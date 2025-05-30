【BugLug】3ヶ月連続2マンツアー「侵色」の開催記念特番をニコニコ生放送で3ヶ月連続で放送予定。第２弾はゲストにΛrlequiΩ(アルルカン)を迎え、6/10(火)21時から放送

株式会社ドワンゴ

BugLugの3ヶ月連続2マンツアー「侵色」の開催記念番組を、ニコニコ生放送で3ヶ月連続で放送。第２弾はΛrlequiΩ（アルルカン）をゲスト迎えてお届けいたします。

【ゲスト：ΛrlequiΩ】BugLug 2MAN LIVE TOUR「侵色 ～BLUE BULLET～」事前特番[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1100_1_3ddf8d1d0c3d3100587db43fa6e7ca3e.jpg ]

【番組について】

タイムシフト視聴期間：放送終了後30日間

※タイムシフト期間中であれば、生放送終了後に何度でも番組を視聴することが可能です。

※上記期間を過ぎると、視聴の途中であっても番組を見ることができなくなります。

※番組前半は誰でも視聴可能ですが、全編を視聴するには「ニコニコプレミアム会員」のご登録が必要です。ニコニコプレミアム会員登録はこちら≫(https://account.nicovideo.jp/premium/register?next_url=%2Fwatch%2Flv347751570&site=nicolive&sec=nicolive&sub=description&ref=WatchPage-ProgramInformation-Description-Anchor)

（プレミアム会員の場合、タイムシフト予約をしなくても後から見逃し配信の視聴が可能です。）

出演者

BugLug

一聖 (Vocal)：https://x.com/issei05071118

優 (Guitar)：https://x.com/you_stg

悠介 (Drums)：https://x.com/yusuke_bg

BugLug一聖→優→燕

ΛrlequiΩ

暁（Vocal）https://x.com/arlequin_aki

祥平（Bass）https://x.com/arlequin_shohei

ΛrlequiΩ 暁→祥平

MC

NoGoD団長 https://x.com/danchonogod

団長（NoGoD）

ライブ情報

■BugLug 2MAN LIVE TOUR

BugLug / ΛrlequiΩ「侵色 ～BLUE BULLET～」

6月14日(土) 名古屋ell.FITSALL

6月15日(日) 梅田BANGBOO

6月27日(金) Spotify O-WEST

＜チケット＞

前売 \6,000(D代別)/当日\7,000(D代別)

https://e.tickettown.site/tickets/buglug_two_man_live_tour_2025_blue

■BugLug主催Fes.『バグサミ 2025』

2025年7月22日(火)

Spotify O-EAST / Spotify O-WEST / Spotify O-Crest / Spotify O-nest / duo MUSIC EXCHANGE / club asia

＜チケット＞

前売 \8,000 / 当日 \9,000(税込み・ドリンク代別)

※全会場出入り自由・但し入場制限有り

https://e.tickettown.site/tickets/buglug_summit_2025

■BugLug 15th ANNIVERSARY ONEMAN LIVE

2025年8月9日(土) 日比谷野外大音楽堂

「ASOVIVA～真夏の太陽と冴わたる月の詩～」

＜チケット＞

イープラス https://eplus.jp/buglug/

ローチケ https://w.pia.jp/t/buglug/

チケットぴあ https://l-tike.com/buglug/

関連リンク

【BugLug OFFICIAL】

OFFICIAL サイト：https://buglug.jp/

OFFICIAL X：https://twitter.com/RR_BugLug

OFFICIAL Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCPdTM0o3JenJOoOUJOesIQA

【ΛrlequiΩ OFFICIAL】

OFFICIAL サイト：http://arlequin-web.com/

OFFICIAL X：https://x.com/Arlequin_offi

OFFICIAL Youtube：ΛrlequiΩ Youtubeチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCOPNnrcIosNGA0ZwkJbFC5Q)