹Y166¡×¤Ë¤Æ¡¢ÊÀ¼Ò¶¨»¿¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É´ë²è¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ËÌÂ¼¾À¶¡Ê¤¤¿¤à¤é¤·¤ç¤¦¤»¤¤¡Ë¤µ¤ó¤â½êÂ°¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÊ¸²½È¯¿®¤òÄÌ¤¸¤¿¤´±ï¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÁõÃåÂÎ¸³¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡ÊRef.6263¡¦Serial.6412345¡Ë
¡È¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡É¤È¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¸ø¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ö6·î23Æü¡×¤ÈÌ¿Æü¡Ö6·î2Æü¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ëRef.6263·¿ÈÖ¡¢¤½¤·¤ÆÉð»Î¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¡Ö6412345¡×¤òÍ¤¹¤ë¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯ROLEX¤Ç¤¹¡£
¾¡ÅçÍÍ¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¥¦¥©¥Ã¥Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Å¤ß¤È±ü¹Ô¤¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤Î»ý¤ÄÆÃÊÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁõÃåÂÎ¸³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡È²ÁÃÍ¤¢¤ë¤Ò¤È¤È¤¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤äÊ¸²½È¯¿®¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ËÅç¶è¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡Ö¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡×¤ÎÁõÃåÂÎ¸³¤ò¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¤âÅ¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Æ¥£ー¥¯¤ÎÌ¾ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
▶ ¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¢
¡Ú¤Õ¤ë¤Ê¤Ó¡Û(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1355334)
¡Ú³ÚÅ·¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Û(https://item.rakuten.co.jp/f131164-toshima/53360170/)
¡Ú¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡Û(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13116/6325105)
¡ÚANA¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Û(https://furusato.ana.co.jp/donation/g/g13116-53360170/)
¡ÚJAL¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Û(https://furusato.jal.co.jp/goods/detail/23b5e3004f087857bc51717178a85ca5)
¡Ú¥»¥¾¥ó¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Û(https://furusato.saisoncard.co.jp/products/detail.php?product_id=1264005)
¡ÚJRE MALL¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Û(https://furusato.jreast.co.jp/furusato/products/detail/F561/F561-r13116400180)
¡Ú¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¡¡³Æ¼ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¡Û
¡ú¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.9631.co.jp/6263/)
¡ú¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram(https://www.instagram.com/nobunagadaytona/)
¡ú¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook(https://www.facebook.com/profile.php?id=61575926935949)
¡ú¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX(https://x.com/nobunagadaytona)
¡ú¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëThereads(https://www.threads.com/@nobunagadaytona)
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶èÀéÁá2-38-16¡¡¥¯¥í¥¹¥Ó¥ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÉÊÀî ¤¢¤¤é
TEL¡§03-5986-1118
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Í¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡¦3D¥Õ¥£¥®¥å¥¢À©ºî¡¢Ì±Çñ±¿±Ä¡¢Çã¼è¡¦¥ê¥æー¥¹¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー»ñ»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡Åù
ÀßÎ©¡§1990Ç¯1·î
URL¡§https://www.9631.co.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥í¥¹¥ï¥ó¡Ê¿®Ä¹¥Ç¥¤¥È¥Ê»ö¶ÈÉô¡Ë
Ã´Åö¼Ô¡§¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡Á°ÅÄ
TEL¡§03-5986-1118
Email¡§crossone6263@gmail.com