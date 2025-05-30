Thermaltake社製ミニタワー型PCケース「View 170 TG ARGB Black」、電源ユニット「TOUGHPOWER TF3 1300W TITANIUM」を発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Thermaltake社製のミニタワー型PCケース「View 170 TG ARGB Black」と、電源ユニット「TOUGHPOWER TF3 1300W TITANIUM」を発表いたします。

「View 170 TG ARGB Black」は、左サイドとフロントに強化ガラスパネルを搭載するピラーレスデザインのミニタワー型PCケースです。アドレサブルRGBファンを3基標準搭載するほか、最大280mmサイズの水冷ラジエーターを取り付け可能。340mmの拡張カード搭載スペースを確保しており、コンパクトながら優れた冷却性能と拡張性を実現しています。

「TOUGHPOWER TF3 1300W TITANIUM」は、80PLUS TITANIUM認定を取得した高出力の電源ユニットです。PCI Express 5.1に対応しており、12V-2x6コネクタを標準搭載。+12V シングルレーンモードに切り替え可能なオーバークロックモードボタンを装備しており、簡単にパフォーマンスを最適化することができます。

◆View 170 TG ARGB Black 製品特徴

ドレスアップを楽しめるピラーレスデザインを採用

フロントと左サイドに3mm厚の強化ガラスパネルを備えた、ピラーレスデザインを採用。アドレサブルRGBファンを3基搭載しており、ASUS、ASRock、GIGABYTE、MSI社製の対応マザーボードからコントロールが可能です。

◆TOUGHPOWER TF3 1300W TITANIUM 製品特徴

オーバークロックモードボタンを搭載

+12V シングルレーンモードに切り替え可能なオーバークロックモードボタンを搭載。システムの電源を入れる前に有効にすることで、パフォーマンスを簡単に最適化することが可能です。

◆製品概要

メーカー： Thermaltake

製品名： View 170 TG ARGB Black

型番： CA-1Z4-00M1WN-00

JANコード： 4711475645332

アスクコード： CS9124

予想市場価格： 9,280円前後（税込）

発売時期： 2025年 6月6日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/minitower-pccase/view-170-tg-argb.htmlView 170 TG ARGB Blackの詳細はこちら

製品名： TOUGHPOWER TF3 1300W ATX3.1 TITANIUM

型番： PS-TPD-1300FNFATJ-1

JANコード： 4711658540140

アスクコード： PS1553

予想市場価格： 49,800円前後（税込）

発売時期： 2025年 6月6日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/thermaltake/power-supply/toughpower-tf3.htmlTOUGHPOWER TF3 1300W ATX3.1 TITANIUMの詳細はこちら

＜Thermaltake社 概要＞

Thermaltakeは1999年1月に台湾で設立され、「Thermaltake」というブランド名を携え世界市場へ製品の提供を続けてまいりました。Thermaltakeはシステムの効率改善、ユーザーのPCポテンシャルを最大に引き出す、美的で高品質製品を設計します。革新的なデザインと独特のスタイルを一貫し、Thermaltake製品はDIY市場での話題と、トレンドリーダーの関心を集める、世界中のユーザーに定評のあるメーカーです。「BCN AWARD 2025」PCケース部門において、最優秀賞を7年連続受賞いたしました。

URL： https://jp.thermaltake.com/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

＜本ニュースリリースに関するお問い合せ先＞

株式会社アスク 担当：女鹿 勇輔

TEL：03-5215-5663、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/