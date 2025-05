ネットマーブル、待望の最新作オープンワールドRPG『七つの大罪：Origin』　PlayStation(R)5版とSteam(R)版の発売が決定！両プラットフォームの公式サイトを公開

ネットマーブルジャパン株式会社

●コンソール・PC・モバイル版が同時にグローバルでのリリースが決定

●『七つの大罪:Origin』は『七つの大罪』を原作としたネットマーブル待望のオープンワールドRPG

●6月6日に米国カリフォルニア州で開催される「Summer Game Fest 2025」で、ゲームの最新の公式トレーラーを初公開

ネットマーブルは、開発中のオープンワールドRPG『七つの大罪:Origin』(開発:Netmarble F&C Inc.)において、PlayStation(R)5版とSteam(R)版での発売が決定し、本日両プラットフォームの公式サイトを公開したことをお知らせいたします。

・『七つの大罪:Origin』公式PlayStation Store

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014720/

・『七つの大罪:Origin』公式Steam

https://store.steampowered.com/app/3679080/The_Seven_Deadly_Sins_Origin/

『七つの大罪:Origin』は、PlayStation(R)5版とSteam(R)版での発売を正式に決定し、本日PlayStation storeページとSteamページを公開しました。

ネットマーブルは本作をコンソール・PC・モバイル向けにグローバル同時リリースする予定です。PlayStation(R)5とSteam(R)の発売を通じて、幅広いユーザー層へもアプローチをしていきます。

本日5月30日より、PlayStation StoreおよびSteamの公式ページにて、『七つの大罪: Origin』の公式ページが公開されました。ゲーム紹介やスクリーンショットなどの最新の主要情報を確認できるほか、ウィッシュリスト(お気に入り)への登録も可能になります。

『七つの大罪:Origin』は、世界累計発行部数5,500万部を誇る鈴木央氏原作の大ヒット漫画・アニメ『七つの大罪』を原作とした作品であり、全世界で7,000万ダウンロードを記録したシネマティックアドベンチャーRPG『七つの大罪 ~光と闇の交戦(ひかりとやみのグランドクロス)~』(略称:グラクロ)の後継作となる、待望のオープンワールドRPGです。

本作品は、『七つの大罪:Origin』オリジナルのマルチバースストーリーが展開され、『七つの大罪』の主人公「メリオダス」と「エリザベス」の息子である「トリスタン」として、ブリタニア大陸を冒険します。

『七つの大罪』や『黙示録の四騎士』の英雄たちを収集し、戦闘スタイルを自由にカスタマイズしながら、独自の冒険をプレイヤー自身で作り上げることができます。

『七つの大罪:Origin』は、2025年の「Summer Game Fest」で、最新トレーラー映像を世界初公開する予定です。「Summer Game Fest」への参加を通じて、世界中の認知度を高め、ゲーム発売に向けた期待感をさらに盛り上げていきます。

『七つの大罪:Origin』は、2025年内の正式リリースを予定しております。公式YouTubeやXでは、最新の限定映像やコンテンツを一早くご覧いただけます。

また、PlayStation StoreおよびSteamの公式ページ、公式ティザーサイトを通じて、最新情報を順次更新していく予定です。

・『七つの大罪:Origin』ティザーサイト

https://7origin.netmarble.com/

・『七つの大罪:Origin』公式Youtube

https://www.youtube.com/@7ds_origin_jp

・『七つの大罪:Origin』公式X

https://x.com/7DSO_JP

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るモバイルゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Gamesの親会社であり、Jam CityとHYBE(旧Big Hit Entertainment)の主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件:ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔:NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国:Cross Worlds』、『七つの大罪 ~光と闇の交戦~』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

情報の掲載及び画像掲載の際は、下記の全てのコピーライトの表示をお願いいたします。

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 戒めの復活」製作委員会・MBS

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 憤怒の審判」製作委員会・テレビ東京

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc. All Rights Reserved.

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PS5 logo", "PS5", "PlayStation Shapes Logo" and "Play Has No Limits" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

もしくは、下記のコピーライトを記載ください。

(C)NS,K/TSDSRP,M (C)NS,K/TSDSDJP,TX (C)NS,K/TSDSFKAP

(C) Netmarble Corp. & Netmarble F&C Inc.

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PS5 logo", "PS5", "PlayStation Shapes Logo" and "Play Has No Limits" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

----------------------------------------------------------

◆TVアニメ『七つの大罪』シリーズについて

鈴木央氏原作の漫画『七つの大罪』は、累計発行部数3,800万部を超える大ヒット作品です。2014年10月にテレビアニメ化され、その後も高い人気を誇りました。

続編として、2018年にTVアニメ第2期『七つの大罪 戒めの復活』、2019年10月にTVアニメ第3期『七つの大罪 神々の逆鱗』が放送。そして、2021年1月には物語の最終章となるTVアニメ第4期『七つの大罪 憤怒の審判』が放送されました。

原作漫画は2020年に完結しましたが、続編となる『黙示録の四騎士』が2021年に連載開始。2023年にTVアニメ化され、2024年10月6日よりTVアニメ第2期が放送されました。現在好評配信中です。

■ 「七つの大罪 黙示録の四騎士」アニメ公式サイト

https://7sins-4knights.net/

(C)鈴木央・講談社/「七つの大罪 黙示録の四騎士」製作委員会

----------------------------------------------------------