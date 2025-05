アカデミー賞(R)受賞『パラサイト 半地下の家族』ポン・ジュノ監督最新作！ 『ミッキー17』 6月20日（金）デジタル販売 7月16日（水）デジタルレンタル 8月6日（水）ブルーレイ＆DVDリリース決定！

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社のテレビジョン&ホームエンターテイメント部門は、現在『ミッキー17』をプレミア配信中。さらに、デジタル販 売を2025年6月20日(金)、デジタルレンタルを7月16日(水)より開始することが決定いたしました。そして、ハピネット・メディアマーケテ ィングより、ブルーレイ&DVDの販売を8月6日(水)より開始いたします。

ミッキー17 4K UHD + ブルーレイ セットブルーレイ + DVD セット

★アカデミー賞(R)受賞『パラサイト 半地下の家族』のポン・ジュノ監督最新作! 半地下を超えた《どん底》の使い捨てワーカー“ミッキー”による、権力者たちへの逆襲エンターテイメント! カンヌ国際映画祭パルム・ドール&アカデミー賞(R)作品賞を受賞した大ヒット作『パラサイト 半地下の家族』(19)のポン・ジュノ監督の 魅力が詰まった最新作にして集大成!独裁者が支配する植民地惑星で酷使され未来に希望を見いだせないミッキーでしたが、17 号目の 自分の前に手違いで 18 号が現れたことで事態は一変。かつてない斬新な設定で、結末を確かめずにいられない、予測不能エンターテイメ ントが、いよいよデジタル販売、デジタルレンタル、さらにブルーレイ&DVD リリース! ★人類未踏の植民地惑星を舞台にした SF 超大作! 『マトリックス レザレクションズ』『ワイルド・スピード スーパーコンボ』の VFX チームが手掛けた SF 超大作。危険なウィルスに覆い尽くされ、 凄まじい数の未知のクリーチャーが潜む「氷の惑星」植民地計画に挑むミッキー17 の運命は―。 ★主演のロバート・パティンソンほか実力派キャストが集結!豪華キャストによる日本語吹替版にも注目! 主演を務めるのは『TENET テネット』『THE BATMAN-ザ・バットマン-』のロバート・パティンソン。共演に『スター・ウォーズ/スカイウォー カーの夜明け』のナオミ・アッキー、『NOPE/ノープ』のスティーブン・ユァン、 『ヘレディタリー/継承』のトニ・コレット、『アベンジャーズ/エンドゲ ーム』のマーク・ラファロなど、人気と実力を兼ね備えたキャストが集結!さらに、主人公ミッキー(ロバート・パティンソン)の声を担当するのは 舞台を中心に活躍する実力派俳優の成河。山路和弘、朴 璐美、中村悠一、田村睦心など豪華声優陣が脇を固めています。

必見!ポン・ジュノ監督より、日本のファンへ撮り下ろしの メッセージ付きトレーラー&インタビュー映像が到着!

★トレーラー https://youtu.be/Dzt4Ys6lkDk

★インタビュー映像 https://youtu.be/mdKf_gaE59Q

本作のデジタル配信とブルーレイ&DVDリリースを記念して、ポン・ジュノ監督より貴重な 撮り下ろしのメッセージ付きトレーラーとインタビュー映像が到着! 「日本の観客の皆さん、こんにちは。私が監督を務めた『ミッキー17』のリリースが決定しま した。素敵な物語と映像が詰まった『ミッキー17』をご自宅でお楽しみください」と日本のファン へメッセージを贈った監督。 インタビュー映像では、主演を務めたロバート・パティンソンについて「俳優として優れているだけでなく、とても気さくな人柄で、周囲に気配 りができる人。私たちが思い描くいわゆる“ハリウッド・スター”というよりも、もの静かで集中力のある、スタッフにとても愛される、人間として魅 力的な人です」とベタ褒め。ミッキー17 と 18 を一人⼆役で演じた際、「爆発的なエネルギーや狂気を見事に表現していました」と感服する 一方、「17 に向かって 18 が激しく叫び声をあげるシーンで、激しく叫んだ拍子に口から何かが飛び散って、カットがかかった瞬間、カメラの周 りにいたスタッフたちにも謝りつつも、皆で笑ってしまったという楽しい思い出がありました」とニヤリとしながら回想し、彼の熱演におけるエピソー ドを披露しました。 さらに、映画の中で視覚的なコントラストを作るのが好きだという監督は、本作にて氷の惑星を舞台にした理由の一つとして、「密閉され た閉鎖的な宇宙船と、果てしなく広がる地平線の見えない純⽩のクリーンな雪原、2 つの軸を対比させたくて」と監督の狙い通りの演出も 盛り込まれている。また、作品のシンボル的存在でもあるクリーパーへのこだわりについて、「ベビークリーパー、ジュニアクリーパー、巨大なママ クリーパーは、同じクリーパーですが、映画の序盤は怖くて気味の悪いものに見えますが、後半にいくにつれてイメージが徐々に変わっていく 必要がありました。(不気味さのみならず)実は賢くて、愛らしさもある。観客が最初に見たときから後半にかけて、イメージがどう変わってい くのか、その流れを組み立てて、コントロールすることに最も重点を置きました」と制作秘話も明かしました。 そして、リリースされるブルーレイや DVD について、「⾊々な特典があると思います。俳優たちのディティールに富んだ面⽩い姿も見られるの で、特典映像も楽しんでほしいです」と太⿎判を押しつつ、日本のファンへ笑顔で楽しみ方をアピールしました。

「4K UHD + ブルーレイ セット」「ブルーレイ + DVD セット」 にはロバート・パティンソンらキャストの熱量高いメイキング、 ポン・ジュノ監督のこだわりのコメントをはじめ 貴重な映像特典が収録! さらに、スタイリッシュな初回封入特典のアートカード付!

