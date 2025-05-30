Hacobuが協力する、日経ビジネス主催「CLOオブザイヤー 2025」の受賞企業決定～金賞：日清食品、銀賞：日本アクセス、銅賞：デンソー、Hacobu賞：ホクシン～
データの力で物流課題を解決する株式会社Hacobu（ハコブ、本社：東京都港区、代表取締役社長CEO
佐々木 太郎、以下「Hacobu」）は、代表の佐々木 太郎が審査員として参加する、日経ビジネス主催の
「CLO（Chief Logistics Officer）オブザイヤー 2025」の受賞企業が決定したことをお知らせいたします。本アワードは、“物流改革（DX）の取組み事例”を募集し、優れた施策を表彰するものです。この
度、応募企業の中から金賞、銀賞、銅賞、Hacobu賞が決定しました。
受賞結果
金賞：日清食品株式会社
銀賞：株式会社日本アクセス
銅賞：株式会社デンソー
Hacobu賞：ホクシン株式会社
※参考情報：発表！第1回日経ビジネスがCLOオブザイヤー 金賞日清食品、銀賞日本アクセス、銅賞デンソー
https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00108/052600004/
「日経ビジネス CLOオブザイヤー 2025」概要
主催：日経ビジネス
協力：Hacobu
後援：経済産業省
応募資格：法人、団体
応募対象：企業、団体、グループが取り組んだ物流改革（経営改革を含めても良い）
応募期間：2025年1月24日～3月31日（エントリーシート必着）
応募方法：エントリーシートを指定方法で提出
審査方法：
一次審査 書類審査（日経ビジネス）
二次審査 審査員選考
表彰：金賞、銀賞、銅賞、Hacobu賞
結果発表：2025年5月に日経ビジネス（誌面とデジタル）にて
審査員：敬称略・順不同
石田 忠正 元 JR貨物相談役、元 日本郵船副社長、元 日本貨物航空社長
藤野 直明 野村総合研究所 未来創発センター シニアチーフストラテジスト
中野 剛志 経済産業省大臣官房参事官（商務・サービスグループ担当）
佐々木 太郎 Hacobu 代表取締役社長CEO
松井 健 日経ビジネス発行人
Hacobuの協力内容
● 審査員の一人として弊社代表取締役社長CEO 佐々木 太郎が参加
● 金賞、銀賞、銅賞のほかに『Hacobu賞』を設定
● Hacobuから物流関連の情報提供
Hacobuについて
商号：株式会社Hacobu
URL：https://hacobu.jp/
設立：2015年6月30日
本社：〒108-0014東京都港区芝5丁目29番11号G-BASE田町4階
代表：代表取締役社長CEO 佐々木 太郎
事業内容：クラウド物流管理ソリューション「MOVO（ムーボ）」シリーズと、物流 DXコンサルティ
ング「Hacobu Strategy（ハコブ‧ストラテジー）」を展開。 5年連続シェアNo.1（※1）のトラック予
約受付サービス「MOVO Berth」、動態管理サービス「MOVO Fleet」、配車受発注‧管理サービス
「MOVO Vista」、生産‧販売‧在庫管理サービス「MOVO PSI」などのクラウドサービス、ドライバー
の働き方を変えるスマートフォンアプリ「MOVO Driver」の提供をしています。データを武器に、企業
間物流の最適化を支援します。
※1 出典 デロイト トーマツ ミック経済研究所『スマートロジスティクス‧ソリューション市場の実態と
展望【2024年度版】』https://mic-r.co.jp/mr/03240/ バース管理システム市場の売上高および拠点数におけるシェア