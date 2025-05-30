女優、そして母…初の人生語りおろし『浜木綿子 楽しく波瀾万丈』2025年6月25日発売
株式会社JTBパブリッシング
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JTBグループで旅行・ライフスタイル情報を提供する株式会社JTBパブリッシング（東京都江東区、代表取締役 社長執行役員：盛崎宏行）は、『浜木綿子 楽しく波瀾万丈』（小玉祥子著）を2025年6月25日に発売致します。
不幸に負けない 負けるのは最大の不幸
人生の荒波にひるむことなく笑顔で舞台に立ち続けた女優・浜木綿子
どんなときも明るく前向きに――
今新たな「女の一代記」が生まれる。
本書は女優・浜木綿子さん初の人生語りおろしとなります。浜さんの起伏に富んだ90年の人生、70年超に及ぶ女優としての歩みを、新聞社で演劇担当として長く浜さんを取材した著者が描きます。浜さんの生き生きとした語り口に、長男の九代市川中車（香川照之）、孫の五代市川團子ら関係者の言葉が鮮やかな色を添えます。
また浜さんの人生観や菊田一夫、山田五十鈴といった綺羅星のごとき舞台人らとのエピソードも多数収録し「女の一代記」としても楽しめる一冊になっています。
＜書誌概要＞
【書名】『浜木綿子 楽しく波瀾万丈』
【定価】2300円（税込2530円）
【仕様】四六判上製（縦188×横128）
【発売日】2025年6月25日
【発行】JTBパブリッシング
【販売】全国の書店、ネット書店
Amazon：https://amzn.asia/d/fIaCjOi
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