ブルーレイとDVDには、作品を彩るキャストの本作への意気込みや熱量の高さが伝わる メイキング、ポン・ジュノ監督の細部へのこだわりが詰まったコメント、ストーリーボードに沿って ショットを撮る独自の撮影方法など、「ミッキー17」の稀有な世界により没入できる貴重な 映像特典が約34分収録されています。さらに、ブルーレイ&DVDにはミッキ ーの様々な表情が楽しめるクールな初回封入特典のアートカードがついて おり、店舗別オリジナル特典として対象店舗であるAmazon.co.jpでは A3ビジュアルシート2枚セットを、楽天ブックスでは2L判ブロマイド2枚セット を先着でプレゼントいたします! ぜひ、今すぐ予約を!

Amazon.co.jp︓A3 ビジュアルシート 2 枚セット楽天ブックス︓2L判ブロマイド2枚セット

【STAFF】

原作︓「ミッキー7」エドワード・アシュトン(早川書房) 監督・脚本︓ポン・ジュノ



【CAST(声の出演)】

ミッキー︓ロバート・パティンソン(成河)

ナーシャ︓ナオミ・アッキー(田村睦心)

ティモ︓スティーブン・ユァン(中村悠一)

イルファ︓トニ・コレット(朴 璐美)

ケネス・マーシャル︓マーク・ラファロ(山路和弘)

【STORY】

人生失敗だらけの“ミッキー”(ロバート・パティンソン)が手に入れたのは、何度でも生まれ変われる夢の仕事、のはずが…!? それは身勝手 な権力者たちの過酷すぎる業務命令で次々と死んでは生き返る任務、まさに究極の“死にゲー”だった!しかしブラック企業のどん底で搾取 されるミッキーの前にある日、手違いで自分のコピーが同時に現れ、事態は一変。使い捨てワーカー代表、ミッキーの反撃が始まる!

『ミッキー17』商品概要

『ミッキー17』デジタル配信

■デジタル販売 6 月 20 日(金)より開始 ■デジタルレンタル 7 月 16 日(水)より開始

■プレミア配信中!(字幕版・吹替版)

発売・販売元︓ワーナー・ブラザース ホームエンターテイメント

■『ミッキー17 4K UHD + ブルーレイ セット』8 月 6 日(水)より発売開始

本編137分+映像特典約34分 2枚組 価格︓7,590円(税込) 品番︓10008-55515

字幕︓1. 日本語字幕 2. バリアフリー英語字幕

音声︓<4K UHD、ブルーレイ>1. 英語 ドルビーTrueHD ドルビーアトモス 2. 英語 ドルビーデジタ ル 5.1chサラウンド 3. 日本語 ドルビーデジタル 5.1chサラウンド(吹替)

■『ミッキー17 ブルーレイ + DVD セット』8 月 6 日(水)より発売開始

本編137分+映像特典約34分 2枚組 価格︓5,390円(税込) 品番︓10008-55505

字幕︓1. 日本語字幕 2. バリアフリー英語字幕

音声︓<ブルーレイ>1. 英語 ドルビーTrueHD ドルビーアトモス 2. 英語 ドルビーデジタル 5.1chサラウンド 3. 日本語 ドルビーデジタル 5.1chサラウンド(吹替)

<DVD>1. 英語 ドルビーデジタル 5.1chサラウンド 2. 日本語 ドルビーデジタル 5.1chサラウンド(吹替)

【セル 共通ブルーレイ映像特典】

●メイキング ●「ミッキー17」の世界 ●作品を彩るキャスト ●予告編集 *予告編 1 *予告編 2

【セル 共通初回封入特典】

アートカード

【セル 店舗別オリジナル特典】

●Amazon.co.jp︓A3 ビジュアルシート 2 枚セット ●楽天ブックス︓2L 判ブロマイド 2 枚セット

■『ミッキー17』DVD 8 月 6 日(水)よりレンタル開始

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売・販売元︓ハピネット・メディアマーケティング 権利元︓ワーナー ブラザース ジャパン

公式サイト︓https://wwws.warnerbros.co.jp/mickey17/home_entertainment.html

ポン・ジュノ監督メッセージ付きトレーラー︓https://youtu.be/Dzt4Ys6lkDk

(C) 2025 Warner Bros. Entertainment Inc. and Domain Pictures, LLC. All rights reserved.