株式会社保険見直し本舗 執行役員人事に関するお知らせ
保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）における2025年6月1日付執行役員人事について、下記のとおりお知らせいたします。
１．役職・管掌の変更
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136132/table/51_1_1a77be73998005cd7af39aff5832d01f.jpg ]
２．2025年6月1日付 役員体制
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136132/table/51_2_0aaf3e4630c67a116f634387e84e7ce4.jpg ]
◆保険見直し本舗について
株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。
全国におよそ350店舗を展開し、50社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。
人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊さをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。
◆会社概要
商号： 株式会社保険見直し本舗グループ
代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴
本社所在地： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号
設立年： 2022年5月18日
資本金： 5,000万円
従業員数：2,218名（連結） /154名（単体） （2025年1月現在）
事業内容： 保険代理店関連事業
コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/
商号： 株式会社保険見直し本舗
代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬
本社所在地： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号
設立年： 2020年12月4日
資本金： 1億円
従業員数：1,555名（2025年1月現在）
事業内容： 保険代理事業（保険代理店「保険見直し本舗」のショップ運営）、銀行代理事業等
コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/
保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com