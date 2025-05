ナツかしくてアタラしい、ピューロ“レトロ”なナツマツリ　お祭り気分を満喫できるヤタイ風グルメや、どこかなつかしい限定グッズが新たに登場「ピューロランドネオナツマツリII」7月11日（金）スタート！

株式会社サンリオエンターテイメント

株式会社サンリオエンターテイメント(本社︓東京都多摩市、代表取締役社長︓小巻亜⽮)が運営するサンリオピューロランド(以下、ピューロランド)にて、2025年7月11日(金)から9月2日(火)までの期間限定で、夏のシーズンイベント「ピューロランドネオナツマツリII」を開催いたします。昨年に引き続き、”マツリ”をテーマとして、今年は”レトロ”をかけあわせた「マツリ×レトロ」をテーマに、さらにパワーアップしたナツマツリをお届けします。新規コンテンツも続々登場予定となっておりますので、さらなる詳細は続報をお待ちください。

本イベントは、昨年も多くの反響を呼んだナツマツリイベントをアップデートし、昨年に引き続き“マツリ”と、ピューロランドの誕生した1990年の平成レトロから生まれたピューロランドならではの“ピューロレトロ” を掛け合わせた「マツリ×レトロ」をメインテーマとした夏のイベントです。新しさ(New)とレトロ(Retro)が融合したニュートロな世界観で、さらに幅広い世代や海外の方にも

楽しんでいただけるコンテンツをお届けいたします。

今回は第1弾として、エントランスに登場するイベント期間限定のカラフルな提灯や、ネオンが輝くフォトスポットをご紹介します。キャラクター達とお祭りに遊びに来たような写真が撮れるスポットで、ぜひこの夏だけの特別な思い出を残してください。

また、ナツマツリ気分を味わえる、電球ドリンクやかき氷などのヤタイグルメからインスパイアされた限定フードや、CD風キーホルダーやステッカーなど、新しくもどこかなつかしさを感じるレトロなデザインの限定グッズ情報をお届けいたします。

その他、ネオン輝く様々なヤタイが登場する「ネオエンニチ」や、ワークショップのほか、「ピューロランドネオナツマツリII スペシャルグリーティング」(事前予約制・有料)、ネオナツマツリの特別なコスチュームのキャラクターたちが「WA☆SHOWI BEAT!撮影会」・パークオープン時間にゲストのみなさまをお迎えする「ウェルカムグリーティング」に登場するなど、キャラクター達とナツマツリ

気分を味わえるコンテンツを予定しています。詳細は続報をお待ちください。

「ピューロランドネオナツマツリII」詳細

【概要】

■開催期間︓ 2025年7月11日(金)~9月2日(火)

■詳細ページ︓https://www.puroland.jp/event-campaign/2025_summer/

【テーマ】

ピューロランドのナツマツリがパワーUPして帰って来た!2025年のナツテーマはマツリ×レトロ!

あの頃コドモだった人、オトナだった人にとってはナツかしい!まだ生まれていなかったお友だちにはアタラしい!

みんなでピューロレトロを楽しんじゃおう☆彡

【実施内容】

・カラフルな提灯やネオンで彩られた特別なエントランスフォトスポット

・期間限定フード、オリジナルグッズ

・ゲームに参加すると限定グッズがゲットできる「ネオエンニチ」(有料) ※

・ミニショ―「WA☆SHOWI BEAT!撮影会」※

・ワークショップ※

・ピューロランドネオナツマツリII スペシャルグリーティング(事前予約制・有料)※

・ネオナツマツリのコスチュームを着たキャラクターが登場する「ウェルカムグリーティング」※

※は続報にて詳細を発表いたします。

館内もいたるところがカラフルでレトロなネオン装飾に!限定フォトスポット登場

3F エントランスホールフォトスポット(イメージ)

館内もさまざまな場所がレトロネオンな装飾に変わります。

3Fエントランスホールでは、提灯がちりばめられた色鮮やかなゲートがお出迎えしてナツマツリ気分を盛り上げます。

また、カラフルなネオンで彩られたフォトスポットが登場。キャラクター達とナツマツリ気分で記念写真を撮ることができます。

■開催場所︓3F エントランスホール

お祭り気分でテンションアップ!見ても食べても楽しいヤタイ風グルメがずらり

ナツマツリにちなんだ、お祭り気分になれるヤタイ風グルメなどを、館内各レストランで期間限定で販売いたします。

昨年も大好評だった光るドリンクがリニューアルし「NEO電球ドリンクII」として登場するほか、ナツマツリの定番であるかき氷風な見た目の「ぐでたまのひんやり♪かき氷風モンブランパフェ」など、様々なヤタイ風グルメが登場します。

その他にも「ポムポムプリンの屋台の定番♪チョコバナナ風ミルクドリンク」や「ポチャッコの夕涼み☆フルーツゼリーパフェ」、時間限定販売の「ネオナツマツリII☆モーニングセット~きなこ揚げパン&カツサンド~」など、見ても食べても楽しいお祭りにぴったりなメニューを多数ご提供予定です。

新しいけれど、どこかなつかしいアイテムが目白押し!「ピューロランドネオナツマツリII」限定グッズが登場

NEO電球ドリンクII 各1,200円ぐでたまのひんやり♪かき氷風モンブランパフェ 950円ポムポムプリンの屋台の定番♪チョコバナナ風ミルクドリンク 950円ポチャッコの夕涼み☆フルーツゼリーパフェ 950円クロミのぴりっと旨⾟!夜店の⿊胡椒チーズカツカレー 1,600円シナモロールの夏のごちそう♪えびカツブルーカレー 1,600円バットばつ丸のとろけるたまごの贅沢うにクリームパスタ&デザートセット 1,550円ネオナツマツリII☆モーニングセット~きなこ揚げパン&カツサンド~ 1,200円

どこかなつかしさを感じる様々な限定グッズを3Fエントランスショップにて販売いたします。

なつかしい「CD風キーホルダー」は、手のひらサイズでありながら中のリーフレットやCDもしっかり作りこまれた遊び心をくすぐるデザインです。

また、「ピューロランドネオナツマツリII」にふさわしい「光るアクリルバッジ」のほか、キラキラの星型チャームがゆれる、なつかしのアイテム「ミニミラー」なども登場いたします。

CD風キーホルダー(全6種)各990円 光るアクリルバッジ(全6種)各1320円

ステッカー(全13種) 各418円

ミニミラー(全6種)各990円

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作株式会社サンリオ

※画像はイメージです。

※価格は全て税込・予価です。

※本リリースの掲載内容は画像を含め、5月30日(金)現在の情報です。内容は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-439-c5e19d752bdda9a53e4e431c61ee3d2a.pdf