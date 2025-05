株式会社イーオン、『星に願いを！あなたが今年中に頑張りたい事を星に誓ってみよう！』

株式会社イーオン

英会話教室を運営する株式会社イーオン(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:重野卓、以下「イーオン」)は、イーオン、イーオンキッズにお通いの生徒様を対象に、2025年6月1日(日)~30日(月)の期間中、七夕にちなんで「今年頑張りたいこと」について英語で作成した一文を募集します。

キッズ部門、大人部門それぞれのグランプリには2,000円分、準グランプリには1,000円分、また応募者の中から抽選で50名の方に500円分のスターバックスギフトカードを贈呈いたします。

発表は、7月7日(月)七夕に行います。

昨年12月には、2024年を象徴する英単語をエピソードとともに募集する企画を行ったところ、英単語に込めた様々な想いとともに477件と大変多くの応募をいただきました。

それを踏まえ、今回はイーオンの学校やオンラインなどで英会話力を高める努力をしている生徒様に、「今年頑張りたいこと」を英語一文で作成し、宣言する企画にチャレンジしていただくことにしました。

イーオンでは、英語を話せることがゴールではなく、英語を使ってコミュニケーション力を高め、色々な人と交流をもっていただくことが大事だと考えています。本企画は、楽しみながら英会話力を高める一つの切り口となればと考えております。

イーオンは、世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートしてまいります。



【例文】

1)I will work hard to improve my TOEIC(R)L&R test score by 100 points.

TOEIC(R)のL&Rテストでスコアを100点上げられるように頑張ります。

2)I am planning to participate in AEON’s Speech Showcase.

AEONのスピーチショーケース(発表会)に参加します。



3)I am resolved to get rid of my bad habit of late-night snacking.

夜中に間食する悪いクセをやめます。

■概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/62811/table/161_1_42e8d42d953e831b251727c91dcee52a.jpg ]

【イーオンについて】

イーオンは1973年に創業以来、語学教育を通してお客様の人生を豊かにし、「世界との言葉の壁を取り払い、全ての人がグローバルに活躍できるようサポートすること」を理念としています。

これまで50年以上培った学習メソッドで、大人から子どもまで英語・中国語のレッスンを提供。「知識の習得」と「実践トレーニング」の両輪により、学習者が苦手を克服しながらコミュニケーション力を高め、日常会話やビジネスで使える会話力の習得、また資格取得に関してもサポートを行っています。

2018年からはKDDIグループとなり、イーオンのノウハウとKDDIグループの情報通信技術を掛け合わせたEdTechを推進。通学・オンライン・AIによる会話アプリなど様々な手段を組み合わせて、生徒様のレベルや学習スタイルに合った最も上達効果の高い学習方法を提供しています。

