「ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金」人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とのコラボグッズ第二弾を6月下旬より順次販売開始！

ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会

ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会とNEON JAPAN 株式会社は、2025年9月7日(日)まで、東京・豊洲市場前「ラムセス・ミュージアムat CREVIA BASE Tokyo」 において、エジプト史上“最も偉大な王”と称されるラムセス大王(ラムセス2世)とその時代にまつわるエジプトの至宝約180点を展示する特別展を開催中です。

本展覧会の開催を記念して、2025年6月下旬より、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」とのオリジナルコラボグッズ第二弾を順次販売開始いたします。さらに、2025年5月31日(土)より、「ファラオに扮したおぱんちゅうさぎ」と一緒に写真が撮れるオリジナルフォトスポットを設置いたします。

また、会場内にて実施中のコンセプトカフェ「MUSEUM CAFE」では、オリジナルコースターの配布(数量限定)、物販コーナーでは「おぱんちゅうさぎ」グッズをご購入いただいた方にオリジナルステッカー(数量限定)を配布いたします。

■ラムセス大王展×「おぱんちゅうさぎ」オリジナルコラボグッズ 第二弾! 2025年6月下旬よりトートバッグやミニタオルなど販売開始!

<「ラムセス大王展×おぱんちゅうさぎ」のパネル> <数量限定オリジナルコースター> (C)K AWA ISO UNI!(C)K AWA ISO UNI!トートバッグ(2種)

各2,800円

(C)K AWA ISO UNI!マスコットキーチェーン

2,200円

(C)K AWA ISO UNI!アクリルキーホルダー(2種)

各990円

(C)K AWA ISO UNI!アクリル前髪クリップ

1,320円

(C)K AWA ISO UNI!タオルハンカチ(2種)

各990円

他にも新グッズが登場予定?

詳細は決まり次第、公式サイトおよびSNSで発表します。

■2025年5月31日からのスペシャル企画! オリジナルフォトスポット登場!

会場に「ラムセス大王展×おぱんちゅうさぎ」のパネルが登場!記念撮影にぜひご活用ください。

@K AWA ISO UNI!

■【数量限定】ラムセス大王展コンセプトカフェでオリジナルコースターの配布!

会場内のMUSEUM CAFEで1,500円以上ご注文いただいた方にオリジナルコースター(非売品)を1枚プレゼントします!

@K AWA ISO UNI!

※全3種類です。

※ランダム配布となります。柄は選べません。

※数量限定。予定枚数に達し次第、終了となります。

※コンセプトカフェだけのご利用は出来ません。別途ラムセス大王展の入場料が必要となります。

※ノベルティはお一人様1会計1枚までとなります。

※2枚以上ご希望の方は、会計後、改めて購入列の最後尾にお並びいただくようお願いいたします。

■【数量限定】オリジナルステッカー配布!

会場内物販コーナーでおぱんちゅうさぎグッズを1点以上お買い上げの方にオリジナルステッカー(非売品)を1枚プレゼント!

@K AWA ISO UNI!

※数量限定。予定枚数に達し次第、終了となります。

■『ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』開催概要

名 称 : ACN ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 /

ACN Ramses the Great and the Gold of the Pharaohs

会 期 : 2025年3月8日(土)~9月7日(日)

会 場 : ラムセス・ミュージアム at CREVIA BASE Tokyo(豊洲)

住 所 : 東京都江東区豊洲6丁目4-25

交 通 : ゆりかもめ「市場前」駅徒歩3分

主 催 : ラムセス大王展 ファラオたちの黄金 実行委員会 / NEON JAPAN 株式会社

後 援 : エジプトアラブ共和国大使館 / 東京都

特別協賛: 株式会社 ACN

協 力 : エジプト航空

オンラインチケット:ART PASS / アソビュー!

前売券/平日・大人(18歳以上)3,800円 中高生2,800円、小学生2,100円

前売券/土日祝及び特定日・大人(18歳以上)4,000円 中高生3,000円 小学生2,300円

※当日券、各種プレイガイド(ローチケ、イープラス、ぴあ等)、窓口の料金は上記と異

なります。

※VR体験は別料金。VR付チケット(ART PASSのみで販売)の予約を推奨。

空きがある場合のみ当日券も販売。

※詳細は公式サイトでご確認ください

※日時指定推奨

オフシャルサイト: https://ramsesexhibition.jp

お問い合わせ先:050-5541-8600(ハローダイヤル)