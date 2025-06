ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社(本社:東京都中央区、代表執行役員社長:中島シハブ)-インテリジェント データ インフラストラクチャ企業であるNetApp(R)(NASDAQ:NTAP)は、NVIDIAとの提携のもと、エージェント型AIの企業導入を加速させるために、NVIDIA AI Data PlatformのリファレンスデザインをNetApp AIPodソリューションに組み込むことを発表しました。NetApp ONTAP(R)の成熟かつ堅牢なデータ管理機能を基盤とするNetApp AIPodは、NVIDIA AI Data Platform(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/ai-data-platform/)を活用することで、検索拡張生成(RAG)や推論に対応した、安全で適切に管理されたスケーラブルなAIデータパイプラインを構築し、企業がAIイノベーションの可能性を最大限に引き出すことを支援します。

企業が複雑なビジネス課題の解決手段としてAIへの投資を進める中で、技術革新の妨げとなるデータサイロを排除するインテリジェントなデータインフラが求められています。NetAppが最近発表した「データの複雑性に関するレポート(https://www.netapp.com/media/120560-2024-data-complexity-survey-report.pdf)」では、技術およびビジネスリーダーの79%が、2025年にAIの成果を最大化するためには、データ資産の統合が重要だと考えていることが明らかになりました。

NVIDIA認定ストレージ(https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/certified-systems/)パートナーであるNetAppは、NVIDIA AI Data Platformを活用し、NetApp AIPodユーザーにインテリジェンスを備えたデータインフラを提供します。NetAppのデータ管理機能と拡張性の高いマルチテナンシーにより、企業はデータサイロを排除し、AIファクトリーの構築・運用や、エージェンティックAIの導入による実ビジネス課題の解決を安心して進めることができます。

NetAppのエンタープライズ ストレージ担当シニアバイスプレジデント兼ゼネラル マネージャーであるSandeep Singhは次のように述べています。

「ビジネスデータを統一的かつ包括的に理解することは、インテリジェンス時代において競争優位性を生み出す鍵であり、AI推論がその中心的な役割を果たします。私たちは常に、統一的なデータストレージへのアプローチこそが、企業がデータから最大限の価値を引き出すために不可欠であると信じてきました。エージェント型AIの台頭は、真の統合データストレージが単なるマルチプロトコル ストレージを超える存在であることを改めて示しています。企業は、オンプレミス、クラウド、さらにはあらゆるビジネス機能において、IT環境全体のサイロを排除する必要があります。NetAppはNVIDIAと協力し、AIの特有のニーズに応える接続型ストレージを提供しています。」

NVIDIA AI Data Platformを基盤とするNetApp AIPodソリューションは、NVIDIAのアクセラレーテッド コンピューティングを活用してNVIDIA NeMo Retriever(https://developer.nvidia.com/nemo-retriever?sortBy=developer_learning_library%2Fsort%2Ffeatured_in.nemo_retriever%3Adesc%2Ctitle%3Aasc&hitsPerPage=12)マイクロサービスを実行し、これらのノードを拡張可能なストレージと接続します。このリファレンスデザインをNetApp AIPodソリューションに取り入れることで、企業は自社データにインテリジェンスを加え、大量の機密・公開文書をリアルタイムでスキャン、インデックス化、分類、検索することが可能になります。これにより、AIエージェントが複雑かつ多段階の課題に対して推論・計画を行う際に、データを知識へと変換し、多様なユースケースにおいてエージェント型AIの精度を高めることができます。



関連情報

- AIPod: Delivering the Promise(https://www.netapp.com/artificial-intelligence/aipod/)- NetApp HPC Solutions: AI Performance on High(https://www.netapp.com/artificial-intelligence/hpc-ai/)- Generative AI Solutions(https://www.netapp.com/artificial-intelligence/generative-ai-solutions/)- NetApp Storage Now Validated for NVIDIA DGX SuperPOD, NVIDIA Cloud Partners, and NVIDIA-Certified Systems(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20250318-592455/)- NetApp Fuels Future of Agentic AI Reasoning Solutions with NVIDIA AI Data Platform(https://www.netapp.com/newsroom/press-releases/news-rel-20250318-145499/)

NetAppについて

NetAppは、ユニファイド データ ストレージ、統合データ サービス、運用 ワークロード サービスを組み合わせ、変化の激しい時代においてお客様の可能性を広げるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。可観測性とAIを活用し、サイロ化のないインフラを構築することで、業界最高水準のデータ管理を実現します。世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ グレードのストレージ サービスを提供し、シームレスな柔軟性を実現します。さらに、当社のデータサービスは、優れたサイバー耐性、ガバナンス、アプリケーションの俊敏性を通じてデータの優位性を生み出します。運用 ワークロード サービスでは、可観測性とAIを活用し、インフラとワークロードのパフォーマンスと効率を継続的に最適化します。データの種類、ワークロード、環境を問わず、NetAppはお客様のデータ インフラを変革し、ビジネスの可能性を最大限に引き出します。詳細については、https://www.netapp.com/ja/ (https://www.netapp.com/ja/)をご覧ください。NetApp合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://jp.linkedin.com/company/netapp)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp/)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp/)でNetAppをフォローしてください。



NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TM (https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/?ref_source=redir-tm)に記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。