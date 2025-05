I love Paris, I love Ester: 友情を賞賛する限定Tシャツを発表！

INTS It’s not the same JAPAN株式会社

昨年夏、バルセロナで行われたデシグアル(Desigual)のファッションショーのフロントロウに座った2人のセレブリティの様子がインターネット上で大きな話題になったことをご存知でしょうか?それは、俳優のエステル・エスポシト(Ester Exposito)とモデル兼俳優のパリス・ジャクソン(Paris Jackson)の不仲説です。本当にライバル関係にあるのか、それとも作られたドラマなのか・・・?

ブランド設立40周年記念ファッションショーでフロントロウを共にした2人の特定の瞬間が捉えられ、「不仲なのではないか」と憶測を呼び、広く拡散された結果バイラル化し、世界中のヘッドライン、リール、TikTokを席巻しました。しかし、エステル・エスポシトは後に、この騒動は誤解であり、2人の間に敵意はないことを明らかにしています。

今回、彼女たちは限定で発売される新しいTシャツのキャンペーンにて、偽りの女性同士のライバル関係に反対する力強いメッセージを送り、女性同士の絆の強さをアピールしています。エステル・エスポシトを起用したデシグアルのキャンペーンで、このスター同士のコラボレーションが実現するとは1年前は誰も予想していなかったことでしょう。

ファッションショーで起こった出来事が、女性同士の「共犯関係」的な絆を称えるTシャツに生まれ変わりました。

同時に、このTシャツは、注目を集め、会話を生み、クリックを稼ぐために、物議や対立を戦略的に利用する手法の存在も浮き彫りにしています。そうした行動の持つ倫理的な問題や、その影響に考慮しないことの危うさを示唆し、関係者に注意を促す役割も果たしているのです。

「Not a doll」キャンペーンの核となるメッセージの一部でもあるこのインパクトは、女性の身体が常に注目され、ヘイターによる批判的なコメントや意見の的となっている現実に対してデシグアルとエステル・エスポシトが強調したものでした。それとは対照的に、このキャンペーンは、固定概念や外部からの期待に縛られることなく、「ありのままの自分で、心地よくいられる自由」を提唱しています。複雑に考えすぎず人生を楽しみ、自分自身のために服を選ぶ。自分らしく生きることへの招待状なのです。

全国のデシグアルストアとオンラインで購入できる「I love Paris」「I love Ester」のTシャツは「友情の広がり」を表現するメッセージであり、『どうせ声を上げるなら、それはクールで、前向きで、建設的なものであるべき』という思いが込められています。

I Love Paris T-Shirt:\6,900+tax (25SWTKYZ3092)I Love Ester T-Shirt:\6,900+tax (25SWTKZ41000)

- About Desigual

1984年にバルセロナで創業した国際的なファッションブランド。個性的でユニークなアイテムの数々で知られており、”最高の自分”を表現したいと願う人々に、自分の個性を生かすポジティブさをもたらすことを目的としています。現在、2,600人以上の従業員を擁し、レディース、メンズ、キッズ、アクセサリー、シューズ、スポーツといった6つの商品カテゴリーを世界109か国、10の販売チャネル、393のブランドショップを通じて展開。